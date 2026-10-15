"Мы действительно наблюдаем сокращение на рынке труда": кто рискует потерять работу в Украине

В Украине на фоне масштабных атак РФ на бизнес, уничтожения складских помещений и целых предприятий наблюдается сокращение на рынке труда. Частьспециалистов потеряла работу, однако вакансии на рынке труда для них есть, поэтому долго без работы они не останутся.

"Сокращения коснулись как рядовых работников, так и офисных специалистов. В частности, из-за разрушения производств, складских помещений и других мощностей компании были вынуждены расставаться с частью сотрудников. Среди них — специалисты по подбору персонала, управлению брендом работодателя, маркетингу и другим офисным направлениям, которые обеспечивали работу пострадавших предприятий", — рассказывает OBOZ.UA Марина Маковий, директор по развитию GRC.UA.

Эксперт отмечает, что сложнее найти сотрудников, которые будут работать непосредственно на месте (офлайн). "Мы действительно наблюдаем сокращение на рынке труда. В то же время ситуация различается в зависимости от категории вакансий. Наибольшим спросом сейчас пользуются удаленные вакансии и должности с возможностью бронирования", — объясняет Маковий.

В то же время бизнес-сообщество активно подключилось к поддержке таких сотрудников. Компании рекомендуют друг другу специалистов, предлагают кандидатов другим работодателям и сами обращаются к предприятиям, понесшим убытки, чтобы найти работу для их сотрудников. Такая взаимопомощь наблюдается, в частности, в сферах рекрутинга и управления брендом работодателя.

"На рынке достаточно вакансий, а специалисты, потерявшие работу, зачастую обладают высокой квалификацией и значительным опытом работы в компаниях. Раньше такие специалисты могли быть недоступны для других работодателей, поэтому сейчас на них есть спрос. Ожидаем, что многие из них смогут трудоустроиться довольно быстро. По нашим наблюдениям, этот процесс уже происходит", — пояснила представительница GRC.UA.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине разворачивается едва ли не самый масштабный с 2022 года бюджетный кризис. Премьер Сергей Корецкий заявил о приостановке всех капитальных расходов, а также анонсировал сокращение чиновников. Пока речь идет о части заместителей министров и руководителей органов власти. Идея сокращения расходов на зарплаты в государственном секторе – не новая.