НБУ "выдает" украинцам золотые 100 грн с особенным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает монету в 100 грн. Она отчеканена из золота, называется "Боспорское царство" и стоит (на дату последней реализации) – 204 398 грн.

Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают: монета посвящена Боспорскому царству, которое регулярно чеканило свои монеты.

"Это одно из античных государств Северного Причерноморья. Возникло как объединение греческих городов-колоний на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее", – говорится в описании монеты.

Нацбанк продает монету в 100 грн. Источник: НБУ

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы.

Год чеканки – 2010.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 3 000 штук.

На складе осталась 174 монеты .

. Продается монета в специальном футляре.

Каждый покупатель может приобрести не более 6 монет.

Как выглядят золотые 100 грн. Источник: НБУ

Как выглядят золотые 100 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты. Стилизованная надпись полукругом "Национальный банк Украины".

Номинал монеты размещен внизу аверса. По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой – сфинксы.

На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне изображен парусник. Под ним – дельфины и символизирующие воду декоративные меандровые ленты. С обеих сторон – "стилизованная застройка античного города".

Вверху на рельефном фоне – золотая пантикапейская монета статер. Под ней надпись "Боспорское царство".

Монета отчеканена из золота 900-й пробы. Источник: НБУ

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.