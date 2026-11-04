Наркотики, кол-центры и "крышевание" силовиками: НАБУ раскрыло новых фигурантов и преступления в операции "Карфаген"

НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили преступную организацию, которая, по данным следствия, ежемесячно передавала по $7 тысяч за прикрытие каждого из как минимум 52 мошеннических колл-центров, где работали около 2700 человек, а к ее деятельности были привлечены высокопоставленные сотрудники СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора. Помимо мошенничества, участники организации занимались наркобизнесом, контрафактными сигаретами и поддельной валютой, пытались подкупить высокопоставленных чиновников и, по версии правоохранителей, планировали нападения на журналистов, которые могли разоблачить их деятельность.

Об этом говорится в новом этапе опубликованного расследования НАБУ и САП об операции "Карфаген". Согласно материалам расследования, в преступную организацию входили как минимум 12 человек, а ее деятельность охватывала десятки мошеннических колл-центров, в которых работали тысячи людей.

Разоблачена новая преступная организация. Источник: НАБУ

Система предусматривала регулярную передачу неправомерной выгоды представителям правоохранительных органов, чтобы те не реагировали на незаконную деятельность или помогали решать проблемы, возникавшие во время обысков и других следственных действий. По версии НАБУ и САП, организатором был ранее неоднократно судимый мужчина, поддерживавший тесные контакты с представителями правоохранительных органов. Он привлек к преступной деятельности других лиц, в частности высокопоставленных представителей силовых структур, и сформировал систему, в которой каждый отвечал за отдельное направление.

Что известно о подробностях дела "Карфаген". Источник: НАБУ

Кто стоял за преступной организацией

По данным следствия, одним из ключевых участников был так называемый "Мексиканец" – гражданин Российской Федерации, основатель и руководитель транснационального наркосиндиката "Химпром". Его объявили в розыск в 2016 году, после чего он, согласно материалам расследования, находился в Украине, продолжая преступную деятельность. По данным открытых источников, речь идет о Егоре Буркине (известен как Егор Левченко).

Национальная полиция Украины и СНБО считают главным организатором и лидером группировки наркосиндиката. После начала полномасштабного вторжения России наркосиндикат, как установили детективы, не прекратил деятельность, а наоборот – усилил свое влияние в Украине и за ее пределами.

Что известно об участниках н... Источник: НАБУ Развернуть

Для расширения незаконного бизнеса "Мексиканцу" требовалась поддержка правоохранителей, которые могли бы обеспечить защиту от разоблачения. Именно для этого он, по версии следствия, объединил усилия с мужчиной по прозвищу "Криминал".

Последний, как отмечают правоохранители, имел значительное криминальное прошлое. Он был осужден к лишению свободы за грабеж, незаконное завладение транспортным средством и хулиганство. В то же время это не помешало ему, по данным следствия, поддерживать тесные связи с представителями правоохранительных органов.

В частности, в 2022 году "Криминал" попал в поле зрения правоохранителей из-за вымогательства от имени СБУ 1 млн долларов за недопущение экстрадиции определенного лица. Как установили НАБУ и САП, впоследствии он использовал свои контакты для создания системы передачи взяток высокопоставленным лицам, которые должны были обеспечивать защиту незаконного бизнеса.

В материалах расследования также фигурируют лица с условными прозвищами "Прайс", "Консультант" и "Аким". По версии следствия:

"Прайс" – действующий полицейский, один из руководителей Департамента стратегических расследований Национальной полиции, отвечавший за прикрытие деятельности колл-центров;

"Консультант" – другой представитель полиции, который, как утверждают детективы, обеспечивал безопасность преступной организации и координировал отдельные направления ее деятельности;

"Аким" – высокопоставленный сотрудник СБУ в звании генерал-майора, который, по данным следствия, обеспечивал защиту организации от внимания других сотрудников спецслужбы. Согласно данным СМИ, вероятно, речь идет о генерале Сергее Дуке.

