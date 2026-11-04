НАБУ устроило масштабные обыски из-за крышевания колл-центров: в деле фигурируют высокопоставленные чиновники СБУ и Осипов

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят масштабную операцию "Карфаген" против вероятной системы крышевания мошеннических колл-центров. По данным источников СМИ, по Украине проходит около 70 обысков, а к схеме могли быть причастны высокопоставленные сотрудники СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора, получавшие взятки за защиту незаконного бизнеса. Расследование также вывело детективов на дело Андрея Осипова, которого подозревают в вымогательстве миллиона долларов у гражданина РФ, а связь с топ-чиновниками СБУ, по информации источников, установили после изучения его телефона.

О разоблачении преступной организации сообщает НАБУ. По версии следствия, ее участники систематически передавали неправомерную выгоду высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов, чтобы обеспечить бесперебойную работу мошеннических колл-центров и других незаконных предприятий.

В бюро отметили, что к предполагаемой преступной деятельности могли быть причастны действующие высокопоставленные сотрудники СБУ, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора, а также представители криминальной среды. Имена фигурантов в своем сообщении НАБУ не раскрыло.

Где проводят обыски и кто может фигурировать в деле

По данным источников ZN.UA, 4 ноября детективы НАБУ проводят около 70 обысков в разных регионах Украины. Следственные действия касаются дела о возможном обеспечении защиты мошеннических колл-центров со стороны представителей правоохранительных органов.

В этот же день стало известно об обысках у высокопоставленных сотрудников СБУ. В сообщениях СМИ среди тех, к кому могли прийти детективы, называют начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку, начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ полковника Антона Кравчука и первого заместителя начальника ГУ "Д" Департамента защиты национальной государственности Александра Ковальчука.

Как дело связано с Андреем Осиповым

По информации источников, нынешние следственные действия пересекаются с делом Андрея Осипова. Ранее НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в вымогательстве 1 млн долларов у гражданина России. По версии следствия, деньги требовали якобы за решение вопроса о уголовном преследовании и экстрадиции этого человека в РФ.

Сейчас Осипов находится в изоляторе временного содержания НАБУ. Как сообщили источники издания, связь между его делом и обысками у высокопоставленных сотрудников СБУ правоохранители установили после изучения телефона фигуранта.

Ранее ZN.UA писало, что Осипов мог находиться под влиянием или защитой Сергея Дуки и Антона Кравчука. В предыдущих материалах издания также утверждалось, что во время обысков по делу Осипова обнаружили автомобильные номерные знаки прикрытия, удостоверения и другие документы СБУ. Обстоятельства, по данным журналистов, могли стать одним из направлений дальнейшего расследования.

$1 млн за решение вопроса с СБУ: что известно об Андрее Осипове

Имя Андрея Осипова уже фигурировало в другом резонансном деле, связанном с возможным злоупотреблением влиянием и вымогательством денег. В конце июля 2026 года НАБУ и САП раскрыли схему, участники которой, по версии следствия, требовали 1 млн долларов у гражданина России Александра Кузнецова. Мужчина находился в международном розыске по подозрению в организации контрабанды наркотиков.

По материалам расследования, сначала речь шла о 2 млн долларов, однако позднее сумму якобы уменьшили вдвое. Деньги должны были передавать четырьмя ежемесячными траншами по 250 тыс. долларов. По версии правоохранителей, Осипов вместе с бывшим заместителем председателя Луганской областной государственной администрации Эдуардом Лозовским убеждал россиянина, что имеет возможность влиять на решения Службы безопасности Украины и помочь ему избежать уголовного преследования и экстрадиции.

Во время переговоров Осипов, как утверждалось в материалах дела, угрожал Кузнецову проблемами с правоохранителями, уничтожением бизнеса и имущества в случае отказа платить. Также фигуранты ссылались на якобы связи с высокопоставленными чиновниками силового блока. В то же время в НАБУ подчеркивали, что упоминание имени тогдашнего руководителя СБУ Василия Малюка не означает его причастности к этому делу.

30 июля 2026 года Осипова задержали детективы НАБУ. Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога, а Апелляционная палата ВАКС оставила это решение без изменений.

Отдельное внимание в этой истории привлекли личный водитель и охранник Осипова Дмитрий Фрадин. Во время задержания у него, по информации журналистов, обнаружили удостоверение внештатного сотрудника оперативно-розыскного подразделения СБУ. Это обстоятельство вызвало вопросы о том, как частный охранник мог получить документ, связанный со спецслужбой, и использовался ли он для создания дополнительного влияния на окружение.

Журналисты также обращали внимание на имущественные активы, которыми пользовался Осипов. В частности, речь шла о Mercedes-Benz S 500L 2021 года и Toyota Land Cruiser 2023 года, оформленном на ФЛП его водителя. Кроме того, в публикациях упоминались недвижимость в Житомирской области и квартира в Киеве, оформленные на жену Осипова.

Что известно об операции "Карфаген"

Операция "Карфаген" касается деятельности организации, участников которой подозревают в систематической передаче неправомерной выгоды представителям правоохранительных органов. Цель таких выплат, по данным следствия, заключалась в том, чтобы кол-центры и другие незаконные бизнесы могли работать без препятствий со стороны правоохранителей.

Речь идет не только об отдельных случаях получения взяток, а о предполагаемой системной схеме взаимодействия между представителями незаконного бизнеса и должностными лицами государственных органов. Если версия следствия подтвердится, правоохранители могли не просто не реагировать на деятельность таких структур, но и обеспечивать им защиту за вознаграждение.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине завершили досудебное расследование по делу "Мидас", в рамках которого, по версии следствия, участники коррупционной организации получили более 111 млн долларов и почти 12 млн евро неправомерной выгоды в энергетическом секторе. Теперь сторона защиты ознакомится с материалами производства, после чего обвинительный акт могут передать в суд.