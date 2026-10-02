На "20-летних" украинцев массово офорляли десятки фирм, после чего переписывали их на узбеков: все детали

Сразу трое молодых украинцев в возрасте от 18 до 21 года оказались фиктивными владельцами десятков компаний. Все фирмы имели схожие виды деятельности, примерно одинаковый уставный капитал, осуществляли импорт на сотни миллионов гривен, а впоследствии меняли названия и владельцев. При этом часть компаний после этого переоформлялась на граждан Узбекистана. По данным следователей, эта сеть компаний может иметь признаки схемы, связанной с "Блэк Аудитом" – сетью компаний, которые предоставляют услуги конверт-центра и помогают перемещать средства в другие страны.

Об этом говорится в материале Telegraf. Его авторы отмечают:

Общий заявленный объем импорта только по части таких компаний превышает 1 млрд грн.

Фирмы декларировали оптовую торговлю, имели небольшой штат, уставный капитал преимущественно на уровне 200 тыс. грн.

Кроме того, компании осуществляли значительные импортные операции, а затем переходили к другим владельцам.

"Все фирмы имеют примитивные одностраничные сайты со скрытыми из соображений конфиденциальности доменными данными, где полностью отсутствуют каталоги, перечень товаров, цены, контактные номера и информация о поставщиках... Этот массив фирм может быть связан с масштабной схемой вывода денег за границу через "Блэк Аудит", к вероятному организационному ядру которой СМИ относят бывших налоговиков и таможенников Василия Сандула и Евгения Кулибабу", – отмечают авторы материала.

В частности, подчеркивается, что одна из таких компаний – "Хвиляопт" – под видом обычных бытовых товаров, таких как пароочистители, пыталась ввезти в Украину брендовую одежду и дорогие наушники. Общая же стоимость такого товара превышала сотни миллионов гривен.

Кого "делки" использовали для реализации возможной схемы

В целом же, как отмечается, фигуранты использовали для "прокрутки" схемы трех молодых мужчин, на которых в 2024 году и "оформили несколько десятков компаний". Ими стали:

Илья Гриценко – 18 лет, 10 компаний.

"Компании занимались оптовой торговлей, имели небольшой штат... и осуществляли импортные операции. Эта схема похожа на то, как работает "Блэк Аудит". Более того, некоторые компании, оформленные на ребят, также фигурировали в заявлениях в правоохранительные органы о деятельности "Блэк Аудита", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: по данным системы YouControl, совокупный объем заявленного импорта по этим компаниям исчисляется более чем миллиардом гривен. Однако на сайтах этих фирм нет:

каталогов;

конкретных товаров;

цен;

фотографий продукции;

информации о поставщиках;

иногда – даже рабочего номера телефона.

Впрочем, подчеркивается, что на данный момент компаний, которые бы "висели" на 18-летнем Гриценко, уже нет. Ведь "их переписали на других людей".

"Среди новых владельцев – гражданин Узбекистана Усаров Мухаммаджон Эгамберди Оглы, на которого, по данным открытых реестров, оформлено более 40 компаний. Этот сценарий повторяется и в другой группе предприятий", – констатируют аналитики.

Юрий Ярош – 21 год, 16 компаний.

Здесь история, как отмечается, такая же, как и с компаниями Гриценко. А именно: фирмы якобы занимались оптовой торговлей, имели небольшой штат, уставный капитал части компаний оценивался примерно в 200 тыс. грн, а затем они сменили названия и владельцев.

"Часть компаний впоследствии переписали на гражданина Узбекистана Турсунходжиева Абдурауфхона Боходирхон-оглу. По данным реестров, на него оформлено более 70 компаний", – говорится в материале.

Дмитрий Гнатюк – 20 лет, около 10 компаний.

В 2024 году на его имя оформили около десятка компаний. Сами фирмы создавались в течение нескольких месяцев, декларировали оптовую торговлю, проводили значительные импортные операции. А затем они переходили к другим владельцам.

Единая сеть, которая штампует фирмы?

Вместе с тем, отмечают авторы материала, утверждать, что каждая из этих компаний является частью "Блэк Аудита", нельзя. Однако их количество и схожий "жизненный цикл", как признается, вызывают вопросы.

"а таможне оформляют одно, а внутри вдруг оказываются брендовая одежда или дорогие AirPods. Когда такое случается с одной фирмой – это странно. Но когда это целая система, ею должны заняться правоохранительные органы", – говорится в расследовании.

Что известно о схеме "Блэк Аудит"

Ранее в Украине раскрыли деятельность новой неформальной структуры – теневого офиса "Блэк Аудит", специализирующегося на налоговой минимизации, "обналичивании" и выводе капитала за границу. По данным следователей, вероятно, ключевым элементом схемы стал коммерческий банк "Украинский капитал". В частности, отмечалось:

Банк "Украинский капитал" получил санкции на сумму 42,5 млн грн за несоблюдение требований по предотвращению отмывания средств – сумма, которая почти вдвое превышает годовую прибыль учреждения (23 млн грн). Часть штрафа (2 млн грн) связана с игнорированием проверки документов при проведении валютных операций.

за несоблюдение требований по предотвращению отмывания средств – сумма, которая почти вдвое превышает годовую прибыль учреждения (23 млн грн). Часть штрафа (2 млн грн) связана с игнорированием проверки документов при проведении валютных операций. Через подставные компании осуществлялся перевод средств за границу якобы по контрактам на закупку одежды, текстиля, стройматериалов или запчастей.

Фирмы, задействованные в схемах (в частности, бывшие "Радугатойс" / "Планета Речей" / "Кингстаропт" и "Триокомпани" / "Мегапобут"), создали примитивные сайты-пустышки. Регистрация этих ресурсов состоялась одновременно (22 октября 2025 года), на них отсутствуют цены, контакты или реальные каталоги товаров, а в качестве адресов указаны кабинеты массовой регистрации в офисных центрах.

создали примитивные сайты-пустышки. Регистрация этих ресурсов состоялась одновременно (22 октября 2025 года), на них отсутствуют цены, контакты или реальные каталоги товаров, а в качестве адресов указаны кабинеты массовой регистрации в офисных центрах. Компании оформлялись на номинальных владельцев. Среди них – молодые украинцы, на которых зарегистрированы десятки предприятий, а также иностранцы, на которых зарегистрировано около 70 юридических лиц в Украине.

Среди них – молодые украинцы, на которых зарегистрированы десятки предприятий, а также иностранцы, на которых зарегистрировано около 70 юридических лиц в Украине. СМИ связывают появление "Блэк Аудита" с бывшими сотрудниками налоговой и таможни Василием Сандулом и Евгением Кулибабой. Банк "Украинский капитал" контролируется семьей Сергея Белашова (депутата Полтавского облсовета от ВО "Батькивщина") и инвесторами.

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