OBOZ.UA публично обращается к и.о. генпрокурора и министру юстиции: кто и почему не дает государству получить активы "Юниграна"?

Уже почти четыре года тянется история вокруг активов группы "Юнигран", фактическим владельцем которой, по версии правоохранительных органов, является подпадающий под санкции российский бизнесмен Игорь Наумц. За это время активы, которые должны были перейти под контроль государства, оказались в сложной системе перерегистраций и судебных споров. Арест активов отменялся уже трижды.

По нашей информации, все это якобы происходит фактически с разрешения заместителя министра юстиции Елены Ференс, которая влияет на решения вручную. OBOZ.UA обращается к и.о. генерального прокурора Антону Ковальскому и министру юстиции Денису Маслову с призывом продемонстрировать свою позицию на примере "Юниграна".

У Украины критическая ситуация с бюджетом, президент постоянно говорит о том, что стране нужны средства на оборону. Неужели бюджет Осипова и Шапрана важнее, чем бюджет страны?

OBOZ.UA и Радио Свобода неоднократно расследовали эту историю, отслеживали движение активов и задавали неудобные вопросы государственным органам. После введения санкций активы "Юниграна" перешли к структурам, связанным с Сергеем Шапраном, а среди ключевых фигурантов этой истории назывался его партнер Владимир Осипов. Журналисты также исследовали связи Осипова с Олегом Кипером.

OBOZ.UA также подробно писал о том, как после отмены ареста в октябре 2023 года активы начали переходить через ряд юридических лиц, в частности "Мартен Локс" и "Энкрос", к "Юни Стоун Планет", "Юни Люкс" и "Юни Сервис". В этих компаниях бенефициаром стал Шапран.

То есть вопрос уже давно не только в том, кому формально принадлежит тот или иной завод, карьер, спецразрешение или единица техники. Вопрос в том, почему активы, которые государство пыталось сохранить в рамках санкционной политики, годами остаются предметом борьбы между частными структурами и государством.

И здесь возникает новый, принципиально важный эпизод. 18 сентября 2026 года Печерский районный суд Киева обнародовал постановление по делу № 757/49732/26-к. В ней изложена позиция стороны обвинения: следствие считает, что с целью вывода имущества из-под санкций и недопущения его национализации подозреваемые разработали план, в рамках которого активы постепенно отчуждались через подконтрольные компании. В частности, речь идет об ООО "Будиндустрия-Сервис ЛТД", его имуществе и специальном разрешении на пользование недрами.

Более того, суд прямо указал: постановлением старшего следователя от 14 ноября 2024 года "Будиндустрия-Сервис ЛТД" отнесено к составу группы компаний, активы которой являются предметом досудебного расследования. Суд отдельно подчеркнул, что формальные данные ЕГР сами по себе не опровергают такой связи, поскольку предметом расследования являются, в частности, обстоятельства изменения формальной структуры собственности.

15 июля 2026 года на имущество "Будиндустрия-Сервис ЛТД" был наложен арест. Корпоративные права и специальное разрешение на пользование недрами переданы в управление АРМА. В судебном постановлении прямо указано, что целью ареста было, в частности, обеспечение сохранности вещественных доказательств и возможной специальной конфискации или конфискации имущества.

Но уже 8 июля 2026 года, то есть накануне нового ареста, другой следственный судья отменил предыдущие аресты имущества "Будиндустрия-Сервис ЛТД", наложенные в ноябре 2024 года, декабре 2024 года и январе 2025 года.

Вероятно, аресты снимают для того, чтобы не допустить изъятия имущества в пользу государства. Ведь СБУ уже подала иск в Хозяйственный суд Киева с целью признать недействительной передачу Наумцем доли в ООО "Будиндустрия-сервис ЛТД". В самом иске один из пунктов предусматривает: "применить последствия недействительности сделок в виде взыскания 100% доли в уставном капитале ООО "Будиндустрия-Сервис ЛТД" в доход государства".

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Фактически мы имеем ситуацию, когда аресты активов, которые правоохранительные органы связывают с расследованием возможного вывода имущества из-под санкций, уже неоднократно становились предметом судебных решений.

И это именно тот момент, когда Офис Генерального прокурора должен продемонстрировать свою позицию.

Кто фактически отвечает за то, чтобы подсанкционные активы были сохранены и переданы государству, а не оказались под контролем частных структур?

Почему за годы расследования государство до сих пор вынуждено отстаивать эти активы в судах?

Почему вокруг имущества складывается ситуация, при которой его арестовывают, затем аресты отменяют, а впоследствии правоохранители снова вынуждены возвращаться к вопросу ареста и передачи активов в управление АРМА?

И главное – кто ответит за результат?

