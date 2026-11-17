Ощадбанк начнет брать деньги за ранее бесплатную услугу: к каким тарифам готовиться

Государственный Ощадбанк обновит условия обслуживания карточных счетов своих клиентов и начнет взимать плату за операции, связанные с азартными играми. Кроме того, финучреждение запустит почтовую доставку карт в Украине и за рубежом.

Об этом сообщили в самом госбанке. Новые правила работы введут менее чем через месяц – с 10 декабря 2026 года.

Комиссия за платежи в игорном бизнесе

Новые тарифы не затронут обычные повседневные расчеты клиентов. Они будут распространяться исключительно на транзакции с кодом категории MCC 7995, к которым относятся такие операции:

переводы букмекерским компаниям;

расчеты в физических казино и игорных заведениях;

платежи в онлайн-казино;

покупка лотерейных билетов и другие подобные услуги.

Размер комиссии напрямую будет зависеть от страны проведения транзакции:

1% от суммы – за операции в Украине (например, 10 грн из потраченных 1000 грн);

– за операции в Украине (например, 10 грн из потраченных 1000 грн); 2% от суммы – за операции за границей (20 грн из потраченных 1000 грн).

Оплачивать подобные услуги разрешено исключительно за счет собственных сбережений. Проведение платежей за счет кредитных средств банк полностью заблокировал как в Украине, так и за ее пределами.

Почтовая доставка карт

Отдельно Ощадбанк анонсировал запуск сервиса доставки мгновенных платежных карт через почтового оператора. Услуга будет доступна владельцам тарифных пакетов MORE, "Мій рахунок", "Моя картка" и "Зарплатний Нормальний":

по Украине – 80 грн;

страны с сетью почтового оператора – 500 грн;

другие страны – 1000 грн

Стандартная комиссия за оформление заказа (с учетом НДС) должна списываться со счета однократно. Однако банк вводит длительный льготный период: до 30 июня 2027 года доставка будет осуществляться бесплатно.

Точную дату запуска нового сервиса финучреждение пока не называет. Порядок оформления заказа через официальный сайт или мобильное приложение банк обещает опубликовать дополнительно.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, закрывший 8 отделений.