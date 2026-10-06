Площадь и центр отошли на второй план: какое жилье массово ищут украинцы

При выборе жилья в аренду для 82% украинцев главным критерием остается цена, однако далее следуют район и общественный транспорт – по 68%, расстояние до стратегических объектов – 66% и резервное электроснабжение – 60%. При этом резервное энергоснабжение уже важнее площади квартиры, инфраструктуры и этажа, тогда как близость к центру учитывают лишь 41% арендаторов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Недвижимость о том, как украинцы выбирают жилье в 2026 году. По данным аналитиков, самая распространенная причина выхода на рынок долгосрочной аренды – желание обрести собственное отдельное пространство. Такую мотивацию назвали 45% опрошенных.

Еще 37% решают сменить жилье, поскольку их не устраивают нынешние жилищные условия. Таким образом, значительная часть арендаторов переезжает не только из-за внешних обстоятельств, но и из-за стремления найти более комфортный для себя вариант.

В то же время очень заметным фактором остается мобильность населения. 33% респондентов объяснили поиск нового жилья работой, путешествиями или другими обстоятельствами, из-за которых необходимо сменить место жительства.

Еще 28% опрошенных назвали причины, связанные с войной и сменой места жительства. Часть украинцев ищет съемную квартиру из-за перемен в личной жизни. 17% хотят жить отдельно со своим партнером, а 16% – переехать от родителей и начать самостоятельную жизнь. Еще для 14% арендаторов важно получить дополнительное пространство для работы или учебы.

Украинцы готовы менять даже район города

Причиной переезда может стать не только сама квартира, но и ее расположение. 16% опрошенных ищут жилье в другой части своего города. Еще по 14% респондентов хотят переехать в более просторное жилье или в целом улучшить уровень жизни.

Долгосрочная аренда все чаще используется не просто как временный вариант жилья. Арендаторы рассматривают квартиру как пространство, в котором им придется ежедневно работать, отдыхать и проводить значительную часть времени, а потому требования к жилью становятся более широкими.

Несмотря на изменения в требованиях к жилью, финансовый вопрос остается на первом месте. 82% украинцев назвали цену одним из важнейших факторов при выборе квартиры для аренды. По этому показателю стоимость жилья значительно опережает все остальные характеристики.

Однако уже на следующих позициях видно, насколько изменилось поведение арендаторов. По 68% респондентов обращают внимание на район и близость общественного транспорта. То есть украинцам важно не просто найти квартиру по приемлемой цене, но и иметь возможность удобно передвигаться по городу. В то же время близость именно к центру уже не так важна. Ее назвали одним из приоритетов лишь 41% опрошенных.

Безопасность почти сравнялась по важности с районом

Один из наиболее показательных результатов исследования касается безопасности. 66% украинцев при поиске съемного жилья обращают внимание на расстояние от дома до стратегических объектов. По важности этот критерий уступает району и близости к общественному транспорту всего на два процентных пункта.

То есть расположение квартиры теперь оценивается не только с точки зрения удобства. Арендаторы учитывают, что именно находится рядом с домом и какие потенциальные риски могут возникнуть. Наличие укрытия непосредственно в доме также стало весомым фактором. На него обращают внимание 54% потенциальных арендаторов.

Генератор или другое резервное питание стало важнее площади

Еще более существенно за последние годы изменилось отношение к энергетической автономности дома. 60% арендаторов назвали важным наличие дополнительного источника питания на случай отключений электроэнергии. Интересно, что этот показатель уже превышает значение общей площади квартиры. Размер жилья важен для 59% опрошенных.

Фактически возможность пользоваться основными системами дома во время отключения электроэнергии для многих людей стала важнее, чем дополнительные квадратные метры. Особенно это может касаться многоэтажных домов, где от электроснабжения зависит не только свет в квартире, но и работа лифтов, насосов для водоснабжения и другого оборудования.

Отдельно арендаторы оценивают возможность отапливать жилье независимо от централизованных систем. Наличие автономного отопления важно для 54% респондентов – это столько же, сколько набрало наличие укрытия в доме.

Количество комнат важнее общей площади

В то же время традиционные характеристики самой квартиры никуда не исчезли. Для 65% опрошенных важным остается количество комнат. Столько же обращают внимание на близость жилья к работе. Планировку и состояние ремонта учитывают 61% арендаторов.

А вот общая площадь, несмотря на очевидную важность, находится чуть ниже – ее в качестве одного из критериев назвали 59 % респондентов. Еще несколько традиционных критериев набрали по 57%. Именно столько опрошенных обращают внимание на инфраструктуру вокруг дома и этаж, на котором расположена квартира.

То есть магазины, аптеки, школы, детские сады и другие необходимые объекты рядом с домом остаются важными. Однако даже они уже уступают наличию резервного питания.

На этом фоне характеристики, которые традиционно могли повышать привлекательность жилья, оказались менее значимыми. Близость к центру важна для 41% опрошенных. Столько же арендаторов обращают внимание на наличие парковки. Красивый вид из окна имеет значение для 40% респондентов.

Таким образом, разница между практичными характеристиками и условными элементами престижа стала довольно значительной. Например, резервное электроснабжение важно для 60% арендаторов, тогда как близость к центру – для 41%. Транспортная доступность также оказалась значительно важнее, чем проживание непосредственно в центральной части города. Близость общественного транспорта учитывают 68% опрошенных.

Какое жилье украинцы арендуют чаще всего

Абсолютным лидером долгосрочной аренды остаются квартиры. Их рассматривают 90% людей, ищущих жилье. В то же время часть арендаторов готова рассматривать и альтернативные форматы. Дома интересуют 26% ищущих, тогда как таунхаусы – лишь 5%. Показатели могут пересекаться, ведь один человек при поиске может одновременно рассматривать несколько типов недвижимости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в большинстве крупных городов Украины подорожали однокомнатные квартиры. Больше всего – в Луцке. За календарный год стоимость такого жилья в этом городе выросла на 28%, до 62 000 долларов (здесь и далее – медианная цена. То есть половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).