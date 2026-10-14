НБУ облегчил правила для бизнеса, пострадавшего от обстрелов: что изменится и зачем это нужно

Национальный банк Украины (НБУ) изменил правила оценки кредитных рисков, чтобы банкам было проще финансировать предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики, а также бизнес, который понес разрушения из-за войны. В частности, банки смогут учитывать большую часть будущей выручки по отдельным контрактам в качестве залога, активнее принимать в обеспечение товары в обороте, а для поврежденных предприятий – оценивать перспективы восстановления при определении способности возвращать кредит.

О третьем пакете регуляторных изменений сообщил глава НБУ Андрей Пышный. Цель решений – облегчить доступ компаний к финансированию, если из-за российских атак они потеряли имущество, временно остановили производство или нуждаются в средствах для возобновления работы.

"Не прекращаем искать новые решения, которые помогут украинскому бизнесу работать, восстанавливаться и развиваться даже в условиях усиления российских атак. Уже приняли третий пакет регуляторных изменений для кредитной поддержки экономики. На этот раз особый акцент – на оборонно-промышленном комплексе и энергетике, а также на предприятиях, понесших разрушения из-за войны", – пояснил Пышный.

Главное, что нужно знать

НБУ изменил правила оценки кредитных рисков, чтобы облегчить доступ бизнеса к финансированию.

Изменения касаются прежде всего оборонных предприятий, энергетических компаний и бизнеса, пострадавшего от российских обстрелов.

Банки смогут учитывать большую часть будущей выручки по определенным контрактам в качестве обеспечения кредита: соответствующий коэффициент повысили с 0,3 до 0,75.

Товары в обороте и продукцию в процессе производства можно будет более активно использовать в качестве залога по кредитам сроком до 18 месяцев.

Для поврежденных войной предприятий банки смогут оценивать платежеспособность с учетом прогнозируемого возобновления деятельности.

Новые правила не гарантируют автоматического получения кредита: окончательное решение будет принимать банк.

Бизнесу будет проще получить кредит под будущую выручку

Одно из ключевых изменений касается предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики. Для кредитов под залог будущей выручки по определенным контрактам НБУ повысил коэффициент ликвидности залога с 0,3 до 0,75. Это касается договоров с определенными государственными заказчиками и участниками энергетического рынка.

Проще говоря, банки смогут учитывать такой залог в большем объеме при оценке кредитного риска. Это важно для предприятий, которые выполняют государственные или энергетические заказы, но не имеют достаточного количества недвижимости, оборудования или других традиционных активов для обеспечения кредита.

Ранее ограниченный учет будущей выручки мог затруднять получение финансирования. Теперь регулятор расширяет возможности банков использовать этот вид обеспечения, что может облегчить доступ к средствам для выполнения критически важных контрактов. При этом это не означает автоматического одобрения займов: банки по-прежнему будут оценивать риски конкретного предприятия и условия договора.

Товары в обороте можно будет активнее использовать в качестве залога

Еще одно изменение касается предприятий, которые имеют товарные запасы или продукцию в процессе переработки. Банки смогут учитывать их фактическую стоимость на дату оценки кредитного риска по кредитам сроком до 18 месяцев.

Это дает бизнесу больше возможностей привлекать финансирование без необходимости обеспечивать его исключительно недвижимостью или оборудованием. Для производственных и торговых компаний товарные запасы могут составлять значительную часть активов, но при этом они постоянно меняются: продукцию продают, перерабатывают или заменяют новыми партиями.

Новый подход должен сделать оценку такого обеспечения более гибкой и помочь предприятиям привлекать оборотные средства. Они могут понадобиться для закупки сырья, продолжения производства, оплаты поставщикам и выполнения заказов.

Пострадавшие от войны предприятия смогут получить деньги на восстановление

Отдельное направление изменений касается компаний, имущество которых было существенно повреждено, уничтожено или заминировано в результате войны. Согласно новым подходам, банки смогут оценивать способность таких предприятий обслуживать долг не только по текущим финансовым показателям, но и с учетом прогнозируемых результатов и потенциала восстановления деятельности.

Для компании, потерявшей производственный цех или оборудование из-за обстрела, это имеет практическое значение. Ее нынешние доходы могут быть значительно ниже довоенных или временно отсутствовать, хотя после ремонта помещений, закупки оборудования или восстановления логистики бизнес может снова заработать.

Если банк сможет учитывать реалистичный прогноз восстановления, у предприятия будет больше шансов обсудить финансирование, необходимое для запуска производства. В сочетании с реструктуризацией долга это также может помочь снизить финансовую нагрузку на период восстановления.

Банкам упростят работу с государственными кредитными программами

Третий пакет также предусматривает снижение операционной нагрузки на банки, участвующие в государственных программах кредитной поддержки. В частности, задержка компенсации процентных доходов в рамках таких программ не потребует автоматического перехода к более сложным процедурам оценки кредитного риска и работы с проблемными активами.

Это должно устранить ситуации, когда задержка государственной компенсации сама по себе создает для банка дополнительные процедурные сложности. Для кредиторов это означает меньше лишней административной нагрузки, а для заемщиков – потенциально более стабильные условия работы в рамках программ поддержки.

Два предыдущих пакета регуляторных изменений НБУ были направлены на поддержку аграрного сектора, производителей и общин, восстанавливающих критическую инфраструктуру. Новые решения продолжают этот подход.

Как сообщал OBOZ.UA, НБУ также принял ряд других решений, которые изменят правила работы банков. Это означает раскрытие финансовой отчетности, смягчение валютного контроля, а также обновление требований к капиталу.