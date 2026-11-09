Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне

Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из серебра и появится в ноябре. Посвящена же монета будет 25-летию визита Папы Римскомго Ивана Павла II в Украину.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получит название "С миром в сердце. Иван Павел II".

Национальный банк объявил о... Источник: НБУ Развернуть

Вместе с тем, о новых 10 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом 3 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

Новые 10 грн отчеканены из серебра. Источник: НБУ

В целом же, отметим, оборотные памятные монеты – это разновидность монет, которые сочетают функции обычного платежного средства и памятного выпуска. Они имеют официальный номинал и используются в денежном обращении наравне с другими монетами, но одновременно посвящается определенному историческому событию, выдающейся личности, культурному явлению или важной дате.

Особенностью таких монет является их специальный дизайн. В отличие от стандартных, они содержат уникальные изображения, символику и надписи, связанные с темой выпуска, в связи с чем выполняют не только экономическую, но и культурно-просветительскую функцию. Они популяризируют историю, национальное наследие, государственные ценности и памятные события среди населения.

Помимо использования в обращении, такие монеты часто становятся предметом коллекционирования. Поскольку выпускаются ограниченными тиражами и обладают художественной и исторической ценностью.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.