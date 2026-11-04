Time to read5 мин
2,1 т.

Наркотики, кол-центры и "крышевание" силовиками: НАБУ раскрыло новых фигурантов и преступления в операции "Карфаген"

Дарина Герцева

В Украине опубликована новая...

Источник: Офис Генерального прокурора

Развернуть

НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили преступную организацию, которая, по данным следствия, ежемесячно передавала по $7 тысяч за прикрытие каждого из как минимум 52 мошеннических колл-центров, где работали около 2700 человек, а к ее деятельности были привлечены высокопоставленные сотрудники СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора. Помимо мошенничества, участники организации занимались наркобизнесом, контрафактными сигаретами и поддельной валютой, пытались подкупить высокопоставленных чиновников и, по версии правоохранителей, планировали нападения на журналистов, которые могли разоблачить их деятельность.

Об этом говорится в новом этапе опубликованного расследования НАБУ и САП об операции "Карфаген". Согласно материалам расследования, в преступную организацию входили как минимум 12 человек, а ее деятельность охватывала десятки мошеннических колл-центров, в которых работали тысячи людей.

Разоблачена новая преступная организация.

Источник: НАБУ

Система предусматривала регулярную передачу неправомерной выгоды представителям правоохранительных органов, чтобы те не реагировали на незаконную деятельность или помогали решать проблемы, возникавшие во время обысков и других следственных действий. По версии НАБУ и САП, организатором был ранее неоднократно судимый мужчина, поддерживавший тесные контакты с представителями правоохранительных органов. Он привлек к преступной деятельности других лиц, в частности высокопоставленных представителей силовых структур, и сформировал систему, в которой каждый отвечал за отдельное направление.

Что известно о подробностях дела "Карфаген".

Источник: НАБУ

Кто стоял за преступной организацией

По данным следствия, одним из ключевых участников был так называемый "Мексиканец" – гражданин Российской Федерации, основатель и руководитель транснационального наркосиндиката "Химпром". Его объявили в розыск в 2016 году, после чего он, согласно материалам расследования, находился в Украине, продолжая преступную деятельность. По данным открытых источников, речь идет о Егоре Буркине (известен как Егор Левченко).

Национальная полиция Украины и СНБО считают главным организатором и лидером группировки наркосиндиката. После начала полномасштабного вторжения России наркосиндикат, как установили детективы, не прекратил деятельность, а наоборот – усилил свое влияние в Украине и за ее пределами.

Что известно об участниках н...

Источник: НАБУ

Развернуть

Для расширения незаконного бизнеса "Мексиканцу" требовалась поддержка правоохранителей, которые могли бы обеспечить защиту от разоблачения. Именно для этого он, по версии следствия, объединил усилия с мужчиной по прозвищу "Криминал".

Последний, как отмечают правоохранители, имел значительное криминальное прошлое. Он был осужден к лишению свободы за грабеж, незаконное завладение транспортным средством и хулиганство. В то же время это не помешало ему, по данным следствия, поддерживать тесные связи с представителями правоохранительных органов.

В частности, в 2022 году "Криминал" попал в поле зрения правоохранителей из-за вымогательства от имени СБУ 1 млн долларов за недопущение экстрадиции определенного лица. Как установили НАБУ и САП, впоследствии он использовал свои контакты для создания системы передачи взяток высокопоставленным лицам, которые должны были обеспечивать защиту незаконного бизнеса.

В материалах расследования также фигурируют лица с условными прозвищами "Прайс", "Консультант" и "Аким". По версии следствия:

  • "Прайс" – действующий полицейский, один из руководителей Департамента стратегических расследований Национальной полиции, отвечавший за прикрытие деятельности колл-центров;
  • "Консультант" – другой представитель полиции, который, как утверждают детективы, обеспечивал безопасность преступной организации и координировал отдельные направления ее деятельности;
  • "Аким" – высокопоставленный сотрудник СБУ в звании генерал-майора, который, по данным следствия, обеспечивал защиту организации от внимания других сотрудников спецслужбы. Согласно данным СМИ, вероятно, речь идет о генерале Сергее Дуке.

