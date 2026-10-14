Основные продукты в Украине могут резко подорожать из-за атак РФ: что прибавит в цене больше всего

Из-за российских атак и нехватки складских помещений в Украине могут вырасти цены, прежде всего, на мясо, молочную продукцию, рыбу, мороженое и замороженные полуфабрикаты, требующие специальных условий хранения. Логистические расходы бизнеса могут увеличиться на 30–40 %, однако это не означает аналогичного подорожания товаров, поскольку конечная стоимость зависит также от производственных затрат, конкуренции и торговой наценки.

Об этом свидетельствуют данные исследования WINHUB, пишут СМИ. Российские атаки на складскую инфраструктуру вынуждают украинские компании менять способы хранения продукции, арендовать дополнительные помещения и перевозить товары между различными регионами.

Все это увеличивает расходы бизнеса, часть которых впоследствии может отразиться на стоимости продукции для конечного потребителя. При этом наиболее уязвимыми являются не обязательно самые дорогие товары.

Какие продукты в Украине могут подорожать больше всего

Наибольший риск роста затрат из-за дефицита складских помещений возникает у производителей и поставщиков продуктов, для которых необходимо постоянно поддерживать определенную температуру. Речь идет прежде всего о скоропортящейся продукции, которую нельзя длительное время хранить в обычных помещениях.

Для таких товаров требуются специализированные холодильные и морозильные склады, оборудование для поддержания температуры, а также бесперебойное электроснабжение. По словам директора UTG Евгении Локтионовой, именно эта категория продукции в наибольшей степени зависит от доступности складской инфраструктуры.

"Больше всего это повлияет на продукты питания, требующие специальных температурных режимов и высоких затрат на энергию. Наименьшее влияние будет на локальные сезонные товары и другие товары, для которых характерно короткое логистическое плечо", – пояснила эксперт. Учитывая особенности хранения, к наиболее чувствительным категориям можно отнести:

мясо и мясную продукцию: свежее и охлажденное мясо требует постоянного соблюдения температурного режима. Увеличение стоимости холодильного хранения и транспортировки может повысить расходы поставщиков;

молочные продукты, молоко, йогурты, сметана, кисломолочные сыры и часть других молочных товаров требуют охлаждения на различных этапах поставки. Дополнительные расходы на холодильное оборудование и электроэнергию могут влиять на их себестоимость;

для рыбы и морепродуктов, особенно охлажденной и замороженной продукции, крайне важно обеспечить непрерывность температурного режима. Повреждение специализированного склада может потребовать срочной передислокации запасов;

замороженные овощи, ягоды и полуфабрикаты – такая продукция может храниться длительное время, однако требует постоянной работы морозильного оборудования. В связи с этим расходы на электроэнергию и резервное питание имеют существенное значение;

мороженое и замороженные десерты – для этой категории необходимы низкие температуры хранения, а нарушение соответствующих условий может привести к потере товарного вида и качества продукции.

В то же время это не означает, что все перечисленные продукты обязательно подорожают в ближайшее время. Речь идет о категориях, для которых дефицит специализированных складов создает наибольшие дополнительные расходы и риски. Окончательное изменение цен будет зависеть от того, какую часть этих затрат производители, дистрибьюторы и торговые сети смогут компенсировать самостоятельно.

Почему мясо, молочные продукты и замороженные продукты наиболее уязвимы

Проблема заключается не только в том, что складских помещений становится меньше. Для хранения различных категорий продукции требуются разные условия, а значит, не каждый свободный склад можно использовать в качестве замены поврежденному.

Например, обычное сухое помещение может подходить для хранения определенных непродовольственных товаров или продукции длительного хранения. Однако разместить там охлажденное мясо, молоко или замороженную рыбу без соответствующего оборудования невозможно. Для таких товаров необходимы холодильные установки, контроль температуры и специальная организация логистики.

Дополнительным фактором является ситуация с электроснабжением. Во время войны предприятия вынуждены учитывать риски отключений электроэнергии, а для холодильных складов это особенно критично. Чтобы избежать порчи продукции, компании могут использовать резервные источники питания. Однако их приобретение, обслуживание и обеспечение топливом требуют дополнительных средств.

Если к этим расходам добавить рост стоимости аренды, увеличение количества транспортных маршрутов и необходимость содержать несколько складов вместо одного, общая стоимость хранения и доставки продукции возрастает.

