Монако ужесточает контроль над миллионными состояниями: что изменится для владельцев счетов

14 октября 2026 года Монако подписало международный протокол, который усиливает борьбу с отмыванием денег и предусматривает расширение механизмов розыска, замораживания и конфискации активов преступного происхождения, в частности , недвижимости, банковских средств и криптовалюты. Документ допускает конфискацию имущества без обвинительного приговора по решению суда, однако не предусматривает автоматического изъятия активов или наказания исключительно за отсутствие документов о происхождении средств, а новые положения вступят в силу после прохождения необходимых процедур ратификации.

Об этом сообщил Совет Европы. В международной организации пояснили, что новый документ должен помочь правоохранительным органам более эффективно выявлять активы, связанные с преступной деятельностью, даже если средства были перемещены между разными странами или вложены в недвижимость и цифровые активы.

Что именно подписало Монако и почему это важно

Новый протокол дополняет так называемую Варшавскую конвенцию Совета Европы, принятую в 2005 году. Этот международный документ регулирует сотрудничество государств в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и сокрытием активов, полученных в результате преступной деятельности.

Монако уже было участником Варшавской конвенции: княжество ратифицировало ее в апреле 2019 года, а для него она вступила в силу 1 августа того же года. То есть механизмы борьбы с отмыванием средств в Монако существовали задолго до октября 2026 года.

Новый протокол призван расширить их возможности, в частности в части международного обмена информацией, розыска активов и применения конфискации. Документ был одобрен Комитетом министров Совета Европы 15 мая 2026 года в Кишиневе, а 14 октября его открыли для подписания.

В Совете Европы объясняют необходимость новых правил тем, что современные преступные сети все чаще используют сложные корпоративные структуры, международные переводы и цифровые финансовые инструменты. Из-за этого средства могут быстро перемещаться между юрисдикциями, а установление их происхождения требует сотрудничества правоохранительных органов нескольких государств.

По информации Европейской комиссии, в настоящее время в ЕС удается вернуть лишь около 1 % активов, полученных преступным путем. Именно низкая эффективность возврата незаконных доходов стала одним из аргументов в пользу усиления международных механизмов.

В то же время протокол вступит в силу на международном уровне только после пяти ратификаций, причем как минимум три из них должны быть осуществлены государствами – членами Совета Европы. Таким образом, речь идет о подписанном международном документе, а не о немедленном введении всех новых процедур.

За что могут арестовать или конфисковать имущество

Одно из главных изменений, предусмотренных протоколом, касается расширения возможностей государств конфисковывать активы, связанные с преступной деятельностью. Речь идет не только о средствах, непосредственно полученных в результате преступления. Новые механизмы также охватывают имущество, приобретенное на такие деньги, и активы, стоимость которых соответствует незаконно полученным доходам.

Например, если в ходе расследования правоохранительные органы установят, что средства от преступной деятельности были использованы для приобретения квартиры, дома или другого дорогостоящего имущества, соответствующие активы могут стать предметом обеспечительных мер или конфискации в соответствии с установленной законом процедурой. Для применения таких мер необходимо установить предусмотренную законодательством связь имущества с преступной деятельностью и соблюсти процессуальные гарантии.

Действительно ли имущество смогут конфисковать без суда

Один из наиболее обсуждаемых пунктов нового документа касается конфискации без обвинительного приговора по уголовному делу. Протокол действительно предусматривает возможность применения такой процедуры. Однако утверждение, что любой счет или квартиру теперь можно конфисковать без суда, не соответствует содержанию документа.

Статья 4 протокола прямо предусматривает судебный контроль: конфискация без вынесения обвинительного приговора по уголовному делу допускается, если суд убежден, что соответствующее имущество прямо или косвенно получено в результате преступной деятельности. То есть речь идет о конфискации без предварительного осуждения лица за уголовное преступление, а не о возможности бесконтрольного изъятия имущества по решению банка или правоохранительного органа.

Документ также предусматривает возможность отдельных процедур в случаях, когда уголовное производство невозможно продолжить, например, вследствие смерти подозреваемого, тяжелого состояния здоровья или его скрывания. Страны, присоединяющиеся к протоколу, могут предусматривать определенные ограничения применения таких механизмов в соответствии со своим законодательством.

Отдельно предусмотрена возможность срочной заморозки или ареста активов без предварительного уведомления владельца, если существует риск их сокрытия или перемещения. Однако временная блокировка активов и окончательная конфискация – это разные юридические процедуры.

Что будет с недвижимостью, оформленной на родственников или компании

Еще одна важная часть документа касается активов, которые юридически принадлежат третьим лицам. В международной практике имущество может быть оформлено не непосредственно на человека, в отношении которого правоохранительные органы проводят проверку, а на родственников, бизнес-партнеров или компании.

