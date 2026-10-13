Работников с отсрочкой могут начать увольнять из-за новых правил бронирования: надепутат назвал серьезные риски

Проект изменений правил бронирования военнообязанных может побудить работодателей увольнять работников, у которых есть личная отсрочка от мобилизации. В результате предложенный порядок расчета квоты на бронирование может лишить предприятия специалистов и поставить под угрозу стабильную работу компаний, в частности тех, которые обслуживают объекты критической инфраструктуры.

О таком риске заявил народный депутат Александр Федиенко ("Слуга народа"). По его мнению, Кабинет министров должен оценить социальные и экономические последствия предложенных изменений постановления №76.

"Сейчас может сложиться ситуация, когда работодатели будут увольнять работников, если перестанут давать квоты другим работникам. Это называется каскадным эффектом", – пояснил депутат.

Сообщение Федиенко. Источник: facebook.com/FediiencoAlexandr (скриншот)

По мнению парламентария, чтобы предотвратить злоупотребления в сфере бронирования, следует прежде всего усилить контроль за выполнением действующих требований и предусмотреть жесткие санкции для нарушителей. "Прежде чем ломать цепочку, нужно изучить ее. Посмотреть на последствия", – считает Федиенко.

В качестве примера другого механизма контроля он привел автоматическую отмену статуса критически важного предприятия в случае нарушений. По его мнению, это позволило бы сосредоточить усилия на предотвращении злоупотреблений, не создавая дополнительных рисков для работников, у которых есть законные основания для отсрочки.

Какое изменение может привести к увольнениям

Согласно действующей редакции постановления Кабмина № 76, работников, у которых есть отсрочка по другим основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", учитывают в общей численности военнообязанных работников только по одному месту работы. Это правило содержится в пункте 12 Порядка бронирования.

По словам Федиенко, в проекте изменений таких работников предлагают перенести в перечень лиц, которых не учитывают в общей численности при расчете квоты на бронирование. То есть человек с личной отсрочкой не будет увеличивать расчетную базу, от которой зависит количество работников, которых предприятие может забронировать.

"Работник с собственной отсрочкой не увеличивает квоту предприятия, его присутствие в штате не помогает забронировать других. Работодатель, стремящийся сохранить максимальное количество забронированных работников, может начать считать таких людей невыгодными для штатной структуры", – пояснил Федиенко.

По оценке нардепа, изменение порядка расчета квоты может повлиять не только на отдельных работников, но и на работу предприятий. Среди возможных последствий он называет потерю квалифицированных специалистов, увольнения и риск остановки компаний, которые обслуживают объекты критической инфраструктуры.

Отдельно Федиенко обратил внимание на риск дискриминационного отношения к людям, у которых есть законное основание для личной отсрочки, в частности к многодетным родителям и студентам. "Оценивало ли ваше правительство социальные и экономические последствия исключения работников с личной отсрочкой из расчетной базы квоты, в частности риск дискриминационного отношения к многодетным родителям, студентам и другим защищенным категориям?" – спросил депутат.

Бронирование могут сократить: что еще предлагают в Кабмине

Согласно опубликованному народным депутатом Ярославом Железняком ("Голос") проекту, правительство предлагает пересмотреть лимиты бронирования, порядок расчета квоты и процедуру определения критически важных предприятий. Среди основных изменений:

Снизить лимит бронирования для оборонных и энергетических предприятий со 100% до 85%. Если на предприятии работают 100 военнообязанных, согласно предложенной норме оно сможет забронировать до 85 из них вместо 100 при условии, что сейчас имеет право на полное бронирование.

Снизить лимит для отдельных коммунальных предприятий с 75% до 60%. Это касается, в частности, предприятий теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также организаций, работающих с бытовыми отходами. Например, при наличии 200 военнообязанных работников доступная квота может сократиться со 150 до 120 человек.

Это касается, в частности, предприятий теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также организаций, работающих с бытовыми отходами. Например, при наличии 200 военнообязанных работников доступная квота может сократиться со 150 до 120 человек. Создать Координационный центр при Кабмине. Согласно проекту, он должен участвовать в согласовании статуса критически важных предприятий, рассмотрении вопросов о бронировании сверх общего 50-процентного лимита в предусмотренных случаях, а также может рекомендовать отмену уже предоставленного статуса критичности.

Пересмотреть отраслевые критерии критичности до 20 октября 2026 года. Министерства и областные государственные администрации должны пересмотреть соответствующие требования и согласовать их с новым Координационным центром. Поэтому некоторым предприятиям потенциально придется повторно подтверждать соответствие обновленным критериям.

Министерства и областные государственные администрации должны пересмотреть соответствующие требования и согласовать их с новым Координационным центром. Поэтому некоторым предприятиям потенциально придется повторно подтверждать соответствие обновленным критериям. Уточнить порядок применения новых лимитов к уже оформленному бронированию. В опубликованном проекте, согласно приведенному описанию, нет четких правил о том, как действовать предприятиям, если количество действующих бронирований будет превышать новые лимиты. Не определен и механизм отбора работников, бронирование которых в таком случае могло бы быть сокращено.

Пока это проект, а не действующие правила. Предложенные ограничения не вступают в силу автоматически, а окончательные последствия будут зависеть от того, примет ли Кабмин документ и в какой редакции.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на сентябрь 2026 года в Украине от мобилизации было забронировано около 1,4 млн человек. Больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.