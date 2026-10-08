НБУ "выдает" украинцам золотые 20 грн с особенным дизайном: как выглядят

Национальный банк продает памятную золотую монету в 20 грн. Она называется "Архистратиг Михаил" и стоит 66 005 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

На продажу монет установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 5 штук.

На складе осталось 1 385 монет.

"Памятная монета посвящена архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Сегодня образ архангела Михаила присутствует в атрибутике украинских войск, олицетворяя непримиримую борьбу со злом и духовную поддержку украинских защитников", – говорится в описании монеты.

Национальный банк продает па... Источник: НБУ Развернуть

Как выглядят особенные 20 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображен стилизованный лавровый венок. Как объяснили в Нацбанке, он символизирует славу и победу.

Также на него помещены малый Государственный Герб Украины, под которым надпись – "Украина". А кроме того:

номинал;

графический знак гривни;

логотип НБУ;

надпись "Национальный банк Украины";

год чеканки;

обозначение металла, его пробы и массы в чистоте.

Фон аверса – паттерн из ММ-14 "Рисунок маскировочный образца 2014 года". Он также известен как "пиксель" и "украинский пиксель".

На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил. Справа и слева расположены:

Стилизованные силуэты воинов Вооруженных сил Украины,

Вертолеты,

Противотанковые ежи.

По кругу надпись: "…за нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" Это – строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки".

Как выглядят особенные 20 грн. Источник: НБУ

Что известно о монете

Монеты отчеканены из золота 900-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 7,78.

Гурт – гладкий.

Выставленные на продажу экземпляры были отчеканены в 2025 году .

. Тираж монеты составил 3,5 тыс. экземпляров.

Нацбанк выпустит новые 5 грн

В то же время, Нацбанк готовиться выпустить новую оборотную памятную монету. Ожидается, что она появится в ноябре и будет иметь номинал 5 грн. Посвящена же монета будет Козе – одному из символов Восточного календаря.

В то же время, о новых 5 грн известно немного – лишь то, что:

Она будет выпущена тиражом до 80 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38 мм.

Материалом чеканки станет нейзильбер (сплав меди с никелем и цинком).

Нацбанк выпустит новые 5 грн. Источник: НБУ

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут заработать большие деньги, продав некоторые 1-гривневые монеты. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.