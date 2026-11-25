Нардепы получали "зарплаты" от кол-центров, их работу "координировал" Офис генпрокурора, – глава САП Клименко

Украинские нардепы могли получать "зарплаты в конвертах" за счет денег из мошеннических колл-центров. При этом "покровительствовать" деятельности этих организаций мог Офис генпрокурора (ОГП).

Об этом медиа рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко. Он отметил:

Информация о том, что ОГП начал "перебивать под себя" колл-центры появилась летом 2025 года.

Другие правоохранительные органы не сигнализировали об этом, поскольку, по словам Клименко, они также могли участвовать в схеме.

"И вопрос в том, а кто из правоохранительных органов уйдет и расскажет о том, что действительно такая ситуация происходит? Ну, то есть, если мы там видим, что там и Служба безопасности, и Национальная полиция – кому надо прийти и сказать? Никто об этом просто не придет, не скажет", – констатировал глава САП.

Колл-центры "платили" нардепам

В то же время, отметил Клименко, САП рассматривает версию о том, что именно за счет средств мошеннических колл-центров могли финансироваться "зарплаты в конвертах", которые получали отдельные нардепы. Основания же так предполагать, по его словам, заключаются в том, что "механика передачи этих средств достаточно максимально схожа с тем, каким образом передавались средства по делам Карфаген-1 и Карфаген-2".

Вместе с тем, акцентировал Клименко, утверждать, что, как ранее сообщалось, организовать передачу этих средст народным депутатам мог глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нельзя. Ведь это должно установить расследование.

При этом, уточнил он, САП уже обратилось к ОГП с соответвтующей просьбой. Ведь:

Факты, изложенные в заявлениях, "невозможно проверить без начала досудебного расследования".

В то же время, ни САП, ни НАБУ не имеют для этого полномочий.

Напомним: в декабре 2025 года НАБУ и САП разоблачили участников организованной преступной группы, в которую входили действующие нардепы. По данным следствия:

Парламентарии получали до 5 000 доллларов за голосование за определенные решения.

В январе-2026 Клименко сообщил, что в целом подозрения в коррупционных преступлениях получил 41 нардеп текущего созыва.

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