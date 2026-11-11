Нацбанк "выдает" украинцам золотые 100 грн со специальным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает отчеканенную из золота памятную монету в 100 грн. Она посвящена античной достопримечательности Украины – Херсонесу Таврическому. Стоит же монета (на дату последней реализации) 214 368 грн.

Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили:

На данный момент на складе осталось 327 монет .

. Продажа монет лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 6 штук.

"Историю Херсонеса Таврического разделяют на два периода: античный (от основания до IV в. н. э.) и средневековый (V – XV вв.). В течение двух тысячелетий во времена расцвета Древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове, играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью", – говорится в описании монеты.

Нацбанк продает отчеканенную... Источник: НБУ Развернуть

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы в 2009 году.

в 2009 году. Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – с секторальным рифлением.

Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевая сторона) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный колокол. На фоне меандрового орнамента:

античные монеты Херсонеса;

светильник.

Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:

номинал;

обозначение металла, его проба, масса в чистоте;

логотип Монетного двора Национального банка Украины;

год чеканки монеты.

На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".

Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном. Источник: НБУ

Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается. Дело в том, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен и по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят. Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан:

Причиной рассмотрения изменения дизайна монет стали жалобы украинцев на то, что монеты очень похожи.

В связи с этим, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа.

Кроме того, стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.