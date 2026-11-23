Нацбанк выпустит новые 5 грн: будут в оригинальном дизайне

Нацбанк готовиться выпустить новую оборотную памятную монету. Ожидается, что она появится в декабре и будет иметь номинал 5 грн. Посвящена же монета будет работникам нефтегазовой промышленности.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета получит название "Страна супергероев. Благодарим работников нефтегазовой промышленности!".

Монета войдет в серию "Бессмертная моя Украина".

Нацбанк готовиться выпустить новые 5 грн. Источник: НБУ

В то же время, о новых 5 грн известно немного – лишь то, что:

Она будет выпущена тиражом до 75 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 35 мм.

Материалом чеканки станет нейзильбер (сплав меди с никелем и цинком).

Новые 5 грн появятся в декабре. Источник: НБУ

В целом же, отметим, оборотные памятные монеты – это разновидность монет, которые сочетают функции обычного платежного средства и памятного выпуска. Они имеют официальный номинал и используются в денежном обращении наравне с другими монетами, но одновременно посвящается определенному историческому событию, выдающейся личности, культурному явлению или важной дате.

Особенностью таких монет является их специальный дизайн. В отличие от стандартных, они содержат уникальные изображения, символику и надписи, связанные с темой выпуска, в связи с чем выполняют не только экономическую, но и культурно-просветительскую функцию. Они популяризируют историю, национальное наследие, государственные ценности и памятные события среди населения.

Помимо использования в обращении, такие монеты часто становятся предметом коллекционирования. Поскольку выпускаются ограниченными тиражами и обладают художественной и исторической ценностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых старых 1-гривневых монетах украинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.