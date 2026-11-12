Об этом знает не каждый: у всех почтоматов "Новой почты" есть скрытая функция

Посылки из почтоматов "Новой почты" можно забирать даже во время отключений электроэнергии и без интернета рядом с устройством. Ячейку поможет открыть Bluetooth, но приложение нужно подготовить заранее.

Об этой функции украинцам напомнила сама "Новая почта". Почтоматы работают круглосуточно, даже когда нет света. Поэтому во время отключения электричества можно получить или отправить посылку, если заранее выполнить несколько действий.

Что нужно сделать перед походом к почтомату

Найти место с интернетом (например, Wi-Fi дома или в общественном месте) и открыть приложение "Новой почты".

(например, Wi-Fi дома или в общественном месте) и открыть приложение "Новой почты". Проверить нужную электронную накладную или создать новую, если планируется отправка посылки.

Оплатить доставку , если предстоит получение неоплаченной посылки;

, если предстоит получение неоплаченной посылки; Оставить приложение открытым (этот пункт особенно важен – без этого выполнить дальнейшие действия будет невозможно).

Что делать у почтомата, чтобы получить посылку без света

Включить Bluetooth на телефоне.

Дождаться соединения с почтоматом и открыть ячейку через приложение.

Забрать посылку или положить отправление внутрь.

Подтвердить получение или отправление в приложении можно будет только после восстановления интернет-соединения. Для этого следует снова открыть соответствующую электронную накладную.

Какие ограничения действуют для почтоматов

По правилам перевозчика, отправление должно весить не более 20 кг, а его размеры не должны превышать 40×60×30 см. Максимальная объявленная стоимость – 29 тыс. грн.

Также стоит учитывать срок хранения: забрать посылку из почтомата нужно в течение пяти дней. После этого ее переместят в ближайшее отделение, о чем получателя уведомят в приложении или SMS.

Есть еще один нюанс: оплатить доставку наличными непосредственно у почтомата не получится. Для этого нужно воспользоваться мобильным приложением или сайтом компании. Поэтому во время отключений лучше провести оплату заранее, пока есть интернет.

Как сообщал OBOZ.UA, "Нова пошта" создала собственную ПВО. Также компания сформировала собственные пожарные подразделения.