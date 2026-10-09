Сотрудники госпредприятия во время войны подняли себе зарплаты до миллионов: в "Лесах Украины" космические суммы получают даже менеджеры

"Леса Украины" – государственное предприятие с одними из самых высоких зарплат в стране. Благодаря корпоратизации в ГП зарплаты руководства выросли до миллионов гривен в месяц. А заместители директоров департамента получают сотни тысяч гривен ежемесячно. При этом предприятие регулярно попадает в коррупционные скандалы. О том, сколькозарабатывают в ГП и почему на "Леса Украины" обратили внимание государственные аудиторы, читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько зарабатывают в ГП

"Реформа корпоратизации", которую сейчас проходит предприятие, уже принесла значительные результаты для сотрудников. Сейчас зарплатам на этом госпредприятии могут позавидовать даже крупные частные корпорации.

В прошлом году больше всех получал исполнительный директор "Леса Украины" Игорь Лицур – 18,5 млн грн (из них 8,6 млн грн – премия). То есть в среднем ежемесячная зарплата менеджера государственного предприятия составила 1,5 млн грн.

Уже бывший гендиректор "Леса Украины" Юрий Болоховец (OBOZ.UA много писал о его деятельности) заполнил свою декларацию перед увольнением. С января и до конца июня 2026 года он получил зарплату в размере 13,2 млн грн. То есть ежемесячно это в среднем по 2,2 млн грн. Правда , при увольнении Болоховец мог получить компенсацию за неиспользованный отпуск. Поэтому, возможно, "чистая" зарплата могла быть меньше.

Зарплата бывшего генерального директора. Источник: Декларации НАПК

И это далеко не единственный сотрудник ГП, который ежемесячно получает более миллиона гривен. При этом речь идет не только о топ-менеджменте. Директора департаментов в прошлом году зарабатывали от 13,7 млн до почти 17 млн грн. Каждый из них получил годовые премии в размере от 5 млн грн. Вероятно, эту сумму выплачивали ежемесячно частями.

Высокие зарплаты – и у руководителей среднего звена. Например, недавно в ГП "Леса Украины" выиграла суд Татьяна Мельник. Она работала на предприятии несколько лет. Начинала в качестве менеджера по закупкам, затем ее повысили до заместителя директора департамента.

В июне 2025 года ей уменьшили должностной оклад с 321 600 грн до 92 000 грн. Стоит отметить, что 321,6 тыс. грн – это ее должностной оклад без учета надбавок. В среднем за рабочий день она зарабатывала почти 16,1 тыс. грн, что за 22 рабочих дня в месяц составляет около 354,2 тыс. грн.

Это, конечно, не миллионы гривен в месяц, однако это почти в десять раз выше средней зарплаты по стране.

Что интересно, Мельник, по всей видимости, уволили незаконно, ведь в сентябре 2026 года она выиграла в суде у ГП "Леса Украины" 5,3 млн грн зарплаты за время вынужденного прогула.

OBOZ.UA направил запрос в ГП "Леса Украины" с просьбой указать размер ежемесячной зарплаты. Однако в предприятии решили "похитрить" и вместо ежемесячной зарплаты указали "общий размер начисленной зарплаты за запрашиваемый период". Речь идет ли о месячном периоде, неизвестно. Однако указано, что и.о. гендиректора "Леса Украины" Игорь Зубович получил 3 млн 633 тыс. грн, из них 98,8 тыс. грн – отпускных. Зубович исполняет обязанности генерального директора с 1 июля 2026 года.

Какие зарплаты в ГП

"Общая сумма заработной платы, начисленной Зубовичу И.О. за указанный вами период, составила 3 633 487 грн, из которых 98 866 грн – в виде отпускных. Какие-либо другие выплаты, кроме должностного оклада и отпускных, Зубовичу И.О. не выплачивались", – говорится в ответе ГП "Леса Украины".

"Ситуация в лесной отрасли показывает, что корпоратизация сама по себе не устраняет беспорядок. Действительно, мы подтвердили тот факт, что выплаты руководителям составляли по миллиону гривен в месяц. Это значительно больше, чем получают руководители ключевых госпредприятий", – рассказала в интервью OBOZ.UA глава Госаудитслужбы Алла Басаева.

К деятельности ГП "Леса Украины" есть много вопросов

Согласно официальным данным Государственной аудиторской службы Украины, только в течение прошлого года филиалы госпредприятия "Леса Украины" заключили договоры на выполнение различных лесозаготовительных и лесокультурных работ на астрономическую сумму – около 10 миллиардов гривен. Однако анализ эффективности и законности использования этих средств выявляет глубокие системные проблемы.

Суть выявленных нарушений заключается в том, что государственные лесхозы фактически отстраняются от самостоятельного ведения хозяйственной деятельности в пользу выделенных частных компаний и вновь созданных фирм-прокладок. В частности, практикуется передача государственного имущества и специализированной техники в пользование "дружественным" коммерческим структурам за символическую, минимальную плату. В результате государственное предприятие само лишается инструментов для работы, а вместо этого создаются искусственные условия для монополизации рынка частными посредниками.

Например, уже за первые восемь месяцев своего существования ООО "Львовлис" сумело выиграть государственные тендеры на сумму, достигающую колоссальных 635,7 миллиона гривен. Скорость, с которой недавно созданная фирма с символическим капиталом покорила лесную отрасль региона, поразительно напоминает схемы с привлечением "карманных" индивидуальных предпринимателей.

Среди вновь созданных ФЛП наибольшие суммы получили:

52-летняя Галина Гресько – 44,4 млн грн от "Столичного лесного офиса" ГП "Леса Украины";

68-летняя Анна Паламаренко – 25,1 млн грн от "Центрального лесного офиса" ГП "Леса Украины";

22-летний Николай Романенко – 12,6 млн грн от "Северного лесного офиса" ГП "Леса Украины".

Галина Гресько из села Паранино Житомирской области открыла индивидуальное предпринимательство всего 10 месяцев назад (в августе 2025 года). До этого она не занималась бизнесом. Но оказалось, что Гресько – удивительно талантливая бизнес-леди. Ведь за считанные дни она подписала свой первый договор с филиалом ГП "Леса Украины". Согласно официальным данным Государственной аудиторской службы Украины, только в течение прошлого года филиалы госпредприятия "Леса Украины" заключили договоры на выполнение различных лесозаготовительных и лесокультурных работ на астрономическую сумму – около 10 миллиардов гривен. Однако анализ эффективности и законности использования этих средств выявляет глубокие системные проблемы.

Суть выявленных нарушений заключается в том, что государственные лесхозы фактически отстраняются от самостоятельного ведения хозяйственной деятельности в пользу выделенных частных компаний и вновь созданных фирм-прокладок. В частности, практикуется передача государственного имущества и специализированной техники в пользование "дружественным" коммерческим структурам за символическую, минимальную плату. В результате государственное предприятие само лишается инструментов для работы, а вместо этого создаются искусственные условия для монополизации рынка частными посредниками.