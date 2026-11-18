Не уплатив более 213 млн грн налогов: в Италии задержали скандального блогера Слобоженко

Украинского блогера Александра Слобоженко задержали 17 ноября в отеле в Риме по запросу Бюро экономической безопасности (БЭБ) через Интерпол – его подозревают в уклонении от уплаты 213 млн грн налогов. Ранее по делу арестовали восемь автомобилей, квартиры и другую недвижимость. После задержания его перевели в тюрьму "Казетти" в провинции Римини, где он будет ожидать решения об экстрадиции в Украину.

О задержании 18 ноября сообщает итальянская газета Rimini Today. По имеющейся информации, Слобоженко задержали на территории отеля. Запрос на его задержание инициировало БЭБ в рамках уголовного производства.

На родине Слобоженко подозревают в организации азартных игр, уклонении от мобилизации и неуплате налогов на сумму более 213 млн грн.

За что задержали Александра Слобоженко

Александр Слобоженко известен как блогер и арбитражник трафика. Он стал фигурантом уголовного производства Бюро экономической безопасности, связанного с возможным уклонением от уплаты налогов. 16 августа 2024 года детективы БЭБ сообщили ему о подозрении. По версии следствия, речь идет о неуплате налоговых обязательств на сумму более 200 млн грн. В сообщениях о задержании в Италии указана сумма 213 млн грн.

В рамках расследования правоохранители провели ряд обысков и экспертиз. Также было арестовано имущество, которое, по данным следствия, могло быть связано с уголовным производством. В частности, под арест попали восемь транспортных средств, среди которых элитные спортивные автомобили, а также квартиры и другая недвижимость в столице.

Именно в рамках этого дела БЭБ обратилось с запросом о задержании блогера через Интерпол. Сейчас известно, что его задержали на территории Италии. Дальнейшие процессуальные решения должны приниматься в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством.

Имя Александра Слобоженко стало широко известным не только из-за истории с налогами. В апреле 2024 года СМИ опубликовали расследование об отдыхе столичных молодых людей за границей во время всеобщей мобилизации. Журналисты выяснили, что Слобоженко и его компания путешествовали по европейским курортам.

В материале также шла речь об обстоятельствах выезда блогера из Украины: по информации издания, он пересек границу на основании непригодности к военной службе. Расследование вызвало общественный резонанс, поскольку речь шла о демонстративном отдыхе состоятельной молодежи за границей в период полномасштабной войны и мобилизации.

Слобоженко видели в Варшаве после объявления подозрения

После того как в августе 2024 года блогеру сообщили о подозрении, его объявили в розыск. Вскоре появилась информация о его пребывании за пределами Украины. В частности, 21 августа 2024 года Слобоженко видели в Варшаве. Видео, на котором блогер вместе с двумя друзьями проходит возле отеля Puro в столице Польши, журналистам предоставил один из читателей.

Задержание Слобоженко произошло по запросу БЭБ, который передали через Интерпол. Украинские правоохранители использовали международные механизмы сотрудничества для установления местонахождения блогера и его задержания за рубежом. В то же время пока не сообщается об окончательном решении относительно его передачи Украине или других дальнейших процессуальных шагах.

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