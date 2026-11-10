Промышленный гигант Ferrexpo остановил работу в Украине: в чем причина и сколько заводов "встали"

Одна из крупнейших горнорудных компаний и производителей железорудных окатышей в Украине – британско-швейцарская Ferrexpo plc – временно приостановила работу трех своих заводов. Причиной стало нестабильное электроснабжение электроэнергией из-за массированных обстрелов энергообъектов.

Об этом говорится в официальном заявлении компании, опубликованном на Лондонской фондовой бирже. Имеющихся мощностей электроснабжения сейчас недостаточно для полноценного поддержания производства, подчеркнули в Ferrexpo.

Текущее состояние активов и выполнение обязательств

В компании отметили, что производственные активы группы не получили прямых повреждений в результате последних атак, а также заявили, что намерены выполнить свои обязательства перед европейскими клиентами, несмотря на остановку. Сейчас поставки осуществляются за счет ранее сформированных запасов готовой продукции.

Дату возобновления работы в Ferrexpo не назвали. Сейчас менеджмент тщательно мониторит ситуацию в энергосистеме и планирует перезапустить производство, как только операционные условия стабилизируются до уровня рентабельной коммерческой деятельности.

В начале августа Ferrexpo уже приостановила производство в Украине из-за постоянной угрозы российских нападений в украинских портах и вокруг них. Производство возобновилось в сентябре, но только на одной линии по производству окатышей.

Что известно о Ferrexpo

За январь-сентябрь 2026 года Ferrexpo произвела 2,04 млн тонн окатышей, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года . А в третьем квартале объемы упали до 656,65 тыс. тонн (против 860,21 тыс. тонн во втором квартале, то есть на 24% ).

окатышей, что . А в третьем квартале объемы упали до 656,65 тыс. тонн (против 860,21 тыс. тонн во втором квартале, то есть на ). Общий объем выпуска товарной продукции (включая окатыши и железорудный концентрат) за первые три квартала 2026 года сократился на 54% – до 2,34 млн тонн.

Каких предприятий касается

В структуру группы Ferrexpo в Украине полностью или фактически полностью входят:

ООО "Еристовский ГОК".

ООО "Билановский ГОК".

ЧАО "Полтавский ГОК".

Также OBOZ.UA сообщал, что с сентября остановлена работа крупнейшего металлургического предприятия Украины – "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании заявили, что не могут безопасно и стабильно возобновить производство в условиях систематических обстрелов со стороны РФ.