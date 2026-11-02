Нацбанк выпустит новые 50 грн: будут в оригинальном дизайне

Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета получит название "Архистратиг Михаил".

Выпущена же она буде к 35-летию НБУ.

Национальный банк объявил о... Источник: НБУ Развернуть

Вместе с тем, о новых 50 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом 1 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 85 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 500 г.

Новые 50 грн будут отчеканены из золота. Источник: НБУ

В целом же, памятные монеты представляют собой особую категорию денежных знаков, для которой непосредственное использование в качестве платежного средства не является главным предназначением. Их значимость определяется прежде всего исторической, культурной и нумизматической ценностью.

Подобные монеты выступают своеобразным отражением коллективной памяти общества, сохраняя в материальной форме сведения о важных исторических событиях, знаменательных датах, выдающихся личностях и символах, обладающих особым общественным значением. В связи с этим памятная монета приобретает более широкое значение, чем обычный денежный знак, поскольку воспринимается как символический объект, сохраняющий память о значимых явлениях и событиях прошлого.

Для производства памятных монет применяются различные материалы, включая распространенные металлы и их сплавы, например медно-никелевые, а также драгоценные металлы, такие как серебро и золото. Процесс их изготовления характеризуется повышенными требованиями к качеству исполнения.

Особое внимание уделяется не только точности чеканки, но и художественным особенностям монеты: продуманности композиции, степени проработки деталей, соблюдению пропорций, четкости изображений и их эстетической выразительности. Совокупность этих характеристик придает монетам индивидуальность и способствует формированию их ценности как предметов коллекционирования.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе этого купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска.