Ощадбанк ввел новую услугу для клиентов: что известно и сколько будет стоить

Клиенты Ощадбанка с тарифными пакетами MORE, "Мой счет", "Моя карта" и "Зарплатный" смогут получать мгновенные карты по почте, доставка будет стоить 80 грн по Украине, 500 грн в отдельные страны и 1000 грн в другие государства. До 30 июня 2027 года услуга будет бесплатной, а изменения тарифов вступят в силу 10 декабря 2026 года, однако точную дату запуска сервиса банк сообщит отдельно.

Об этом говорится в официальном сообщении банка. Изменения касаются клиентов четырех тарифных пакетов, а новые тарифы вступят в силу 10 декабря 2026 года. При этом фактическую дату запуска доставки и механизм заказа карт банк объявит дополнительно.

Кто сможет получить карту Ощадбанка по почте

Государственный банк планирует внедрить возможность получения мгновенных платежных карт через сеть почтового оператора. Клиентам больше не обязательно будет лично приходить в отделение, чтобы забрать новую карту. Воспользоваться услугой смогут владельцы карт, которые обслуживаются по следующим тарифным пакетам:

MORE;

"Мой счет";

"Моя карта";

"Зарплатный".

Таким образом, нововведение охватит сразу несколько категорий клиентов банка. В частности, оно будет актуально для тех, кто пользуется зарплатными картами, а также для владельцев обычных платежных карт.

Особенно удобной такая возможность может стать для украинцев, которые проживают за границей или находятся далеко от ближайшего отделения Ощадбанка. Им не придется специально планировать поездку в банк только для получения платежного инструмента.

В то же время сейчас речь идет именно о доставке мгновенных карт. Подробные правила оформления заказа, подтверждения личности получателя и перечень доступных стран банк пока не обнародовал.

Сколько будет стоить доставка карты Ощадбанка

Стоимость пересылки будет зависеть от того, где именно клиент захочет получить карту. Банк предусмотрел три тарифные категории – доставка по территории Украины, в страны, где работает сеть почтового оператора, и в другие государства. Согласно опубликованным тарифам, стандартная стоимость услуги составит:

80 грн – доставка по Украине;

500 грн – отправка в страны, где работает сеть почтового оператора;

1000 грн – доставка в другие страны.

Все указанные суммы включают налог на добавленную стоимость (НДС). Комиссию за услугу будут списывать со счета клиента однократно после оформления заказа. Таким образом, для украинцев, которые будут получать карту внутри страны, стоимость пересылки будет самой низкой.

До какого времени доставка карт будет бесплатной

Ощадбанк предусмотрел для клиентов льготный период, в течение которого за почтовую отправку карты платить не придется. Бесплатная доставка будет действовать до 30 июня 2027 года. Таким образом, несмотря на утвержденные тарифы, на начальном этапе пользование новой услугой будет бесплатным.

После завершения льготного периода будут применяться стандартные тарифы: 80 грн за доставку в пределах Украины, 500 грн – в страны с сетью почтового оператора и 1000 грн – в другие государства. Важно, что бесплатный период не означает автоматического запуска сервиса именно с даты вступления в силу новых тарифов. Банк отдельно сообщит, когда клиенты фактически смогут оформлять заказы.

Изменения в тарифах на обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт вступят в силу 10 декабря 2026 года. Они предусмотрены решением продуктового комитета банка и касаются соответствующих тарифных пакетов и договора комплексного банковского обслуживания физических лиц.

Однако эта дата является датой вступления в силу тарифных изменений, а не подтвержденным днем начала почтовой доставки. Техническую реализацию сервиса, порядок оформления отправления и другие организационные детали Ощадбанк обещает обнародовать отдельно.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, срок действия которой истекает, – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом нескольким категориям украинцев настоятельно рекомендуется заменить карту.