Не открылся ни один магазин: стала известна судьба скандальной сети "легальных" психотропов U420

Сеть по продаже психотропов U420, оказавшаяся подразделением международного наркосиндиката "Химпром", прекратила свою деятельность в Украине в апреле 2026 года. С тех пор ни один ее магазин не возобновил работу.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины на фоне публикации новых деталей расследования "Карфаген", в котором фигурирует россиянин Егор Буркин ("Мексиканец") – непосредственный руководитель группировки. Правоохранители раскрыли хронологию преступлений, объявили подозрения организаторам и исполнителям и наложили арест на имущество.

Почему в Украине психотропы продавались законно

Организаторы U420 нашли лазейку в законодательстве. Наркотики они сбывали под видом "сувенирной" продукции, пользуясь тем, что синтетический каннабиноид в ее составе еще не подпадал под запрет.

В связи с этим Нацполиция и Министерство внутренних дел инициировали запрет каннабиноида ADB-4en-PINACA. В феврале 2026 года правительство приняло соответствующее постановление.

Чтобы наркодилеры не смогли обойти закон, изменив химическую формулу, был введен контроль за группами производных веществ, что позволило автоматически запрещать любые соединения с соответствующей структурой:

синтетические каннабиноиды;

фентанил;

нитазен;

катинон;

2-фенетиламин;

триптамин.

Противодействие "Химпрому"

В 2025-2026 годах была инициирована международная спецоперация Нацполиции по обезвреживанию вербовочных кол-центров "Химпрома". Работа правоохранителей включала:

август 2025 года (Украина) – 26 обысков, изъято около 4 000 цифровых доказательств;

26 обысков, изъято около 4 000 цифровых доказательств; март 2026 года (Албания) – в суд передано дело в отношении двух граждан Украины;

май 2026 года (Украина) – 70 обысков в Киеве и области, обезврежены вербовочные кол-центры, установлены 27 активных участников группировки;

70 обысков в Киеве и области, обезврежены вербовочные кол-центры, установлены 27 активных участников группировки; июль 2026 года (Казахстан) – 15 обысков, задержаны 17 членов сообщества;

15 обысков, задержаны 17 членов сообщества; 24-25 августа 2026 года (Украина) – 35 обысков в 6 регионах, ликвидированы 2 ячейки, задержаны 7 человек (всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог), 9 фигурантам объявлено о подозрении.

14 апреля 2026 года правоохранители провели 281 обыск в Киеве и 10 областях Украины, во время которых ликвидировали подпольные производства в Киеве и Днепре. В результате было:

изъято более 3 тонн смеси для джойнтов, более 54 тыс. литров продукции с содержанием CBD , более 12 тыс. готовых джойнтов , таблетки , сладости, оборудование, документация и наличные;

более , более , , сладости, оборудование, документация и наличные; наложен арест на 416 банковских счетов субъектов хозяйствования и почти 4 миллиона USDT;

субъектов хозяйствования и почти 6 фигурантам сообщили о подозрении (ч. 2 ст. 307 УК Украины), назначено более 2 800 экспертных исследований.

Другие преступления "Химпрома"

Помимо наркотрафика, "Химпром" занимался и другими видами противоправной деятельности: легализацией доходов, мошенническими кол-центрами и насилием. Задокументировано более 30 фактов давления, вымогательства, угроз, преследований и повреждения имущества.

На этом фоне троих исполнителей насильственных преступлений уже осудили к лишению свободы. А "Мексиканцу" Буркину и трем его ближайшим сообщникам заочно сообщили о подозрении в организации наркобизнеса и насильственных преступлениях. Сейчас Буркин находится в международном розыске – вероятно, он может скрываться в Доминикане.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее глава СБУ Александр Поклад "предложил" Буркину самостоятельно прибыть в Украину и сдаться правоохранительным органам. "Или мы сами найдем, где бы он ни скрывался. Опыт у нас есть", – предупредил он.