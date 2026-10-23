Популярные польские магазины открылись в Украине: названы адреса Pepco
Магазин Pepco в Познани. Иллюстрация.
Источник: Pepco Comms / Wikimedia Commons
Польская сеть дискаунтеров Pepco открыла первые магазины в Киеве. Торговые точки расположены в ТРЦ Respublika Park, Retroville, Dream Yellow.
Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Pepco в Украине. Отмечается, что по состоянию на 23 октября 2026 года магазины уже работают.
Pepco в Украине.
Источник: pepco.ua (скриншот)
Адреса магазинов Pepco в Киеве
- Dream Yellow – Оболонский проспект, 1Б;
- Respublika Park – Кольцевая дорога, 1;
- Retroville – проспект Европейского Союза (бывший проспект Правды), 47.
В целом Pepco объявляла, что, кроме Киева, магазины откроются в Черновцах, Тернополе и Мукачево. Однако даты и локации пока неизвестны.
Что продают в Pepco в Украине
Pepco в Украине планирует занять нишу, в которой до полномасштабной войны работала IKEA. При этом в компании не считают проблемой относительно небольшой ассортимент мебели.
Ставку делают на товары для дома и декор. Сейчас ассортимент в Украине представлен такими категориями товаров:
- одежда;
- товары для дома;
- товары для детей и игрушки;
- сезонные новинки.
Украина стала 20-м рынком для Pepco. Открытие магазинов стало частью стратегии сети, направленной на "контролируемую экспансию" в Центральной и Восточной Европе, заявили в компании.
Как сообщал OBOZ.UA, также открыл доступ для покупателей из Украины главный европейский конкурент Temu и Amazon – польский Allegro. Платформа работает как классический маркетплейс: здесь торгуют тысячи независимых продавцов, а не сама площадка.