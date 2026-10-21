Низких цен больше не будет: какие продукты будут дорожать в Украине каждый месяц

Какими будут цены на овощи в...

Период самых низких цен на овощи борщевого набора в Украине остался позади. Начиная с октября в стране начался сезонный рост стоимости картофеля, моркови и свеклы, которые до конца 2026 года будут ежемесячно прибавлять в цене в среднем по 7-10%.

Об этом свидетельствует прогноз ученых ННЦ "Институт аграрной экономики". Они отмечают, что ситуация с ценами в зимний период будет напрямую зависеть от условий хранения собранных урожаев.

Сколько стоит борщ и какова динамика цен

В сезон сбора урожая 2026 года средняя стоимость ингредиентов для приготовления трехлитровой кастрюли борща составляет около 145 гривен. Это всего на 3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Минимальные цены на овощи фиксировались в августе и сентябре, однако первая половина октября уже продемонстрировала изменение цен в сторону повышения:

картофель подорожал до 18,60 грн/кг (+16,3% по сравнению с концом сентября);

подорожал до (+16,3% по сравнению с концом сентября); свекла подорожала до 20,40 грн/кг (+10,7%);

подорожала до (+10,7%); морковь подорожала до 17,73 грн/кг (+3,9%).

В то же время временное удешевление зафиксировано на репчатый лук (до 19,76 грн/кг, -5,6%) и белокочанную капусту (до 21,82 грн/кг, -16,0%).

Причины подорожания и риски дефицита

Динамика цен в зимний период напрямую будет зависеть от условий хранения, логистики и тарифов для промышленных производителей.

"Учитывая, что 84,8% (6,9 млн тонн) овощей в Украине выращивается в личных хозяйствах, формирование товарного предложения на рынке и цен будет существенно зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики", – объясняет главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и продовольствия ННЦ "Институт аграрной экономики" Инна Сало.

Среди дополнительных факторов давления на цены зимой эксперты называют повышенные тарифы на электроэнергию для коммерческого сектора и рост стоимости топлива.

В то же время ученые успокаивают относительно рисков нехватки продовольствия: дефицита овощей борщевого набора из-за вражеских ударов по логистике сейчас не наблюдается, а их товарное предложение полностью покрывает потребности населения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине зимой 2026-2027 годов качественный картофель может подорожать до 15-20 гривен за килограмм из-за сокращения урожая, проблем с хранением, дефицита работников и ограниченных возможностей импорта. Дальнейшая стоимость будет зависеть от зимних запасов и ситуации на рынке.