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НБУ "выдает" украинцам 5 грн с особенным дизайном: как выглядят

Роман Костюченко

НБУ "выдает" украинцам 5 грн...

Источник: НБУ

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Нацбанк продает памятную монету в 5 грн – однако только 6 октября. Она посвящена самоходной артиллерийской установке "Богдана", называется "Украинская бавовна. САУ "Богдана" и стоит (на дату последней реализации) 176 грн.

Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:

  • Продается монета в специальном сувенирном паковании.
  • В оборот она была запущена в 2025 году.

"Эта 155-мм гаубица на колесном шасси, разработанная с учетом передовых технологических решений, стала ключевым элементом артиллерийского потенциала Вооруженных сил Украины. Благодаря высокоточному поражению целей, она демонстрирует стратегическую миссию украинского оборонно-промышленного комплекса", – говорится в описании монеты.

Нацбанк продает памятную монету в 5 грн.

Источник: НБУ

Как выглядят уникальные 5 грн

На аверсе монеты (лицевая сторона) на зеркальном фоне изображен абрис (контур) острова Змеиный, который был успешно освобожден при поддержке САУ "Богдана". Вблизи острова – стилизованные змеи, покидающие территорию как символ отступления врага.

Вверху монеты – малый Государственный Герб Украины. Слева:

  • надпись "УКРАИНА";
  • год чеканки монеты;
  • номинал;
  • графический знак гривн;
  • логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

Как выглядят уникальные 5 грн.

Источник: НБУ

На реверсе (обратная сторона) изображена самоходная артиллерийская установка "Богдана" в момент боевого развертывания на степном ландшафте. В нижней части монеты – надпись САУ "БОГДАНА". На фоне монеты – силуэт портрета Богдана Хмельницкого.

Что известно о монете

  • Монета отчеканена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).
  • Гурт – рифленый.
  • Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 1 штуки.

Особенные 5 грн выдают только 6 октября.

Источник: НБУ

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.

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