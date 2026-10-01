На границе с Польшей образовались большие очереди: сколько придется ждать водителям и пассажирам

В социальных сетях распространяется информация о более чем 10-часовых очередях на границе с Польшей, в частности в "Краковце" и "Шегинях", однако ситуация существенно различается в зависимости от вида транспорта. Согласно данным мониторинга, для автобусов самая большая очередь была в "Краковке" – 42 автобуса и почти 32 часа ожидания, тогда как для легковых автомобилей самая сложная ситуация в "Шегинях" – 90 машин и около 6 часов ожидания.

OBOZ.UA проанализировал данные о загруженности пунктов пропуска на границе Украины с Польшей. Цифры показывают, что говорить об одинаковых многочасовых очередях на всех переходах некорректно.

На одних пунктах пропуска проезд занимает десятки минут, тогда как на других расчетное время ожидания измеряется часами, а для автобусов в "Краковце" – даже более суток. При этом ситуация динамична. Количество транспорта в очереди и ориентировочное время прохождения границы могут меняться в течение нескольких часов.

В соцсетях пишут о более чем 10 часах в очередях

В социальных сетях 1 октября начали появляться сообщения о серьезных задержках на украинско-польской границе. В частности, речь идет о пунктах пропуска "Краковец – Корчова" и "Шегини – Медика". Пользователи сообщают о длинных очередях и многочасовом ожидании.

Отдельно обращают внимание на автобусы: по словам очевидцев, оформление одного автобуса на некоторых переходах может длиться около часа, из-за чего очередь продвигается медленно. Однако актуальные данные показывают важный нюанс: ситуация для автобусов и легковых автомобилей различается, а наиболее загруженными для этих категорий транспорта являются разные пункты пропуска.

В "Краковце" время ожидания может превышать сутки

Наиболее сложная ситуация среди проанализированных данных наблюдается на пункте пропуска "Краковец – Корчова" для автобусов. По состоянию примерно на 16:20 1 октября в очереди здесь находились 42 автобуса. Ориентировочное время ожидания система оценивала примерно в 31 час 45 минут.

Яка черга на кордоні з Польщею Источник: ДПСУ

То есть при текущем темпе прохождения границы пассажирам автобуса, который встает в конец такой очереди, теоретически может потребоваться более суток, прежде чем транспорт дойдет до оформления. В то же время это всего лишь расчетный показатель на конкретный момент – фактическое время может меняться в зависимости от скорости работы пункта пропуска и того, как быстро сокращается или увеличивается очередь.

Причем этот показатель был значительно выше типичного для этого времени. По имеющимся данным, обычно в это время перед пунктом пропуска находится около 26 автобусов, тогда как фактически их было 42. Система также прогнозировала улучшение ситуации в течение следующих часов: ориентировочно к 20:00 расчетное время ожидания могло сократиться примерно до 6 часов 43 минут.

Что с автобусами в "Шегинах"

Совершенно иная картина в тот же момент наблюдалась на пункте пропуска "Шегини – Медика". По состоянию примерно на 15:00 в очереди для автобусов система показывала 0 транспортных средств, а ориентировочное время ожидания составляло всего 15 минут.

Скільки автобусів в черзі Источник: ДПСУ

Для сравнения: обычно в это время в очереди здесь фиксировалось около четырех автобусов. То есть на момент обновления данных ситуация была даже лучше, чем обычно. Поэтому сообщения о столь же критических многочасовых очередях автобусов не подтверждаются актуальными показателями .

На остальных переходах ситуация с автобусами была заметно спокойнее. На пунктах "Грушев – Будомеж", "Угринов – Долгобичув", "Шегини – Медика" и "Ягодин – Дорогуск" в очереди на момент одного из обновлений автобусов вообще не было, а ориентировочное время ожидания составляло около 15 минут.

На переходах "Рава-Русская – Гребенне", "Смильница – Кросценко" и "Устилуг – Зосин" система показывала по одному автобусу. Примерное время ожидания на каждом из этих направлений составляло около 95 минут. На "Нижанковичах – Мальховице" также был один автобус, однако расчетное время прохождения было больше – около 2 часов 15 минут.

Для легковых автомобилей сложнее всего в "Шегинях"

Для водителей легковых автомобилей ситуация обстоит иначе. По состоянию примерно на 16:32 самую большую очередь среди представленных переходов фиксировали на пункте пропуска "Шегини – Медика". Там находились 90 легковых автомобилей, а ориентировочное время ожидания составляло около 6 часов 6 минут.

Скільки часу піде на проходження кордону Источник: ДПСУ

При этом нагрузка была значительно выше обычной для этого времени: система показывала типичный уровень около 59 автомобилей. В то же время прогноз на ближайшие часы предполагал некоторое улучшение. Около 23:00 ориентировочное время ожидания могло сократиться примерно до 3 часов 5 минут. Таким образом, именно "Шегини" на момент проверки были одним из самых проблемных направлений для легковых автомобилей, хотя для автобусов там очередей фактически не фиксировалось.

Интересная разница наблюдается на участке "Краковка – Корчовая". Если для автобусов расчетное время ожидания превышало 31 час, то для легковых автомобилей ситуация была значительно лучше.

Українці скаржаться на довгі черги Источник: ДПСУ

По состоянию примерно на 16:15 система показывала 30 легковых автомобилей в очереди, а ориентировочное время ожидания составляло около 2 часов 15 минут.

Где на легковой машине можно было проехать быстрее

По данным на вторую половину дня 1 октября, ситуация на других переходах выглядела значительно лучше. На "Угринов – Долгобичув" в очереди стояло около 20 автомобилей, а ориентировочное время ожидания составляло 33 минуты. На "Рава-Русская – Гребенне" очереди фактически не было, а система оценивала время прохождения примерно в 36 минут.

Що потрібно знати про пункти пропуску Источник: ДПСУ

На пункте "Грушев – Будомеж" находилось около 15 автомобилей с ориентировочным временем ожидания 75 минут. На пункте "Устилуг – Зосин" было около 40 машин, а расчетное время составляло примерно 2 часа 55 минут. Еще дольше приходилось ждать на "Смильницах – Кросценко" – около 3 часов 15 минут, а на "Нижанковичах – Мальховице" – примерно 3 часа 37 минут.

Данные о фактической нагрузке на отдельные автомобильные пункты пропуска также свидетельствуют о том, что пропускная способность переходов существенно различается. Показатели также не следует напрямую переводить в гарантированное время прохождения границы: скорость оформления и количество транспорта меняются в течение дня.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины возникла идея перенести пограничные пункты пропуска на иностранную территорию из-за обстрелов со стороны российских захватчиков. Ведомство уже даже ведет переговоры с несколькими государствами об этой возможности.