Какие товары меньше всего почувствуют на себе подорожание

Не все категории продукции в равной степени зависят от крупных логистических центров. Наименьшее влияние дефицита складских помещений, по оценке экспертов, ожидается для локальных сезонных товаров с коротким путем доставки.

Речь идет о продукции, которая производится недалеко от места реализации и не требует длительного пребывания на крупных распределительных складах. Например, часть сезонных овощей и фруктов может поступать в торговые точки напрямую от местных производителей или через небольшие логистические площадки.

В таких случаях затраты на складскую инфраструктуру могут быть ниже, поскольку товар быстрее попадает от поставщика к покупателю. В то же время даже сезонная продукция не полностью защищена от подорожания. На ее конечную стоимость могут влиять цены на топливо, транспортные расходы, урожайность, погодные условия и другие факторы.

Кроме того, ситуация различается в зависимости от конкретного товара. Например, овощи, предназначенные для длительного зимнего хранения, могут в гораздо большей степени зависеть от складских мощностей, чем продукция, которую продают сразу после сбора урожая.

Как подорожание логистики повлияет на цены в магазинах

По оценке Локтионовой, совокупные логистические расходы производителей и торговых сетей из-за удорожания аренды, фрагментации складской сети и изменения маршрутов могут вырасти на 30–40%. Однако важно понимать, что подорожание логистики на 30–40 % не означает, что цены на продукты в супермаркетах автоматически вырастут на такой же процент.

Расходы на транспортировку и хранение составляют лишь часть конечной стоимости товара. Помимо них, цена зависит от стоимости сырья, производства, упаковки, оплаты труда, налогов и торговой наценки. Например, если условный товар стоит 100 грн, а доля логистики в его цене составляет 10 грн, то увеличение логистических расходов на 40% добавит 4 грн к общим затратам.

При условии полного переноса этого подорожания на покупателя цена составит 104 грн, а не 140 грн. Однако это лишь условный расчет, демонстрирующий механизм формирования цены. На самом деле доля логистики в себестоимости различных товаров существенно различается.

Кроме того, компании не всегда могут перекладывать все дополнительные расходы на покупателей. В условиях конкуренции часть подорожания они могут компенсировать сокращением собственной маржи или оптимизацией операционных процессов. На это обращает внимание директор департамента дистрибуции и логистики COMFY Олег Фещенко.

По его словам, рост логистических расходов не обязательно приводит к удорожанию продукции. Компания пытается компенсировать дополнительную финансовую нагрузку за счет операционной эффективности и собственной маржи. В то же время возможности такого сдерживания цен не безграничны.

Аренда складов уже подорожала: сколько теперь платит бизнес

Нехватка складской недвижимости повлияла и на стоимость аренды. По оценке UTG, только за последние несколько месяцев ставки на качественные складские помещения в Украине выросли в среднем на 12–13%. В Киевском регионе эффективная арендная ставка для складов класса А составляет примерно 5–5,5 доллара за квадратный метр в месяц без НДС и операционных расходов.

Для наиболее востребованных объектов стоимость может достигать 6 долларов за квадратный метр. В западных областях, в частности во Львовской области, ставки составляют около 6–7 долларов. В то же время меняются и условия аренды. Владельцы помещений все чаще сокращают периоды бесплатного пользования, уменьшают скидки и стремятся заключать долгосрочные договоры.

Для производителей и торговых сетей это означает увеличение постоянных расходов на содержание товарных запасов. Еще одним изменением на украинском рынке стал постепенный отказ части бизнеса от чрезмерной концентрации товаров в одном логистическом центре.

Ранее крупные централизованные склады позволяли оптимизировать расходы на хранение и доставку продукции. Однако в условиях регулярных российских атак такая модель создает значительные риски. В случае уничтожения одного крупного склада компания может одновременно потерять значительную часть запасов, а также возможность оперативно снабжать товарами магазины или клиентов.

Поэтому предприятия начали распределять продукцию между несколькими более мелкими площадками в разных регионах. Однако за повышенную устойчивость бизнеса приходится платить. Вместо одного помещения компания арендует несколько, увеличивает количество перевозок, тратит больше ресурсов на обработку товаров и управление запасами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, до 4 декабря украинский бизнес, не располагающий укрытиями, должен подготовить безопасные помещения или принять другие предусмотренные меры для защиты сотрудников и посетителей, чтобы продолжать работу в обычном режиме при желтом уровне угрозы. Кроме того, на объектах должны размещаться информационные таблички о наличии или отсутствии укрытия, а работодатели должны обеспечить оповещение людей.