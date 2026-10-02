"Новая почта" изменила правила для посылок: за что придется доплачивать

С 1 октября "Новая почта" сократила срок бесплатного хранения отправлений в отделениях с семи до пяти дней. Если получатель не заберет посылку за это время, даже за 2 дополнительных дня придется платить по тарифам компании.

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты". В компании подчеркнули, что для большинства клиентов изменение ничего не меняет, поскольку, по ее данным, 97% посылок забирают в течение первых пяти дней.

В компании объяснили нововведение тем, что в условиях войны быстрое получение отправлений снижает риск их потери. Согласно позиции "Новой почты", чем меньше времени отправление находится в отделении, тем ниже риск его повреждения из-за возможных атак на гражданскую инфраструктуру.

Таким образом, новые правила касаются именно бесплатного периода хранения. Стоимость самой посылки не меняется. Но если она останется в отделении дольше пяти дней, за каждый дополнительный день будет начисляться плата.

Изменения распространяются на документы, посылки, грузы и шины/диски. Для палет условия не изменились: бесплатно они будут храниться три дня.

Сколько стоит хранение посылок в "Новой почте"

Актуальные тарифы на хранение размещены на официальном сайте "Новой почты". По состоянию на 2 октября 2026 года после завершения трех или пяти бесплатных дней (в зависимости от типа груза) хранение стоит:

Отправление Платное хранение Малая посылка до 2 кг 15 грн/день Средняя до 10 кг 25 грн/день Большая до 30 кг 35 грн/день Груз до 100 кг 50 грн/день за каждые 100 кг Шины и диски 50 грн/день Палета 150 грн/день

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября в "Новой почте" произошел масштабный сбой. Украинцы не могли ни отправить, ни получить посылки.