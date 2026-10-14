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Операция "Перехват": "Киевстар" и "Сообщество Стерненко" начали сбор средств на защиту украинского неба

Мария Шевчук

Сбор "Операция "Перехват".

Источник: Киевстар

Национальный оператор цифровых коммуникаций совместно с БФ "Сообщество Стерненко" запускает сбор средств "Операция Перехват", цель которой – собрать 100 млн грн на новейшие средства противодействия реактивным "Шахедам" и усилить защиту украинских городов. Киевстар направляет 20 млн грн на поддержку инициативы и призывает украинцев присоединиться к сбору средств, чтобы обеспечить военных необходимыми средствами противодействия современным воздушным угрозам.

"Защита украинского неба сегодня – это прежде всего сохранение жизней людей. Именно поэтому Киевстар присоединяется к операции "Перехват" и выделяет 20 миллионов гривен на этот сбор. Важно объединять усилия бизнеса, волонтеров и каждого, кто может поддержать эту инициативу, чтобы как можно быстрее обеспечить военных эффективными технологическими решениями", – прокомментировал Александр Комаров, генеральный директор "Киевстара".

Развитие средств противодействия воздушным угрозам требует постоянного технологического поиска и быстрого масштабирования эффективных решений. Поэтому большую часть собранных средств направят на закупку дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность. Еще часть средств Фонд направит на поддержку новых решений.

"Реактивные шахиды – это серьезный вызов для нашей ПВО, требующий новых, усовершенствованных решений. На данный момент уже существует эффективная технология перехвата. Теперь наша задача – помочь ее масштабировать. Кроме того, часть средств из сбора мы направим на испытания ряда перспективных разработок. Это позволит расширить арсенал средств, способных эффективно уничтожать реактивные цели",отметил Сергей Стерненко, основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко".

Для "Киевстара" поддержка защиты украинского неба является продолжением системной помощи ВСУ и поддержки Украины. Компания инвестирует не только в восстановление и устойчивость собственной инфраструктуры, но и поддерживает инициативы, которые помогают стране. Так, с начала нового этапа российской военной агрессии "Киевстар" реализовал комплекс мер по поддержке общества и абонентов на общую сумму более 5,6 млрд гривен.

Сейчас "Киевстар" призывает украинцев присоединиться к "Операции Перехват" – поддержать сбор пожертвований и распространить информацию о ней.

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