"Не касаются ни НБУ, ни моей служебной деятельности": Пышный сделал первое заявление после обысков НАБУ

Обыски Национального антикоррупционного бюро у руководителя Национального банка Украины Андрея Пышного якобы не касаются ни деятельности самого НБУ, ни служебной деятельности Пышного на посту его главы. Детективы НАБУ "искали доказательства по делу, связанному с другими обстоятельствами и лицами".

Об этом в четверг, 21 октября, Пышный заявил на своей Facebook-странице. Он не уточнил, о каком именно расследовании идет речь.

"Это новый для меня опыт", – написал чиновник.

Он утверждает, что во время обысков правоохранительные органы не нашли ничего, что могло бы свидетельствовать о совершении правонарушений как им самим, так и другими сотрудниками Нацбанка.

"Я уважаю работу НАБУ и САП, поддерживаю независимость антикоррупционных органов и готов к полному сотрудничеству со следствием в рамках закона.

Столь же принципиальны независимость и институциональная способность Национального банка. Особенно во время войны, когда стабильность финансовой системы имеет критическое значение для государства. Независимость государственных институтов предполагает не только свободу от внешнего влияния, но и взаимное уважение, ответственность и неукоснительное соблюдение закона", – заявил Пышный.

Он добавил, что продолжает выполнять свои обязанности главы Национального банка Украины, а в приоритетах остаются "макрофинансовая стабильность, устойчивость банковской системы и защита институциональной независимости НБУ".

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Facebook Андрея Пышного

Что предшествовало

21 октября в НАБУ и САП подтвердили проведение обысков "в помещении Нацбанка и по месту проживания одного из сотрудников". Медиа уточнили, что речь идет о месте работы Андрея Пышного, а также месте проживания одного из представителей НБУ.

"Ни одно лицо не задерживали, о подозрении не сообщали", – заявляли в Национальном антикоррупционном бюро. В Нацбанке отметили, что продолжают работать в штатном режиме.

Как писал OBOZ.UA, в НБУ также опровергли информацию, которая распространялась в интернете, о якобы отставке Андрея Пышного. По состоянию на 21 октября он продолжал возглавлять Национальный банк.