В то же время настоящие имена всех фигурантов, их конкретные роли и обстоятельства участия в преступной организации должны быть установлены и подтверждены в рамках расследования и судебного разбирательства.

Как организация превратила мошеннические колл-центры в масштабную сеть

Одним из главных направлений деятельности преступной организации стали мошеннические колл-центры, которые обманывали граждан Украины, а также иностранцев. По данным расследования, к 2025 году "Мексиканец" уже контролировал сеть таких офисов. Они работали в разных городах и были частью масштабного нелегального бизнеса, который приносил организации значительные доходы.

Украинские мошеннические колл-центры, как отмечается в материалах, постепенно превратились в международную индустрию. Их деятельность была направлена не только против граждан Украины, но и против населения Европейского Союза и других стран мира.

Угрозы от "Мексиканца".

Источник: НАБУ

Однако функционирование такой сети не могло оставаться незамеченным для СБУ, Национальной полиции и прокуратуры. Именно поэтому, по версии НАБУ и САП, участники преступной организации создали механизм регулярного подкупа правоохранителей.

"Криминал" отвечал за то, чтобы представители силовых структур не препятствовали деятельности колл-центров, не предъявляли им претензий и не проводили мероприятий, которые могли привести к разоблачению незаконного бизнеса. Неправомерную выгоду, по данным следствия, передавали представителям различных правоохранительных органов, поскольку потенциальную угрозу для деятельности колл-центров представляли и полиция, и СБУ, и прокуратура.

За прикрытие одного колл-центра платили $7 тысяч ежемесячно

По материалам расследования, участники преступной организации внедрили систематическую схему оплаты за беспрепятственную работу мошеннических офисов. Стандартная сумма неправомерной выгоды составляла 7 тыс. долларов в месяц с одного кол-центра. В начале месяца "Криминал" передавал адреса офисов вместе с соответствующими идентификаторами, после чего до пятого числа необходимо было перечислить установленную сумму в криптовалюте на заранее предоставленный кошелек правоохранителей.

После поступления средств кол-центр мог работать в течение месяца без риска проверок и обысков. Важно, что адреса офисов, осуществлявших платежи, учитывались на центральном уровне. Отмечается, что это позволяло контролировать всю систему и не допускать самостоятельных действий правоохранителей, которые могли бы нарушить договоренности.

Пересчет средств преступной организации.

Источник: НАБУ

Как установило следствие, участники организации координировали работу как минимум 52 кол-центров. В этих офисах работали не менее 2700 человек, которые ежедневно обманывали граждан Украины и других государств. Схема носила регулярный характер, адреса передавались, платежи осуществлялись, а после подтверждения поступления средств офисы продолжали работать.

По такой же модели, как утверждают детективы, организовали сотрудничество с представителями Офиса генерального прокурора. Для этого использовали отдельный учет партнерских кол-центров, собственные каналы коммуникации и криптовалютные кошельки. В материалах расследования зафиксирована переписка, в которой участники обсуждали передачу контактов сотрудников прокуратуры, адреса офисов, суммы платежей и подтверждение их поступления.

За прикрытие кол-центров отвечали представители Нацполиции

По версии следствия, одним из ключевых участников системы был "Прайс" – полицейский, занимавший руководящую должность в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции. Он, как утверждают правоохранители, отвечал за взаимодействие с представителями полиции и получал деньги за то, чтобы не замечать деятельность конкретных колл-центров.

В материалах расследования отмечается, что такая схема действовала как минимум с января по июль 2026 года. Однако даже налаженный механизм не всегда срабатывал. В одном из случаев правоохранители все же провели обыск в колл-центре, адрес которого передали участники организации.

Отмечается, что это вызвало конфликт между представителями незаконного бизнеса и их покровителями. "Криминал" обратился к "Прайсу" с просьбой поспособствовать тому, чтобы правоохранители не изымали имущество и технику, ведь это могло полностью остановить работу офиса.

В разговорах участники обсуждали возможность решить проблему путем дополнительных выплат представителям правоохранительных органов. После изъятия техники они решили вернуть ее через суд.

Похожие темы
МошенничествоСхемыОперация "Карфаген"Украинасхема обманакрадут деньгикоррупцияполицияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
0