Именно поэтому статья 5 протокола предусматривает возможность замораживания, ареста и конфискации имущества, находящегося в собственности или владении третьих лиц, если оно связано с преступными доходами. В то же время документ предусматривает защиту добросовестных третьих лиц, которые законно приобрели имущество и не участвовали в сокрытии незаконных активов.

Оформление квартиры или другого имущества на компанию или родственника само по себе не гарантирует его неприкосновенности. Однако такая форма владения также не свидетельствует автоматически о незаконности актива.

В социальных сетях после подписания протокола начали распространяться утверждения, что владельцы квартир и вилл в Монако якобы будут обязаны доказать законность каждого евро, потраченного на покупку имущества десятилетие назад. На самом деле новый протокол не устанавливает общего правила, согласно которому все владельцы недвижимости должны повторно подтвердить происхождение средств по всем старым сделкам.

Также документ не вводит автоматическую конфискацию квартир, если владелец не может предоставить определенный документ о покупке недвижимости 20 или 30 лет назад. В то же время в рамках конкретного финансового или уголовного расследования происхождение средств, использованных для приобретения дорогостоящих активов, может иметь значение.

Банковские счета и криптовалюта: что предусматривают новые правила

Особое внимание в документе уделено цифровым активам, поскольку криптовалюта и другие виртуальные финансовые инструменты могут использоваться для международного перемещения средств. Протокол расширяет возможности компетентных органов по получению информации о финансовых активах, в частности виртуальных, и по сотрудничеству с иностранными правоохранительными органами.

Отмечается, что это может помочь отслеживать средства, проходящие через различные счета, компании и цифровые платформы. Также документ предусматривает усиление сотрудничества между подразделениями финансовой разведки и учреждениями, ответственными за розыск и управление активами.

В случае срочных запросов отдельные механизмы международного обмена информацией предусматривают сокращенные сроки реагирования, в частности до трех дней. Однако сам факт владения криптовалютой или наличия крупного банковского счета не создает автоматического основания для его конфискации.

Кто из украинских бизнесменов и политиков владеет недвижимостью в Монако

Монако давно привлекает внимание состоятельных людей из разных стран, в частности украинских бизнесменов и политиков. Информация об их недвижимости в княжестве неоднократно появлялась в журналистских расследованиях, декларациях и сообщениях правоохранительных органов.

Александр Богуслаев, сын бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева. В мае 2025 года Офис генерального прокурора сообщил о международном расследовании предполагаемого отмывания более 650 млн долларов. По версии следствия, в течение 2016–2025 годов средства легализовались, в частности, на территории Франции и Монако.

В апреле 2025 года правоохранители провели обыски на прибрежной вилле в Монако, где проживал Александр Богуслаев. Также было обнаружено дорогостоящее имущество, оформленное на лиц, которых следствие считает подконтрольными фигурантам дела. Богуслаеву сообщили о подозрении в отмывании имущества, полученного преступным путем. В то же время подозрение не означает доказательства вины, а право собственности на конкретную виллу требует отдельного подтверждения.

Вадим Столар, народный депутат Украины. В марте 2024 года журналисты Bihus.Info сообщили, что в декларации политика за 2022 год указана аренда квартиры в Монако площадью 569 кв. м. По оценкам журналистов, аренда подобных апартаментов могла стоить около 130 тыс. евро в месяц. При этом речь идет именно об аренде, а не о собственности депутата. Сведения об использовании квартиры содержатся в обнародованной декларации.

Вадим Ермолаев – бизнесмен родом из Днепра. Его проживание в Монако стало предметом международного внимания после взрыва возле жилого дома 29 июня 2026 года, в результате которого пострадали бизнесмен и члены его семьи.

О связи Ермолаева с квартирой в княжестве сообщали The Guardian и другие международные СМИ. Однако доступные публикации не подтверждают документально, принадлежит ли квартира непосредственно бизнесмену или он пользуется ею на других основаниях. Также Ермолаев ранее сменил украинское гражданство на кипрское.

Отдельно в журналистских расследованиях фигурирует недвижимость состоятельных украинцев на французском Лазурном побережье вблизи Монако. Однако такие объекты расположены уже во Франции, поэтому их нельзя автоматически относить к недвижимости на территории княжества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые российские олигархи надеются, что исключение из санкционных списков ЕС их "коллег" Михаила Фридмана и Алишера Усманова поможет добиться отмены собственных экономических ограничений. Эта ситуация может стать примером для дальнейшего ослабления санкций.