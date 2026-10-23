Популярные польские магазины открылись в Украине: названы адреса Pepco

Польская сеть дискаунтеров Pepco открыла первые магазины в Киеве. Торговые точки расположены в ТРЦ Respublika Park, Retroville, Dream Yellow.

Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Pepco в Украине. Отмечается, что по состоянию на 23 октября 2026 года магазины уже работают.

Pepco в Украине. Источник: pepco.ua (скриншот)

Адреса магазинов Pepco в Киеве

Dream Yellow – Оболонский проспект, 1Б;

Respublika Park – Кольцевая дорога, 1;

Retroville – проспект Европейского Союза (бывший проспект Правды), 47.

Сеть магазинов Pepco специализируется на продаже недорогой одежды для всей семьи, товаров для дома, декора, детских товаров и сезонной продукции. Ежемесячно Pepco обслуживает более 41 млн клиентов. Бренд уже работает в большинстве стран Центральной и Восточной Европы и активно расширяет присутствие в Западной Европе.

В целом Pepco объявляла, что, кроме Киева, магазины откроются в Черновцах, Тернополе и Мукачево. Однако даты и локации пока неизвестны.

Что продают в Pepco в Украине

Pepco в Украине планирует занять нишу, в которой до полномасштабной войны работала IKEA. При этом в компании не считают проблемой относительно небольшой ассортимент мебели.

Ставку делают на товары для дома и декор. Сейчас ассортимент в Украине представлен такими категориями товаров:

одежда;

товары для дома;

товары для детей и игрушки;

сезонные новинки.

Украина стала 20-м рынком для Pepco. Открытие магазинов стало частью стратегии сети, направленной на "контролируемую экспансию" в Центральной и Восточной Европе, заявили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, также открыл доступ для покупателей из Украины главный европейский конкурент Temu и Amazon – польский Allegro. Платформа работает как классический маркетплейс: здесь торгуют тысячи независимых продавцов, а не сама площадка.