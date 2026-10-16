Новая эра производительности и исключительная мобильность: в Украине начались продажи флагмана ASUS ProArt P16

В Украине начались продажи флагманского 16-дюймового ноутбука ASUS ProArt P16 (H7607). Мощное устройство с высокой автономностью разработано специально для цифровых художников, видеомейкеров, 3D-дизайнеров и разработчиков.

Ноутбук уже можно приобрестиу официальных партнеров ASUS в Украине, а также в фирменном интернет-магазине. Компания отмечает, что эта мобильная рабочая станция должна удовлетворить потребности пользователей, которым необходимы максимальные вычислительные возможности локального искусственного интеллекта для реализации самых сложных творческих замыслов.

Работа на ASUS ProArt P16. Иллюстрация. Источник: ASUS

ASUS ProArt P16: главные новшества и ключевые характеристики

Устройство оснащено платформой NVIDIA RTX Spark™ , которая объединяет графический процессор NVIDIA Blackwell RTX с 6144 ядрами CUDA и 20-ядерный центральный процессор NVIDIA Grace, связанные высокоскоростным интерфейсом NVLink-C2C.

, которая объединяет графический процессор NVIDIA Blackwell RTX с 6144 ядрами CUDA и 20-ядерный центральный процессор NVIDIA Grace, связанные высокоскоростным интерфейсом NVLink-C2C. По данным производителя, вычислительная мощность системы для задач ИИ достигает 1 петафлопса, а объем унифицированной памяти составляет 128 ГБ .

. Это позволяет визуализировать сверхбольшие 3D-сцены объемом более 90 ГБ , монтировать видео в формате 12K (4:2:2), генерировать ИИ-видео в формате 4K и запускать большие языковые модели (LLM) объемом до 120 миллиардов параметров непосредственно на локальном устройстве.

, монтировать видео в формате 12K (4:2:2), генерировать ИИ-видео в формате 4K и запускать большие языковые модели (LLM) объемом до 120 миллиардов параметров непосредственно на локальном устройстве. Ноутбук получил 16-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 4K, корпус толщиной 12,9 мм и аккумулятор емкостью 99,9 Вт*ч.

ASUS ProArt P16: дизайн и внешний вид. Источник: ASUS

Дисплей ASUS Lumina Pro OLED

Этот дисплей имеет разрешение 4K, частоту обновления 120 Гц (VRR) и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync. Экран обеспечивает 100% охват цветового пространства DCI-P3 и заводскую калибровку с высокой точностью цветопередачи (Delta E < 1).

Пиковая яркость HDR составляет 1600 кд/м², а сам дисплей имеет специальное покрытие, которое уменьшает блики на 65%. Это особенно важно при работе с визуальными материалами: пользователь получает четкую детализацию и комфорт для глаз во время длительной работы при любом освещении.

Дисплей подходит для работы... Источник: ASUS Развернуть

Корпус, вес, автономность

Ноутбук имеет цельнометаллический корпус, изготовленный методом фрезерования на станках с числовым программным управлением. По сравнению с предыдущим поколением модель H7607 стала на 13% тоньше и на 16% легче.

Толщина корпуса составляет 12,9 мм, а ноутбук весит 1,77 кг. Модель доступна в двух цветах: Nano Black с покрытием против отпечатков пальцев и Neo White.

Ноутбук представлен в двух цветах. Источник: ASUS

Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 99,9 Вт*ч. По заявлению ASUS, он может работать без подзарядки в течение всего дня. Фактическое время работы будет зависеть от нагрузки и настроек устройства.

Модель также прошла испытания на надежность по военному стандарту MIL-STD-810H. Они предусматривают проверку устойчивости техники к различным условиям эксплуатации.

Устройство отличается высоко... Источник: ASUS Развернуть

Программы для творчества и инструменты ИИ

Вместе с ProArt P16 пользователи получают доступ к фирменным приложениям ASUS MuseTree, StoryCube и ProArt Creator Hub. Производитель также заявляет об оптимизации ноутбука для работы с более чем 1000 творческих программ, в том числе продуктами Adobe, Blackmagic Design, Blender и ComfyUI.

Кроме того, покупателям предлагают трехмесячную подписку на Adobe Creative Cloud. Еще одно предложение – три месяца доступа к Google AI Pro, в пакет которого входит 5 ТБ облачного хранилища.

Аналогичная акция распространяется на совместимые ноутбуки ASUS и ROG: в зависимости от модели и конфигурации пользователи могут получить доступ к Google AI Pro или Google AI Plus с 400 ГБ облачного хранилища. Для активации нужно воспользоваться соответствующим предложением в приложении MyASUS.

Особая гарантия

Покупатели нового устройства получают доступ к фирменной программе лояльности "Идеальная гарантия ASUS". Она предусматривает бесплатный ремонт в случае одного случайного повреждения в течение первого года после покупки.

Программа, в частности, распространяется на повреждения в результате падения, попадания жидкости и перепадов напряжения. Чтобы воспользоваться дополнительной защитой, покупателю необходимо создать учетную запись ASUS и зарегистрировать ноутбук в течение 90 дней после покупки.