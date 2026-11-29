Пенсионерам разрешили продавать урожай без ФЛП: какие суммы не будут облагаться налогом

Пенсионер может продавать овощи, фрукты и другие излишки, выращенные на собственном участке, без открытия ФОП (физическое лицо-предприниматель), а в 2026 году доход от такой продукции до 103 764 грн в год включительно может не облагаться налогом при соблюдении требований законодательства. Если же выращивание и продажа становятся систематическим бизнесом или речь идет о семенах и саженцах, может потребоваться регистрация предпринимательской деятельности, специальные документы и уплата налогов.

Право продавать излишки продукции, выращенной в пределах личного огорода, закреплено Законом Украины "О личном крестьянском хозяйстве", однако для такой деятельности предусмотрены определенные условия и налоговые ограничения. OBOZ.UA разобрался, нужно ли пенсионерам открывать ФОП и в каких случаях торговля может считаться предпринимательской деятельностью.

Нужно ли открывать ФОП для продажи овощей с собственного огорода

Закон разрешает гражданам продавать излишки продукции, которую они вырастили самостоятельно. То есть если у человека есть приусадебный, садовый или другой земельный участок, где он выращивает овощи, фрукты, ягоды, цветы для собственных нужд, а часть урожая решает продать, делать это можно без обязательной регистрации ФОП.

В частности, законодательство предусматривает право реализовывать излишки собственной продукции другим людям. Для этого не обязательно ограничиваться традиционными базарами или ярмарками, покупателей можно находить через объявления, социальные сети и интернет-платформы.

Например, пенсионер вырастил на огороде больше картофеля, чем нужно его семье, собрал яблоки в саду или имеет излишки помидоров, огурцов или зелени. Если он продает остатки урожая, такая деятельность сама по себе не означает, что он занимается предпринимательством и должен регистрировать ФОП.

Но ситуация меняется, если выращивание продукции с самого начала организовано как бизнес. В частности, когда человек регулярно принимает заказы, специально выращивает большие партии продукции для продажи, систематически получает доход и фактически ведет коммерческую деятельность.

В таком случае продажа уже может иметь признаки предпринимательства, для которого предусмотрена государственная регистрация. Поэтому ключевое значение имеет не сам факт продажи через интернет или получения денег, а характер деятельности, ее систематичность и цель.

Когда продажу собственной продукции могут считать предпринимательской деятельностью

Именно регулярность торговли и ее организация могут стать основными факторами, отличающими продажу излишков домашнего хозяйства от полноценного бизнеса. Если пенсионер сезонно продает продукцию, оставшуюся после обеспечения собственных потребностей, это соответствует модели личного крестьянского хозяйства.

Напротив, постоянное производство товара под заказ, расширение ассортимента, систематический поиск клиентов и организованная продажа с целью получения прибыли могут свидетельствовать о предпринимательской деятельности. Примеры, когда ФОП может не понадобиться:

продажа излишков яблок, слив, груш или других фруктов из собственного сада;

реализация овощей, выращенных на приусадебном участке для семьи;

сезонная продажа остатков урожая через объявления в интернете;

продажа части выращенных цветов, если это не организованное систематическое коммерческое производство.

Когда могут возникнуть основания для регистрации ФОП

выращивание продукции специально для регулярной продажи;

постоянный прием заказов от покупателей;

организация систематического производства и реализации продукции ради прибыли;

фактическое ведение бизнеса, а не продажа случайных излишков собственного хозяйства.

Соответственно, сам факт того, что пенсионер разместил объявление на торговой площадке или продает продукцию через социальные сети, автоматически не означает необходимости открывать ФОП. Однако, если за онлайн-торговлей стоит постоянная коммерческая деятельность, требования законодательства могут быть другими.

Сколько можно заработать на собственном огороде без уплаты налогов

Отдельные правила предусмотрены и для налогообложения доходов от продажи собственной сельскохозяйственной продукции. Для граждан, реализующих урожай со своего земельного участка, Налоговый кодекс предусматривает льготу, согласно которой доходы до определенного размера годового дохода не облагаются налогом.

В 2026 году этот лимит составляет 103 764 грн в год. Именно в пределах этой суммы можно получать доход от продажи собственной продукции без уплаты налогов при условии соблюдения требований, предусмотренных законодательством.

Если же за год пенсионер получил больше, это не означает, что налог придется платить со всех заработанных средств. Налогообложению подлежит именно сумма превышения установленного лимита.

Например, если за сезон продажи овощей, фруктов и ягод человек получил 120 тыс. грн, разница между фактическим доходом и установленным порогом составляет 16 236 грн.Именно превышение необходимо декларировать и облагать налогом в соответствии с требованиями законодательства. Однако для применения льготы важно не только не превысить предельную сумму дохода, но и подтвердить, что продукция была выращена на собственном земельном участке.

Зачем нужна справка 3-ДФ и где ее получить

Чтобы воспользоваться налоговой льготой, продавцу собственной сельскохозяйственной продукции необходимо получить справку о наличии земельного участка по форме № 3-ДФ. Такой документ подтверждает, что у гражданина есть земля, на которой он выращивает продукцию для собственных нужд и продажи излишков. Справку можно получить в соответствующем сельском, поселковом или городском совете по месту расположения земельного участка.

Документ имеет важное значение, поскольку подтверждает происхождение продукции и право воспользоваться предусмотренным налоговым освобождением. Если пенсионер планирует продавать урожай в течение сезона, справку стоит оформить заранее, а не ждать, пока возникнут вопросы о полученных доходах.

Также продавцам рекомендуют хранить документы, подтверждающие наличие земельного участка, и по возможности вести учет полученных средств. Отмечается, что это особенно актуально, если продажа осуществляется онлайн, а оплата регулярно поступает на банковскую карту.

Можно ли продавать растения, семена и саженцы через интернет

Отдельные правила действуют для тех, кто планирует продавать не обычные овощи или фрукты, а семена и посадочный материал. Речь, в частности, о саженцах плодовых деревьев, декоративных растениях, а также семенах, предназначенных для посева.

Для такой продукции законодательство устанавливает дополнительные требования. Производители семян и посадочного материала должны быть включены в соответствующий Реестр субъектов семеноводства и питомниководства, а продукция должна пройти предусмотренные процедуры сертификации. То есть даже если человек выращивает саженцы на собственном земельном участке и хочет продавать их через интернет, сам факт домашнего производства не освобождает от специальных требований к реализации такого товара.

Сам по себе продажа излишков продукции с собственного огорода не является нарушением и не обязывает пенсионера регистрировать ФЛП. Однако проблемы могут возникнуть, если деятельность фактически имеет признаки регулярного предпринимательства, но человек не оформил необходимый статус или продает продукцию, для которой установлены специальные требования. Чтобы избежать недоразумений, продавцам стоит учитывать несколько моментов:

продавать именно продукцию, выращенную на собственном земельном участке;

не путать сезонную продажу излишков с систематическим коммерческим производством;

оформить справку по форме № 3-ДФ для подтверждения права на налоговую льготу;

следить за суммой годового дохода от реализации продукции;

в случае превышения установленного лимита задекларировать доход и уплатить налоги с суммы превышения;

перед продажей семян и саженцев проверить специальные требования к производителю и продукции.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине предлагают ввести обязательную регистрацию плательщиками налога на НДС для ФОПов и компаний на упрощенной системе налогообложения, если их годовой оборот превысит 85 тыс. евро. Новые правила могут вступить в силу с 1 января 2028 года, однако документ пока проходит согласование и еще может измениться.