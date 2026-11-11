Орбан был неправ: Венгрия уже нашла замену российскому газу

Венгрия готова заключить с Румынией сделку о закупке природного газа с черноморского глубоководного месторождения Neptun Deep, которую только планируют запустить в 2027 году. Это позволит стране окончательно отказаться от российских энергоресурсов.

Об этом телеканалу B1TV сообщил венгерский министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань. По его словами, на данном этапе осталось согласовать технические и коммерческие условия поставок.

"Мы обсудили шаги, которые нам нужно предпринять, чтобы Венгрия могла играть активную роль в закупке природного газа, добытого в Черном море, и его поставках в наш регион", – сказал венгерский министр.

Параллельно правительство Петера Мадяра намерено углублять энергетическое сотрудничество с Хорватией, чтобы обеспечить необходимые трубопроводные мощности и зафиксировать коммерческие параметры импорта.

Потенциал Neptun Deep

Разработку месторождения Neptun Deep в румынском секторе Черного моря на паритетных началах (по 50% участия) ведут компании OMV Petrom и Romgaz. Основные параметры проекта выглядят следующим образом:

извлекаемые запасы оцениваются в 100 млрд кубометров газа при общем объеме капиталовложений в проект в 4 млрд евро ;

газа при общем объеме капиталовложений в проект в ; после выхода на проектную мощность ежегодная добыча может достичь 8 млрд кубометров, что практически полностью сопоставимо с годовым потреблением природного газа самой Венгрией (около 8,5 млрд кубометров)..

Дешевого российского газа больше нет

Переориентация на региональные источники сырья происходит на фоне кардинального пересмотра энергетической стратегии венгерского правительства.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что закупки энергоносителей в РФ больше не обеспечивают стране ценовых преимуществ. По его словам, несмотря на заявления предыдущего кабинета Виктора Орбана, "дешевого российского газа больше нет" – его стоимость привязана к биржевым котировкам.

Глава правительства подчеркнул, что диверсификация источников и работа с большим числом поставщиков позволит Будапешту добиваться более выгодных транзитных тарифов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан официально объявила о планах полностью прекратить импорт российского газа к осени 2027 года. Этот график синхронизирован с общеевропейскими санкционными ограничениями: с 1 января 2027 года в ЕС вступает в силу запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочным контрактам, а с 30 сентября 2027 года – полный запрет на импорт трубопроводного газа из РФ.