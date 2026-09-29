Спрос вырос на 372 %: где в Украине резко подорожала аренда однокомнатных квартир

За летний период 2026 года спрос на долгосрочную аренду особенно резко вырос на западе Украины – в Ивано-Франковской области количество откликов на одно объявление подскочило на 372%, а медианные цены в ряде областей выросли на 12–23%. Самой дорогой среди перечисленных областей стала Закарпатская с медианной ценой 24 568 грн за однокомнатную квартиру, тогда как в Запорожской и Сумской областях на фоне резкого увеличения предложения аренда, напротив, подешевела на 13% и 8% соответственно.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Недвижимость. Аналитики сравнили ситуацию на рынке в мае и августе по трем основным показателям, а именно: количеству объявлений об аренде, количеству откликов на одно объявление и медианной цене.

Спрос на аренду на западе вырос в несколько раз

Наиболее заметной тенденцией лета стало резкое увеличение количества откликов на объявления об аренде в западных областях. Абсолютным лидером по темпам роста стала Ивано-Франковская область. В мае на одно объявление здесь приходилось в среднем 11,7 откликов, а уже в августе – 55,2. Таким образом, показатель всего за три летних месяца увеличился на 372%, то есть почти в пять раз.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Хмельницкой области. Количество откликов на одно объявление увеличилось с 14,2 до 52,5, или на 270%. В Ровенской области показатель вырос с 10,5 до 37,2 откликов – на 254%. Во Львовской – с 11,2 до 38,4, то есть на 243%.

Значительное оживление спроса зафиксировали и в других западных и центральных областях. В Тернопольской области количество откликов на одно объявление подскочило с 13,9 до 44,6 (+221%), в Черновицкой – с 18,8 до 59,7 (+218%). В Винницкой области показатель вырос с 9,9 до 31,2 откликов, или на 215%, а в Волынской – с 16,6 до 50 откликов, то есть на 201%.

Фактически во всех этих областях за одну квартиру в конце лета соревновалось значительно больше потенциальных арендаторов, чем еще в мае. Особенно показательна ситуация в Черновицкой области: в августе здесь фиксировалось почти 60 откликов на одно объявление – один из самых высоких показателей среди приведенных регионов.

Квартир для аренды в некоторых областях стало значительно меньше

Рост спроса на западе происходил одновременно с еще одним процессом – в нескольких регионах заметно сократилось количество доступных предложений. Наибольшее падение среди приведенных областей зафиксировали в Ровенской области. Если в мае на платформе было 975 объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир, то в августе осталось 559. Таким образом, предложение сократилось сразу на 43%.

В Хмельницкой области количество объявлений сократилось на 38% – с 1 041 до 648. Заметно меньше квартир появлялось на рынке и в Тернопольской области: количество объявлений сократилось с 409 до 280, или на 32%.

Таким образом, в Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях одновременно проявились две тенденции: предложений стало меньше, а количество откликов на каждое из них резко возросло. В конце лета потенциальным арендаторам в этих регионах приходилось выбирать жилье из меньшего количества доступных вариантов и в то же время конкурировать с большим количеством других претендентов.

Предложение сократилось также в Киевской и Днепропетровской областях

Сокращение количества объявлений было характерно не только для западных областей. В Днепропетровской области предложение однокомнатных квартир за лето сократилось на 32%. В мае было 3 417 объявлений, тогда как в августе – уже 2 316.

В Киевской области количество предложений сократилось на 27% – с 4 484 до 3 280. Еще более существенное сокращение произошло в Николаевской области – на 35%. Если в мае было доступно 764 объявления, то в конце лета – 499.

При этом общей для всей Украины тенденции по количеству квартир на рынке нет. В некоторых регионах наблюдался обратный процесс – владельцы начали активнее сдавать жилье в аренду.

На востоке и юге количество квартир в аренду увеличилось

Особенно заметно предложение выросло в Запорожской области. В мае здесь насчитывалось 569 объявлений об аренде однокомнатных квартир, а в августе – уже 994. Рост составил 75% всего за три месяца.

Почти аналогичная динамика наблюдалась в Сумской области. Количество объявлений увеличилось с 372 до 645, или на 73%. Значительно больше по абсолютному количеству остается рынок Одесской области.

Здесь в мае было 5 086 предложений, а в августе – 5 583, что соответствует росту на 10%. Именно в Запорожской и Сумской областях увеличение количества доступного жилья сопровождалось еще одним важным изменением – снижением медианной стоимости аренды.

Аренда подорожала сразу в ряде областей

В большинстве регионов, где были зафиксированы существенные изменения стоимости, цены росли. Наибольший рост – на 23% – был зафиксирован сразу в двух областях.

В Винницкой области медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры за лето увеличилась с 13 тыс. до 16 тыс. грн в месяц. То есть потенциальному арендатору в конце лета нужно было заложить в бюджет примерно на 3 тыс. грн больше, чем в мае.

Такие же темпы подорожания наблюдались в Харьковской области. Медианная цена выросла с 6,5 тыс. до 7 999 грн, то есть также на 23%. На третьем месте по темпам роста оказалась Черкасская область. Аренда однокомнатной квартиры здесь подорожала на 20% – с 10 тыс. до 12 тыс. грн. В Черновицкой области медианная цена поднялась на 17% – с 13 270 до 15 591 грн.

Заметно подорожало жилье и в регионах, где цены и без того были относительно высокими. Во Львовской области медианная стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в мае составляла 19 521 грн, а в августе – уже 22 375 грн. Таким образом, только за лето цены выросли примерно на 15%.

При этом Львовская область одновременно вошла в число регионов с наибольшим ростом спроса: количество откликов на одно объявление увеличилось на 243%. Еще дороже среди приведенных в исследовании областей оказалась Закарпатская. Медианная стоимость однокомнатной квартиры здесь увеличилась с 21 902 до 24 568 грн в месяц, или на 12%.

В Тернопольской области цена выросла на 14% – с 13 188 до 15 тыс. грн. Одесская область также завершила лето с ростом: медианная арендная ставка поднялась с 10 350 до 12 тыс. грн, то есть на 16%.

Таким образом, разница между регионами остается значительной. Например, медианная арендная плата за однокомнатную квартиру в Закарпатье в конце лета была более чем в три раза выше, чем в Харьковской области.

Где квартиры подешевели

Рост цен коснулся не всей Украины. По крайней мере в двух областях из перечисленных в исследовании медианная стоимость однокомнатного жилья за лето снизилась. Наибольшее падение зафиксировали в Запорожской области. В мае медианная цена составляла 8 тыс. грн в месяц, а в августе – 7 тыс. грн. Таким образом, аренда подешевела на 13%.

В Сумской области медианная ставка снизилась с 6,5 тыс. до 6 тыс. грн, или на 8%. Интересно, что именно эти две области одновременно продемонстрировали один из самых значительных приростов предложения: в Запорожской области количество объявлений выросло на 75%, а в Сумской – на 73%. То есть в конце лета на рынке здесь стало значительно больше доступных вариантов жилья, а медианные цены одновременно пошли вниз.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за последние три года на рынке долгосрочной аренды столицы зафиксирован существенный рост ставок. Абсолютным лидером по темпам подорожания стал жилой массив Виноградарь, где средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры взлетела с 10 тыс. до 24 тыс. грн в месяц (то есть на 140%).