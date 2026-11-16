Нацбанк выпустит новые 2 грн: будут в оригинальном дизайне

Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 2 грн. Ожидается, что она появится в декабре. Посвящена же монета будет Борису Возницкому – украинскому искусствоведу, академику Украинской академии искусств.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получит название "100 лет со дня рождения Бориса Возницкого" и войдет в серию "Выдающиеся личности Украины".

Национальный банк объявил о... Источник: НБУ Развернуть

Вместе с тем, о новых 2 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом 50 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 31 мм.

Материал чеканки – нейзильбер (специальный сплав из меди, никеля и цинка).

Новые 2 грн появятся в декабре 2026 года. Источник: НБУ

В целом же, отметим, памятными считаются монеты, которые выпускают в честь важных исторических событий, выдающихся людей, культурных или государственных праздников. Они могут иметь необычный дизайн, посвященный определенной дате или событию, и часто являются не только средством платежа, но и предметом коллекционирования.

Такие монеты изготавливают из разных металлов, в том числе из недрагоценных или драгоценных – серебра и золота. Их ценность может быть связана не только с номиналом, но и с редкостью, материалом, состоянием и популярностью среди коллекционеров.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.