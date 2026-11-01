Новые правила бронирования в Украине: кому могут отказать и как забронировать более 50% работников

С ноября 2026 года в Украине пересматривают правила бронирования военнообязанных: стандартная квота остается на уровне 50%, для предприятий ОПК и энергетики предусмотрен лимит до 95%, а для отдельных предприятий ЖКХ – до 75%. Забронировать больше работников можно будет по согласованию через Координационный центр, однако руководителям предприятий с двумя или более подтвержденными нарушениями правил воинского учета в течение года либо административной ответственностью за такие нарушения могут отказать в рассмотрении заявки на увеличение квоты.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета министров №1328 от 23 октября 2026 года. Документ предусматривает создание Координационного центра по организации бронирования, пересмотр критериев критичности предприятий и дополнительный контроль за соблюдением законодательства.

Новые правила начинают внедрять с ноября, а государственные органы должны пересмотреть действующие критерии в течение десяти дней после вступления постановления в силу.

Что изменится в правилах бронирования с ноября

Одним из главных нововведений станет пересмотр критериев, по которым предприятия, учреждения и организации получают статус критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Правительство поручило центральным органам исполнительной власти, другим государственным учреждениям, областным администрациям, а также Киевской и Севастопольской городским военным администрациям пересмотреть отраслевые и региональные критерии.

На выполнение этой задачи отведено десять дней с момента вступления постановления в силу. Проверка предусматривает несколько этапов:

пересмотр критериев – уполномоченные органы должны проанализировать действующие требования, по которым предприятия признаются критически важными, и согласовать их с новыми положениями законодательства;

проверка уже определенных предприятий – после обновления критериев необходимо проверить, соответствуют ли им организации, которые ранее получили соответствующий статус;

отмена решений в случае несоответствия – если предприятие получило статус критически важного на основании критерия, который будет исключен, решение о признании его критически важным подлежит отмене.

В то же время сам факт пересмотра критериев не означает автоматического лишения всех предприятий статуса критически важных. Если организация продолжает соответствовать требованиям, которые остаются в силе, она сможет сохранить этот статус до окончания срока его действия.

Среди сфер, предприятия которых могут претендовать на статус критически важных, остаются оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы, жилищно-коммунальное хозяйство, добывающая и перерабатывающая промышленность, агропромышленное производство, транспорт, логистика, строительство, информационные технологии, банковская деятельность, здравоохранение и связь. Также предусмотрены отдельные категории организаций, которые обеспечивают продовольственную безопасность, аварийно-спасательные и другие важные для государства функции.

Кто сможет бронировать более 50% работников

Общее правило предусматривает возможность бронирования до 50% военнообязанных работников предприятия. Однако правительство уточнило механизм, по которому этот показатель можно будет увеличить, если для бесперебойной работы организации нужно большее количество забронированных сотрудников.

Для этого недостаточно лишь желания руководства предприятия. Процедура предусматривает согласование через государственный орган, который предоставил организации статус критически важной. Сначала соответствующее предприятие должно обосновать необходимость увеличения количества забронированных работников. После этого уполномоченный государственный орган подает в Координационный центр по организации бронирования соответствующие предложения.

Центр рассматривает обращения и дает рекомендации. Окончательное решение об увеличении квоты принимает государственный орган, признавший предприятие критически важным, с учетом полученных рекомендаций и предложений. Таким образом, увеличение стандартной 50-процентной квоты не будет происходить автоматически. Предприятию придется доказать, почему именно такой объем бронирования необходим для выполнения его функций.

За что предприятию могут отказать в увеличении бронирования

Особое внимание в новых правилах уделили ответственности руководства критически важных предприятий за соблюдение требований воинского учета. Координационный центр будет вправе отказать в рассмотрении предложений об увеличении количества забронированных работников, если выявит систематические нарушения законодательства со стороны руководителя организации.

Речь идет о нарушении требований в сфере организации и ведения воинского учета. При этом для применения такого ограничения установлен конкретный критерий систематичности. Основанием для отказа могут стать:

два или более документально подтвержденных случая нарушения руководителем требований законодательства о воинском учете в течение последних 12 месяцев;

привлечение руководителя предприятия к административной ответственности за такие нарушения.

То есть единичное замечание или неподтвержденная информация сами по себе не соответствуют установленному критерию систематичности. Вместе с тем повторные документально зафиксированные нарушения могут стать препятствием для получения разрешения на увеличение квоты.

Предприятиям придется уделять больше внимания не только собственному статусу критически важных, но и правильности ведения воинского учета, своевременному обновлению документов и выполнению предусмотренных законом обязанностей.

