Популярный овощ подорожал в три раза: как изменились цены на продукты в Украине

В Украине за последнюю неделю больше всего подешевели лук (на 9 %), капуста (на 7 %), сливочное масло (на 4 %) и яйца (на 3 %), тогда как цены на большинство других основных продуктов остались стабильными или изменились незначительно. В то же время на "Столичном рынке" молодой картофель подорожал втрое — с 20 до 60 грн за килограмм, а помидоры подорожали с 55 до 90 грн за килограмм.

Об этом свидетельствуют результаты еженедельного мониторинга Министерства аграрной политики и продовольствия по состоянию на 13 октября 2026 года. При этом общая ситуация на продовольственном рынке остается относительно стабильной, хотя в отдельных товарных категориях наблюдаются заметные колебания цен.

Какие овощи больше всего подешевели в Украине

Больше всего за последнюю неделю снизились цены на овощи борщового набора. Снижение цен коснулось сразу нескольких продуктов, которые украинцы регулярно покупают для повседневного приготовления пищи.

Больше всего подешевела репчатая лук – на 9% за неделю, это самое заметное снижение среди овощей, вошедших в общегосударственный мониторинг. На втором месте оказалась белокочанная капуста, средняя стоимость которой сократилась на 7%. Морковь за аналогичный период подешевела на 3%, а столовая свекла – на 2%.

В то же время картофель продемонстрировал противоположную динамику. По данным министерства, его средняя стоимость за неделю выросла на 2%. Однако ситуация с ценами на картофель существенно различается в зависимости от его сорта и места продажи. В частности, на"Столичном рынке" обычный картофель остается относительно дешевым, тогда как молодой картофель за короткий период резко подорожал.

Молодой картофель подорожал втрое

Наиболее заметное изменение цен зафиксировали именно в сегменте молодого картофеля. Согласно данным, еще 7 октября его средняя стоимость составляла около 20 грн за килограмм. Однако по состоянию на 13 октября цена выросла до 60 грн.

Сколько стоит картофель в Украине. Источник: "Столичный рынок"

То есть всего за несколько дней молодой картофель подорожал на 40 грн за килограмм, или на 200%. Фактически покупателям приходится платить за него в три раза больше, чем раньше.

При этом цены на разные партии товара различаются. Сейчас на рынке молодой картофель предлагают в диапазоне от 50 до 80 грн за килограмм.

Для сравнения: обычный картофель стоит в среднем 12 грн за килограмм. Его стоимость на "Столичном рынке" за последнюю неделю осталась без изменений. Таким образом, разница между средними ценами на обычный и молодой картофель составляет 48 грн за килограмм, это означает, что молодой картофель на этом рынке сейчас стоит в пять раз дороже обычного.

Если покупатель решит приобрести пять килограммов обычного картофеля, то по средней цене потратит около 60 грн. Зато аналогичное количество молодого картофеля обойдется примерно в 300 грн.

Помидоры резко подорожали

Помимо молодого картофеля, значительное подорожание зафиксировали и в сегменте томатов. По данным "Столичного рынка", еще неделю назад помидоры продавали в среднем по 55 грн за килограмм. Теперь их средняя стоимость составляет 90 грн.

Сколько стоят помидоры в Украине. Источник: "Столичный рынок"

Таким образом, за неделю цена выросла сразу на 35 грн, или примерно на 63,6%. За два килограмма помидоров покупателям теперь придется заплатить в среднем 180 грн, тогда как неделю назад такое же количество стоило около 110 грн.

В то же время другие популярные овощи демонстрируют обратную тенденцию. В частности, белокочанная капуста подешевела на 5 грн за килограмм — с 40 до 35 грн, что соответствует снижению на 12,5 %. Еще заметнее упала цена на цветную капусту. За неделю ее средняя стоимость сократилась с 55 до 45 грн за килограмм, то есть на 10 грн, или на 18,2%.

Аналогичное подешевение зафиксировали и на колючих огурцах. Их средняя цена также снизилась с 55 до 45 грн за килограмм. Таким образом, хотя в целом овощной сегмент демонстрирует тенденцию к удешевлению, отдельные позиции продолжают дорожать.

Продукт Цена за 1 кг Изменение Обычный картофель 12 грн Без изменений Молодой картофель 60 грн +200% с 7 октября Помидоры 90 грн +63,6% Белокочанная капуста 35 грн -12,5% Цветная капуста 45 грн -18,2% Колючие огурцы 45 грн -18,2%

Какие продукты, кроме овощей, подешевели

По информации Минагрополитики, в течение последней недели снижение цен наблюдалось не только на овощи. Среди других продуктов больше всего подешевело сливочное масло. Его средняя стоимость снизилась на 4%. Также на 3% снизились цены на куриные яйца. Свинина за аналогичный период подешевела на 2%.

Таким образом, снижение цен коснулось не только сезонных овощей, но и продуктов животного происхождения, которые занимают заметную долю в повседневных расходах украинских домохозяйств. В то же время министерство не приводит в этом сообщении конкретных цен в гривнах для каждой товарной позиции, а лишь процентное изменение за неделю.

Фактические цены для потребителей могут отличаться в зависимости от торговой сети, производителя, региона и условий продажи.

Какие продукты подорожали за последнюю неделю

Несмотря на общую стабильность продовольственного рынка, отдельные продукты все же продемонстрировали рост стоимости. По данным Минагрополитики, на 2% подорожали сразу три товарные позиции: овсяная крупа, картофель и молоко.

Несколько меньший рост зафиксирован по гречневой крупе, ржаному хлебу и сметане. Их средняя стоимость увеличилась на 1%. Таким образом, подорожание коснулось отдельных круп, молочных продуктов и хлебобулочных изделий.

Отдельно в Минагрополитики сообщили о продуктах, стоимость которых за последнюю неделю осталась стабильной. В частности, не зафиксировано изменений средних цен на батон, подсолнечное масло, сахар, курицу и говядину.

В рамках еженедельного мониторинга эти товары не продемонстрировали заметного роста или снижения стоимости. При этом стабильность средних показателей не исключает колебаний цен в отдельных торговых точках.

Например, в разных супермаркетах один и тот же продукт может стоить по-разному из-за акционных предложений, особенностей поставок или ценовой политики сети. Однако в целом, по оценке министерства, по состоянию на 13 октября ситуация с основными продуктами питания в Украине остается стабильной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине к весне 2027 года отдельные овощи и фрукты могут подорожать на 15–20%, а некоторые культуры — до 30% из-за сокращения запасов, затрат на хранение, российских обстрелов, проблем с электроэнергией и удорожания производства. В то же время прогнозируется рост цен на мясо, молочные продукты и яйца примерно на 10–12%, хотя фактическая стоимость будет зависеть от ситуации на рынке.