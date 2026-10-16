НБУ "выдает" украинцам золотые 100 грн с особенным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает отчеканенную из золота памятную монету в 100 грн. Она посвящена античной достопримечательности Украины – Херсонесу Таврическому, городу-государству на юго-западном побережье Крыма, основанному в 422-421 годах до н э., которое чеканило собственную монету. Стоит же монета (на дату последней реализации) 214 239 грн.

Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили:

На данный момент на складе осталось 331 монета .

. Продажа монет лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 6 штук.

"Историю Херсонеса Таврического разделяют на два периода: античный (от основания до IV в. н. э.) и средневековый (V – XV вв.). В течение двух тысячелетий во времена расцвета Древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове, играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью", – говорится в описании монеты.

Нацбанк продает отчеканенную... Источник: НБУ Развернуть

Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевая сторона) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный колокол. На фоне меандрового орнамента:

античные монеты Херсонеса;

светильник.

Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:

номинал;

обозначение металла, его проба, масса в чистоте;

логотип Монетного двора Национального банка Украины;

год чеканки монеты.

На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".

Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном. Источник: НБУ

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы в 2009 году.

в 2009 году. Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – с секторальным рифлением.

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из серебра и появится в ноябре. Посвящена же монета будет 25-летию визита Папы Римскомго Ивана Павла II в Украину.