Для ОПК и энергетики установили лимит бронирования 95%

Отдельные правила предусмотрены для предприятий оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора. Для них правительство установило предельный уровень бронирования на уровне 95% от общего количества военнообязанных работников, указанного в соответствующем решении Минобороны или Минэнерго. Ограничение касается таких категорий:

критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса, определенных Министерством обороны;

критически важных предприятий топливно-энергетического комплекса;

подрядных организаций, работающих для предприятий ТЭК;

отечественных производителей трансформаторного оборудования для энергетической сферы, занимающихся изготовлением, ремонтом, восстановлением, поставкой оборудования и выполнением инженерно-технических работ для стабильной работы энергетической и газотранспортной систем.

В то же время правительство отдельно подчеркнуло необходимость сохранить кадровый потенциал предприятий, выполняющих важные производственные и восстановительные задачи. В частности, предусмотрено бронирование военнообязанных работников, непосредственно задействованных в производственных процессах критически важных учреждений.

Если предприятию ОПК или энергетического сектора нужно забронировать более 95% работников, оно сможет инициировать соответствующее согласование. Для этого Минобороны или Минэнерго должны подать в Координационный центр обоснованные предложения об увеличении квоты.

Решение будут принимать с учетом рекомендаций и предложений Центра. Таким образом, даже для стратегически важных предприятий превышение установленного лимита потребует отдельной процедуры согласования.

Для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в частности теплоснабжающих компаний и водоканалов, также предусмотрен отдельный подход. По информации народного депутата Ярослава Железняка, для этой категории предприятий предельный показатель бронирования установлен на уровне 75%.

Новые правила бронирования для международных проектов

Изменения коснулись также представительств донорских учреждений и организаций, которые выполняют проекты международной технической помощи. Для них определили отдельные ограничения по количеству военнообязанных работников, которых можно забронировать.

По общему правилу, количество забронированных не должно превышать 50% от числа военнообязанных сотрудников, непосредственно привлеченных к выполнению задач одного проекта. При этом действует дополнительное ограничение: стандартная квота не может превышать семи человек.

Однако в некоторых случаях этот лимит разрешается увеличить. Для этого необходимо выполнить несколько условий:

к непосредственному выполнению задач одного международного проекта должно быть привлечено более семи военнообязанных работников;

количество забронированных после увеличения квоты все равно не должно превышать 50% от общего числа военнообязанных работников, привлеченных к проекту;

представительство донорского учреждения или исполнитель проекта должны подать обоснованное обращение.

Разрешение на превышение семи человек может дать государственный секретарь Кабинета министров. При этом решение будут принимать с учетом рекомендаций и предложений Координационного центра.

Таким образом, для международных проектов сохраняется ограничение в 50%, но при определенных условиях количество забронированных может превышать семь человек.

Какие полномочия будет иметь Координационный центр по организации бронирования

Одним из важных организационных изменений стало создание при правительстве Координационного центра по организации бронирования. Он должен обеспечить согласование решений различных государственных органов и рассматривать обращения об увеличении количества забронированных работников. Среди основных задач Центра:

рассмотрение обращений государственных органов об увеличении объемов бронирования;

предоставление рекомендаций по определению предприятий критически важными;

согласование отраслевых и региональных критериев критичности;

анализ обоснований необходимости увеличения квот;

предоставление предложений уполномоченным органам для принятия соответствующих решений.

Для рассмотрения обращений предусмотрели два срока. В общем порядке процедура может длиться до одного месяца. Для неотложных обращений, если их срочность надлежащим образом обоснована, предусмотрен сокращенный срок – до семи рабочих дней.

Важно, что Координационный центр не заменяет государственные органы, которые непосредственно определяют критичность предприятий. Его роль заключается в координации, согласовании и предоставлении рекомендаций, тогда как окончательные решения остаются за уполномоченными учреждениями.

Смогут ли предприятия бронировать 100% работников

Еще одно изменение, над которым работает правительство, касается возможности полного бронирования военнообязанных работников отдельных предприятий. Речь идет о внедрении механизма, при котором компания сможет бронировать весь необходимый персонал при условии выполнения установленного мобилизационного обязательства.

В частности, предприятие должно регулярно и добровольно направлять часть своих работников на военную службу. По замыслу правительства, такой механизм должен предусматривать понятные условия для работников: человек должен знать, на какой срок и при каких обстоятельствах он присоединяется к военной службе. При этом за ним должны сохраняться рабочее место и заработная плата.

Детали такого механизма должны проработать Министерство обороны и Министерство экономики. Правительство определило ориентир для подготовки соответствующих решений – до 1 декабря 2026 года. Таким образом, сейчас речь идет о подготовке отдельного механизма, а не об автоматическом введении права на стопроцентное бронирование для всех критически важных предприятий.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, военнообязанные мужчины с отсрочкой или бронированием от мобилизации могут выезжать за пределы страны в служебные командировки. Теоретически возможны и поездки за границу на учебу или отдых, однако здесь риск отказа пограничников в выезде возрастает.