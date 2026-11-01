НБУ "выдает" украинцам золотые 20 грн с особенным дизайном: как выглядят

Национальный банк продает памятную золотую монету в 20 грн. Она называется "Архистратиг Михаил" и стоит 64 419 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

На продажу монет установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 5 штук.

На складе осталось 1 347 монет.

"Памятная монета посвящена архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Сегодня образ архангела Михаила присутствует в атрибутике украинских войск, олицетворяя непримиримую борьбу со злом и духовную поддержку украинских защитников", – говорится в описании монеты.

Национальный банк продает па... Источник: НБУ Развернуть

Что известно о монете

Монеты отчеканены из золота 900-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 7,78.

Гурт – гладкий.

Выставленные на продажу экземпляры были отчеканены в 2025 году .

. Тираж монеты составил 3,5 тыс. экземпляров.

Как выглядят особенные 20 грн. Источник: НБУ

Как выглядят особенные 20 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображен стилизованный лавровый венок. Как объяснили в Нацбанке, он символизирует славу и победу.

Также на него помещены малый Государственный Герб Украины, под которым надпись – "Украина". А кроме того:

номинал;

графический знак гривни;

логотип НБУ;

надпись "Национальный банк Украины";

год чеканки;

обозначение металла, его пробы и массы в чистоте.

Фон аверса – паттерн из ММ-14 "Рисунок маскировочный образца 2014 года". Он также известен как "пиксель" и "украинский пиксель".

На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил. Справа и слева расположены:

Стилизованные силуэты воинов Вооруженных сил Украины,

Вертолеты,

Противотанковые ежи.

По кругу надпись: "…за нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" Это – строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки".

Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается. Дело в том, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен и по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят. Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан:

Причиной рассмотрения изменения дизайна монет стали жалобы украинцев на то, что монеты очень похожи.

В связи с этим, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа.

Кроме того, стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе этого купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска.