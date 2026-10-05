Получить "полноценную" работу стало сложнее: украинцам рассказали, что происходит на рынке труда Польши

Польские компании не спешат расширять свои штаты. Вместо этого они предпочитают удерживать ключевых сотрудников. Впрочем, иностранцы – в т.ч., украинцы – все же, могут рассчитывать на получение работы, хоть и не "полноценной". Как объяснили в экспертной среде, работодатели в Польше все чаще используют гибкие формы занятости с привлечением работников из других стран.

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной кадровой компании. Там объяснили: такое поведение польских компаний связано, прежде всего, "со слабым или нестабильным спросом в отраслях".

"Работодатели сначала стремятся более эффективно использовать имеющиеся мощности, повышать производительность и контролировать расходы. А дополнительную потребность в персонале покрывать без существенного увеличения постоянного штата", – говорится в сообщении.

Именно в связи с этим, отмечается, растет также роль трудовых мигрантов. И в первую очередь – украинцев, что "увеличивает их шансы на трудоустройство, даже несмотря на сокращение штатных вакансий".

Иностранцы в Польше жалуются на схемы с зарплатами

В то же время, отмечается, сразу 69% иностранных работников в Польше сталкивались с непрозрачными схемами формирования зарплаты через агентства занятости. Еще 57,8% попадали в такие ситуации 2 раза и более.

Впрочем, акцентируется, чаще всего такие работники чаще всего жаловались на ситуации, когда им обещают одну сумму "на руки" (netto), но непонятно, как именно она выходит из зарплаты brutto. Т.е., после налогов и взносов и пр.

Вместе с тем, отмечается, высокая ставка не потеряла способности привлекать внимание – даже несмотря на непрозрачность ее формирования. Так, сразу 64,3% респондентов высоко оценивают ее влияние на выбор вакансии.

В то же время, констатируется, 74,5% говорят, что со временем стали более осторожно относиться к предложениям с заметно более высокой оплатой. При чем наиболее сильное изменение заметно среди работников со стажем в Польше от 3-х лет.

"Для агентств занятости это означает уверенную тенденцию изменений правил конкуренции. Попытка переманивать работников только более высокой ставкой постепенно теряет эффективность", – признали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, которые ищут работу в Польше, все чаще сталкиваются с непрозрачными условиями трудоустройства. В частности, высокая ставка в вакансии может оказаться значительно ниже при оформлении, часть зарплаты могут привязать к премиям, а проблемы с документами или страховыми взносами человек иногда замечает только через несколько месяцев.