В то же время настоящие имена всех фигурантов, их конкретные роли и обстоятельства участия в преступной организации должны быть установлены и подтверждены в рамках расследования и судебного разбирательства.

Как организация превратила мошеннические колл-центры в масштабную сеть

Одним из главных направлений деятельности преступной организации стали мошеннические колл-центры, которые обманывали граждан Украины, а также иностранцев. По данным расследования, к 2025 году "Мексиканец" уже контролировал сеть таких офисов. Они работали в разных городах и были частью масштабного нелегального бизнеса, который приносил организации значительные доходы.

Украинские мошеннические колл-центры, как отмечается в материалах, постепенно превратились в международную индустрию. Их деятельность была направлена не только против граждан Украины, но и против населения Европейского Союза и других стран мира.

Угрозы от "Мексиканца". Источник: НАБУ

Однако функционирование такой сети не могло оставаться незамеченным для СБУ, Национальной полиции и прокуратуры. Именно поэтому, по версии НАБУ и САП, участники преступной организации создали механизм регулярного подкупа правоохранителей.

"Криминал" отвечал за то, чтобы представители силовых структур не препятствовали деятельности колл-центров, не предъявляли им претензий и не проводили мероприятий, которые могли привести к разоблачению незаконного бизнеса. Неправомерную выгоду, по данным следствия, передавали представителям различных правоохранительных органов, поскольку потенциальную угрозу для деятельности колл-центров представляли и полиция, и СБУ, и прокуратура.

За прикрытие одного колл-центра платили $7 тысяч ежемесячно

По материалам расследования, участники преступной организации внедрили систематическую схему оплаты за беспрепятственную работу мошеннических офисов. Стандартная сумма неправомерной выгоды составляла 7 тыс. долларов в месяц с одного кол-центра. В начале месяца "Криминал" передавал адреса офисов вместе с соответствующими идентификаторами, после чего до пятого числа необходимо было перечислить установленную сумму в криптовалюте на заранее предоставленный кошелек правоохранителей.

После поступления средств кол-центр мог работать в течение месяца без риска проверок и обысков. Важно, что адреса офисов, осуществлявших платежи, учитывались на центральном уровне. Отмечается, что это позволяло контролировать всю систему и не допускать самостоятельных действий правоохранителей, которые могли бы нарушить договоренности.

Пересчет средств преступной организации. Источник: НАБУ

Как установило следствие, участники организации координировали работу как минимум 52 кол-центров. В этих офисах работали не менее 2700 человек, которые ежедневно обманывали граждан Украины и других государств. Схема носила регулярный характер, адреса передавались, платежи осуществлялись, а после подтверждения поступления средств офисы продолжали работать.

По такой же модели, как утверждают детективы, организовали сотрудничество с представителями Офиса генерального прокурора. Для этого использовали отдельный учет партнерских кол-центров, собственные каналы коммуникации и криптовалютные кошельки. В материалах расследования зафиксирована переписка, в которой участники обсуждали передачу контактов сотрудников прокуратуры, адреса офисов, суммы платежей и подтверждение их поступления.

За прикрытие кол-центров отвечали представители Нацполиции

По версии следствия, одним из ключевых участников системы был "Прайс" – полицейский, занимавший руководящую должность в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции. Он, как утверждают правоохранители, отвечал за взаимодействие с представителями полиции и получал деньги за то, чтобы не замечать деятельность конкретных колл-центров.

В материалах расследования отмечается, что такая схема действовала как минимум с января по июль 2026 года. Однако даже налаженный механизм не всегда срабатывал. В одном из случаев правоохранители все же провели обыск в колл-центре, адрес которого передали участники организации.

Отмечается, что это вызвало конфликт между представителями незаконного бизнеса и их покровителями. "Криминал" обратился к "Прайсу" с просьбой поспособствовать тому, чтобы правоохранители не изымали имущество и технику, ведь это могло полностью остановить работу офиса.

В разговорах участники обсуждали возможность решить проблему путем дополнительных выплат представителям правоохранительных органов. После изъятия техники они решили вернуть ее через суд.