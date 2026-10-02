На западе Украины начался ажиотаж с квартирами: спрос взлетел в 5 раз, а недвижимости все меньше

Спрос на долгосрочную аренду жилья в западных областях Украины резко вырос за лето. Одновременно в некоторых регионах заметно уменьшилось количество доступных квартир. Наибольший рост зафиксировали в Ивано-Франковской области: за три месяца количество откликов на одно объявление увеличилось с 11,7 до 55,2 – на 372%. На этом фоне медианная цена (половина цен ниже этой, а еще половина – выше) однокомнатной квартиры в отдельных западных областях уже превысила 20 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "OLX Недвижимость", которые есть в распоряжении OBOZ.UA. Аналитики сравнили ситуацию на рынке долгосрочной аренды в мае и августе 2026 года.

Где спрос на "временное" жилье вырос больше всего

Ивано-Франковская область стала лидером по темпам роста спроса. В мае на одно объявление в среднем приходилось 11,7 отклика, а в августе – уже 55,2. Заметный рост также зафиксировали:

Хмельницкая область – с 14,2 до 52,5 отклика на объявление (+270%);

Ровенская область – с 10,5 до 37,2 (+254%);

Львовская область – с 11,2 до 38,4 (+243%);

Тернопольская область – с 13,9 до 44,6 (+221%);

Черновицкая область – с 18,8 до 59,7 (+218%);

Винницкая область – с 9,9 до 31,2 (+215%);

Волынская область – с 16,6 до 50 (+201%).

Таким образом, за лето в западных областях количество потенциальных арендаторов на одно объявление выросло в два-пять раз. Параллельно в областях сократилось предложение.

В Ровенской области количество объявлений об аренде однокомнатных квартир уменьшилось на 43% – с 975 в мае до 559 в августе. В Хмельницкой области предложение упало на 38% – с 1041 до 648 объявлений.

В Тернопольской области количество предложений сократилось на 32% – с 409 до 280. На рынке возникло дополнительное давление: потенциальных арендаторов становится больше, а выбор квартир – меньше.

На юге и востоке Украины динамика была совершенно иной. Количество объявлений об аренде выросло на 75% в Запорожской области и на 73% в Сумской. В Одесской области предложение увеличилось на 10%.

Во сколько обойдется квартира в аренду

Вместе с ростом спроса в большинстве регионов повысились цены. Больше всего за лето медианная стоимость аренды однокомнатных квартир выросла в Винницкой и Харьковской областях – на 23%.

В Винницкой области медианная цена поднялась с 13 тыс. до 16 тыс. грн, а в Харьковской – с 6500 до 7999 грн. В Черкасской области цена выросла на 20% – до 12 тыс. грн. На Буковине медианная стоимость увеличилась на 17% – до 15 591 грн.

Во Львовской области аренда подорожала на 15% – с 19 521 до 22 375 грн. В Тернопольской области цена выросла на 14% – до 15 тыс. грн.

Среди названных западных областей самой дорогой остается Закарпатская. В августе медианная стоимость однокомнатной квартиры там составляла 24 568 грн против 21 902 грн в мае.

Там, где предложение жилья росло, цены, наоборот, снижались. В Запорожской области медианная стоимость аренды упала с 8 тыс. до 7 тыс. грн, а в Сумской – с 6500 до 6 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, почти 40% украинцев хотят сменить жилье этой зимой. Среди потенциальных направлений для переезда чаще всего называли Ивано-Франковскую, Киевскую и Закарпатскую области.