На проводах для оборонительных укреплений похитили почти 14,5 млн грн: как работала схема

В Украине завершили расследование дела о предполагаемой растрате почти 14,5 млн грн при закупке проволоки для изготовления оборонительных заграждений в Запорожской области, когда стоимость сырья искусственно завышали, а излишние средства перечисляли подконтрольным компаниям. Перед судом предстанут бывший директор государственного предприятия пенитенциарной системы, его товаровед и руководитель частной компании, которых обвиняют в завладении и растрате имущества, а также в служебном подлоге.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). Детективы Главного детективного подразделения завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Как работала схема с закупкой материалов

По информации правоохранителей, история началась в январе 2024 года, когда одно из государственных предприятий пенитенциарной системы заключило договор с Управлением капитального строительства Запорожской областной государственной администрации. Документ предусматривал поставку малозаметных препятствий и барьерных рубежей типа "Егоза".

Такие конструкции используются для обустройства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. Для изготовления соответствующих заграждений предприятию требовалось сырье, в частности металлическая проволока. Именно на этапе закупки материалов, как установило следствие, и возникла схема незаконного использования бюджетных средств.

По версии следователей, бывший директор госпредприятия решил организовать закупки таким образом, чтобы часть выделенных средств поступала не на оплату реальной стоимости сырья, а в подконтрольные структуры. Для реализации замысла он привлек еще двух человек – товароведа государственного предприятия и директора частной компании.

Каждый из участников, по данным следствия, выполнял определенные организатором функции. Отмечается, что это позволяло оформлять закупки документально и проводить платежи через ряд предприятий. Ключевым элементом схемы стало искусственное завышение стоимости проволоки, которую использовали для изготовления оборонительных заграждений.

Проволоку закупали по рыночным ценам, но в документах указывали завышенную стоимость

Как выяснили правоохранители, фактическая стоимость сырья отличалась от сумм, указанных в документах государственного предприятия. Поставщики закупали проволоку напрямую у производителей по рыночным ценам. Однако при последующем оформлении закупок его стоимость, по версии следствия, искусственно завышали.

Соответствующую роль в схеме, как сообщает БЭБ, выполнял директор частной компании. По данным детективов, он обеспечивал внесение в договоры ложных сведений о стоимости материалов. В частности, это создавало документальные основания для проведения платежей по завышенным ценам.

В то же время должностные лица государственного предприятия оформляли и подписывали документы о закупке сырья, которые, по утверждению следствия, содержали недостоверную информацию. Таким образом, на бумаге расходы на материалы были выше, чем их фактическая закупочная стоимость.

Разница между реальной ценой проволоки и суммами, указанными в документах, и стала источником средств, которыми, по версии правоохранителей, завладели участники схемы.

Как 14,5 млн грн вывели через подконтрольные предприятия

Отдельным этапом схемы, по информации БЭБ, был дальнейший перевод излишне полученных средств. Правоохранители установили, что после закупки проволоки по рыночным ценам часть денег, полученных благодаря завышению стоимости, переводили другим подконтрольным предприятиям.

Такие операции осуществлялись по указанию предполагаемого организатора. При этом, как отмечают детективы, соответствующие платежи не сопровождались фактической поставкой товаров.

То есть средства перечислялись по операциям, которые, по версии следствия, не имели реального товарного обеспечения. Именно такой механизм позволял перемещать деньги между предприятиями и скрывать их фактическое назначение.

По данным БЭБ, схема действовала в течение одиннадцати месяцев – с февраля по декабрь 2024 года. За этот период, как установили детективы, было растрачено почти 14,5 млн грн бюджетных средств. Деньги были связаны с закупкой сырья для производства оборонительных заграждений, которые должны были использоваться при обустройстве фортификационных сооружений в Запорожской области.

Кто предстанет перед судом за растрату бюджетных средств

В уголовном производстве фигурируют три человека, которых следствие считает участниками организованной группы. Речь идет о бывшем директоре государственного предприятия пенитенциарной системы, товароведе этого предприятия и руководителе частной компании.

По версии правоохранительных органов, именно бывший директор организовал схему незаконного присвоения бюджетных средств и распределил обязанности между другими участниками. Товаровед был привлечен к оформлению закупок, тогда как руководитель частной компании, по данным следствия, обеспечивал внесение ложных сведений в договоры относительно стоимости проволоки.

По завершении досудебного расследования детективы БЭБ направили обвинительный акт в отношении всех троих фигурантов в суд. Их действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины с учетом роли каждого в предполагаемом совершении уголовных правонарушений.

По части 5 статьи 191 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводили детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины. Процессуальное руководство обеспечивали прокуроры Офиса Генерального прокурора. Кроме того, к раскрытию предполагаемой схемы присоединились сотрудники Службы безопасности Украины и Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во Львовской области раскрыли предполагаемую схему незаконного экспорта древесины в Европейский Союз (ЕС) с использованием сертификатов происхождения, полученных на основании поддельных документов, и изъяли 134,4 кубометра буковых дров стоимостью более 1,1 млн грн. В рамках уголовного производства правоохранители провели 15 обысков.