Крупнейший в Украине производитель масла полностью остановил работу из-за российских обстрелов: какие бренды исчезнут с полок

Агрохолдинг Kernel полностью остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за российских обстрелов. Он является крупнейшим производителем и экспортером подсолнечного масла в Украине и выпускает продукцию под торговыми марками "Щедрий Дар", "Стожар", "Чумак".

О вынужденной остановке работы сообщила пресс-служба компании на официальном сайте 12 ноября. Отметим, что активы Kernel подвергались целенаправленным атакам со стороны российской оккупационной армии, в частности в последние несколько суток.

В результате этого были повреждены производственные здания, оборудование и резервуары, что подтвердила пресс-служба предприятия.

В Kernel пояснили, что маслоэкстракционное производство работает в непрерывном технологическом цикле и имеет повышенную пожарную опасность. Если оборудование будет повреждено во время процесса, существует риск масштабного пожара и угрозы жизни работников. Поэтому компания приняла решение полностью остановить все заводы.

На всех предприятиях холдинга уже выполнены регламентные протоколы безопасности, которые применяются при остановке. Кроме того, Kernel приостановил все закупки семян. В компании заверили, что сотрудники находятся в безопасных условиях.

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