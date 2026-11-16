Поиграть "за выпивку" или посмотреть за 100 грн: украинцы активно ищут компаньонов для прохождения GTA 6

Серия компьютерных игр GTA (Grand Theft Auto) считается настолько культовой, что украинцы продают другим людям возможность даже просто посмотреть, как они играют в шестую часть GTA, которая выйдет 19 ноября. Цены за "билеты", правда, от 50 до 100 гривен.

Об этом свидетельствуют объявления на OLX. Например, продавец из Ивано-Франковска предлагает пройти GTA 6 вместе с компанией у него дома. Причем платить он предлагает по договоренности или даже алкоголем.

Объявление на OLX. Источник: OLX

Зато некоторые другие продавцы предлагают окружающим только роль зрителей – только смотреть, комментировать чужую игру и обсуждать игровые ситуации. Впрочем, некоторые все же готовы поделиться контроллером, но только за дополнительную плату.

Скидки для участников боевых действий. Источник: OLX

Зато в объявлениях можно встретить даже специальные условия. Например, скидки для участников боевых действий и детей.

Детям предлагают скидки. Источник: OLX

Также есть возможность полноценно поиграть самому и даже ни с кем не делиться. Для этого можно арендовать консоль PlayStation уже с установленной игрой на срок от одного дня (1000 грн) до недели (2500 грн).

Объявление об аренде. Источник: OLX

Что известно о GTA 6

Платформы и формат издания

Новая игра студии Rockstar Games выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S в цифровом и физическом форматах. При этом разработчики подтвердили, что даже в коробке с физическим изданием вместо диска будет код для загрузки.

Предзаказ и цены

Предзаказы открылись 25 июня в 00:00 по киевскому времени. По данным The Verge, стандартное издание стоит 79,99 доллара, а расширенное Ultimate Edition – 99,99 доллара.

Даты рассылки и релиза

Физические копии начали отправлять с 12 ноября, чтобы игроки могли заранее загрузить игру перед полноценным релизом, запланированным на 19 ноября.

Бонус за раннюю покупку

Все, кто оформит предзаказ или купит игру до 20 ноября, получат набор Vintage Vice City Pack с отсылкой к классической GTA: Vice City 2002 года. В него входят автомобиль ’55 Vapid Stanier с гаражом, одежда, прически и скин для оружия.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине мошенники начали выдавать себя за покупателей, сообщать о якобы оплаченной "OLX Доставке" и отправлять продавцам фишинговые ссылки для кражи данных банковских карт и кодов подтверждения. Однако настоящую информацию об оформленной доставке нужно проверять только в личном кабинете, а CVV-код и одноразовые банковские коды нельзя сообщать посторонним лицам.