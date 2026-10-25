Аренда квартир в этом городе подорожала на 45%: сколько теперь стоит жилье

В октябре 2026 года аренда однокомнатной квартиры в Ивано-Франковске стоит в среднем 22 600 грн в месяц, а двухкомнатной – 27 100 грн, что на 45% больше, чем год назад. На вторичном рынке однокомнатная квартира стоит около 49 тыс. долларов, а средняя стартовая цена квадратного метра в новостройках составляет 1 060 долларов.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала по поиску недвижимости за октябрь 2026 года. Аналитики отмечают, что за последний год аренда квартир в этом городе существенно подорожала.

Сколько стоит аренда квартир в Ивано-Франковске

По данным ЛУН, в октябре 2026 года средняя месячная плата за однокомнатную квартиру составляет 22 600 грн, а за двухкомнатную – 27 100 грн. По сравнению с октябрем прошлого года арендные ставки для обоих типов квартир выросли на 45%. Поиск жилья в городе требует от арендаторов значительно больших расходов, чем год назад.

Для сравнения, по нынешним средним ценам аренда однокомнатной квартиры в течение года обойдется в 271 200 грн, а двухкомнатной – в 325 200 грн. В этих расчетах учтена только арендная плата без коммунальных услуг и других возможных расходов.

Тип квартиры Средняя аренда в месяц Расходы за 12 месяцев Однокомнатная 22 600 грн 271 200 грн Двухкомнатная 27 100 грн 325 200 грн

Рост стоимости аренды в западных областях Украины связывают, в частности, с внутренней миграцией населения и спросом на жилье в относительно более безопасных регионах. Ивано-Франковск остается одним из городов, где люди ищут возможности для проживания, работы и переезда.

При этом средние показатели не означают, что все квартиры сдают именно по таким ценам. Стоимость конкретного жилья зависит от района, площади, состояния ремонта, мебели, бытовой техники и других характеристик.

Как изменились цены на квартиры на вторичном рынке

Подорожание наблюдается не только в сегменте аренды. На вторичном рынке Ивано-Франковска также растет стоимость квартир разной площади. В октябре 2026 года средняя цена однокомнатной квартиры составляет 49 тыс. долларов. За последние шесть месяцев такое жилье подорожало на 17% в долларовом эквиваленте.

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры стоят еще дороже. В зависимости от количества комнат и характеристик недвижимости покупателям нужно рассчитывать на десятки тысяч долларов. Средние цены на вторичном рынке города такие:

Тип жилья Средняя стоимость Однокомнатная квартира 49 000 долларов Двухкомнатная квартира 68 500 долларов Трехкомнатная квартира 86 200 долларов Квартира с четырьмя и более комнатами 112 000 долларов

Дешевле всего стоят однокомнатные квартиры, тогда как за жилье с четырьмя и более комнатами придется заплатить в среднем 112 тыс. долларов. Рост цен на вторичном рынке происходит на фоне спроса на недвижимость в западных регионах.

Однако приведенные показатели отражают средние рыночные цены, а не гарантированную стоимость заключенных сделок. Фактическая сумма продажи может отличаться в зависимости от состояния квартиры, ее расположения и готовности владельца уступать в цене.

Сколько стоит частный дом

Тем, кто рассматривает покупку не квартиры, а отдельного дома, нужно готовить значительно больший бюджет. По данным ЛУН, средняя стоимость частного дома в Ивано-Франковске составляет 140 тыс. долларов. Средняя цена квадратного метра такого жилья достигает 934 долларов.

Общая стоимость дома зависит от площади, размера земельного участка, технического состояния, расположения и наличия коммуникаций. Поэтому средний показатель не стоит воспринимать как фиксированную цену для всех предложений на рынке.

По сравнению с однокомнатной квартирой частный дом требует значительно больших первоначальных вложений. В то же время выбор между квартирой и домом зависит не только от стоимости, но и от потребностей семьи, желаемой площади и расходов на дальнейшее содержание недвижимости.

Сколько стоит квадратный метр в новостройках

На первичном рынке Ивано-Франковска цены также отличаются в зависимости от класса жилого комплекса. В октябре 2026 года средняя стартовая стоимость квадратного метра в новостройках составляет 1 060 долларов.

Самый низкий средний показатель среди приведенных категорий зафиксирован в жилье комфорт-класса. В премиальном сегменте квадратный метр, напротив, стоит заметно дороже. Цены по классам жилья такие:

комфорт-класс – 1 000 долларов за квадратный метр;

бизнес-класс – 1 100 долларов за квадратный метр;

премиум-класс – 1 450 долларов за квадратный метр.

Квартиры эконом-класса в новостройках Ивано-Франковска, согласно приведенным данным, сейчас не представлены в продаже. Разница между сегментами влияет на бюджет покупателей.

Например, по средней цене комфорт-класса квартира площадью 40 квадратных метров будет стоить около 40 тыс. долларов, без учета возможных дополнительных расходов. По цене премиум-класса аналогичная площадь обойдется примерно в 58 тыс. долларов.

В то же время это ориентировочные расчеты на основе средней стоимости квадратного метра. Окончательная цена конкретной квартиры будет зависеть от застройщика, расположения дома, планировки, стадии строительства и условий покупки.

Почему жилье в Ивано-Франковске дорожает

Один из факторов, поддерживающих спрос на недвижимость в Ивано-Франковске и других западных городах, – внутренняя миграция. Часть украинцев переехала в западные области из-за ситуации с безопасностью и ищет там жилье для долгосрочного проживания.

Дополнительное значение имеет спрос со стороны людей, которые планируют купить квартиру для собственного пользования или рассматривают недвижимость как инвестицию. В то же время определить по приведенным данным конкретный вклад каждого из этих факторов в рост цен невозможно.

Рынки аренды и продажи реагируют на спрос по-разному. Арендаторам приходится учитывать ежемесячные расходы, тогда как покупатели оценивают общую стоимость жилья, доступность финансирования и перспективы его дальнейшего использования.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине стремительно падает спрос на крупногабаритное жилье – за последний год в большинстве регионов существенно сократилось количество как предложений трехкомнатных квартир, так и откликов от потенциальных покупателей. Но, несмотря на падение спроса, стоимость такого жилья продолжает расти, причем разрыв в ценах между областями достиг более чем семикратного уровня.