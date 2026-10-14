Операция "Перехват": "Киевстар" и "Сообщество Стерненко" начали сбор средств на защиту украинского неба

Национальный оператор цифровых коммуникаций совместно с БФ "Сообщество Стерненко" запускает сбор средств "Операция Перехват", цель которой – собрать 100 млн грн на новейшие средства противодействия реактивным "Шахедам" и усилить защиту украинских городов. Киевстар направляет 20 млн грн на поддержку инициативы и призывает украинцев присоединиться к сбору средств, чтобы обеспечить военных необходимыми средствами противодействия современным воздушным угрозам.

"Защита украинского неба сегодня – это прежде всего сохранение жизней людей. Именно поэтому Киевстар присоединяется к операции "Перехват" и выделяет 20 миллионов гривен на этот сбор. Важно объединять усилия бизнеса, волонтеров и каждого, кто может поддержать эту инициативу, чтобы как можно быстрее обеспечить военных эффективными технологическими решениями", – прокомментировал Александр Комаров, генеральный директор "Киевстара".

Развитие средств противодействия воздушным угрозам требует постоянного технологического поиска и быстрого масштабирования эффективных решений. Поэтому большую часть собранных средств направят на закупку дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность. Еще часть средств Фонд направит на поддержку новых решений.

"Реактивные шахиды – это серьезный вызов для нашей ПВО, требующий новых, усовершенствованных решений. На данный момент уже существует эффективная технология перехвата. Теперь наша задача – помочь ее масштабировать. Кроме того, часть средств из сбора мы направим на испытания ряда перспективных разработок. Это позволит расширить арсенал средств, способных эффективно уничтожать реактивные цели", – отметил Сергей Стерненко, основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко".

Для "Киевстара" поддержка защиты украинского неба является продолжением системной помощи ВСУ и поддержки Украины. Компания инвестирует не только в восстановление и устойчивость собственной инфраструктуры, но и поддерживает инициативы, которые помогают стране. Так, с начала нового этапа российской военной агрессии "Киевстар" реализовал комплекс мер по поддержке общества и абонентов на общую сумму более 5,6 млрд гривен.

Сейчас "Киевстар" призывает украинцев присоединиться к "Операции Перехват" – поддержать сбор пожертвований и распространить информацию о ней.