Что известно о деле "Юниграна" и как к нему может быть причастен Кипер

О самой истории "Юниграна" уже неоднократно рассказывал OBOZ.UA. Так, еще 12 мая 2023 года указом президента против россиянина Игоря Наумца и связанных с ним активов были введены санкции. Они предусматривали, в частности, блокировку активов и ограничение проведения операций с ними. Заблокированные активы могли бы быть национализированы и служить государству, помогать финансировать защиту от агрессора. Однако этого не произошло.

Уже 22 сентября 2023 года Наумец и Сергей Шапран подписали меморандум, согласно которому Шапран должен был получить 50 % доли в бизнесе и совместно с Наумецем управлять активами. Стоимость сделки, согласно обнародованным документам и журналистским расследованиям, составила $12 млн, или около 438,8 млн грн.

OBOZ.UA ранее подробнописал о механизме передачи активов и получения специальных разрешений структурами, связанными с Шапраном и Осиповым. 20 октября 2023 года Печерский районный суд отменил арест активов "Юниграна". После этого имущество начало переходить между рядом юридических лиц – в частности, через "Мартен Локс" и "Энкрос" к "Юни Стоун Планет", "Юни Люкс" и "Юни Сервис". В этих компаниях бенефициаром стал Шапран.

По данным OBOZ.UA, речь шла о недвижимости, земельных участках, производственных объектах, технике и прочем имуществе. Отдельный эпизод этой истории – Владимир Осипов. Он был депутатом Одесского облсовета и бизнес-партнером Шапрана. В публикациях СМИ его также связывали с Олегом Кипером.

Комплекс по производству плитки в Житомирской области, приобретенный Шапраном у Наумца, стал залогом для кредитов фирмы "Нотел", связанной с Владимиром Осиповым. Владелец "Нотела" – директор одной из других фирм Осипова, а в приложении, показывающем, как подписан человек в телефонных книгах, он обозначен как водитель Осипова. С помощью приложения Getcontact журналисты также обнаружили, что сам Осипов в некоторых телефонах неоднократно указан как "кум Кипера". Кроме того, жена Кипера одолжила у матери Осипова немалую сумму – 25 миллионов гривен, о чем есть упоминание в его декларации за 2019 год.

Следующий этап касался уже непосредственно месторождений. В 2024 году Госгеоресурсов принимало решения о специальных разрешениях, связанных с активами "Юниграна". OBOZ.UA обращал внимание на то, что структуры, связанные с Шапраном и Осиповым, пытались получить контроль над спецразрешениями на пользование недрами.

В частности, речь шла о Малинском, Пинязевицком и Коростенском объектах. Часть таких решений обжаловали в судах.

В декабре 2024 года апелляционный суд оставил в силе арест, наложенный на выданные спецразрешения. Параллельно продолжались споры относительно другого имущества группы – карьеров, производственных комплексов, железнодорожных вагонов и спецтехники.

Подозрения и аресты: что удалось установить правоохранителям

С конца 2024 года уголовное производство по делу о завладении "Юниграном" набрало обороты. Были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс", "Юни Сервис", "Юни Стоун Плент", "Коростенская добывающая компания", "Малинская добывающая компания". То есть именно тех компаний, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Будиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество переданы в управление АРМА. Однако это не решило проблему: часть активов продолжила работу, несмотря на аресты. Более того, Шапран, когда его задержали, ехал за границу на машине, которая также находится под арестом. Это вызвало серьезные вопросы к эффективности работы АРМА.

В конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству конфискованное имущество подпадающей под санкции компании "Юнигран". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Однако полноценной национализации имущества так и не произошло. Теперь суд отменил это решение.

Сергея Шапрана задержали и поместили под стражу в июне 2025 года. Он фигурирует в ряде расследований, но в СИЗО его отправили в рамках уголовного производства № 42022000000000455. А уже в декабре следственный судья Печерского районного суда Киева Ирина Григоренко удовлетворила иск начинающей адвокатки Анастасии Литвин и сняла арест с миллиардных активов "Юниграна".

Дело № 42022000000000455 касается активов "Юниграна", которые Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока") присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Игоря Наумца на подконтрольные компании.

21 июня полицейские объявили 19 подозрений фигурантам, включая самих Шапрана и Наумца. Утверждалось, что подозрения объявлены всем участникам схемы – от организаторов до исполнителей. Среди них – руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и "другие лица, принимавшие участие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

А в марте 2026 года судья Днепропетровского окружного административного суда Елена Царикова удовлетворила иск Шапрана и вернула ему активы группы "Юнигран". Получить это решение суда Шапрану помог его давний партнер судья Роман Голобутовский. Голобутовский, как рассказывают OBOZ.UA осведомленные собеседники, фактически является посредником между судебной ветвью власти и горе-бизнесменами. Он действует вопреки санкционной политике президента, фактически обворовывая государство.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские суды в разгар полномасштабной войны не гнушаются помогать грабить страну, в частности, броварскому дельцу Сергею Шапрану, которого уже подозревают в завладении подсанкционными активами и средствами государства при содействиисвоего партнера, экс-члена ОПЗЖ Владимира Осипова.

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