Мобильный оператор повысит стоимость популярной услуги с 30 сентября: сколько придется платить

В Украине lifecell с 30 сентября повышает стоимость услуги "МелоРинг". Отныне 7 дней пользования будут стоить 25 грн вместо 15 грн, а 28 дней – 60 грн вместо 45 грн. Изменение касается именно дополнительной услуги с мелодией вместо гудков и не означает повышения стоимости основных тарифов оператора.

Об этом говорится в официальном сообщении мобильного оператора. Новые условия вступят в силу с 00:00 30 сентября. Абонентам, пользующимся "МелоРингом", следует учитывать это при следующем продлении услуги.

Сколько будет стоить "МелоРинг" с 30 сентября

Новая тарификация вступит в силу в ночь на среду, 30 сентября. С этой даты стоимость составит:

25 грн за 7 дней пользования;

60 грн за 28 дней пользования.

Указанные суммы уже включают все налоги и сборы. Для сравнения: до изменения условий за 7 дней нужно было заплатить 15 грн, а за 28 дней – 45 грн.

Таким образом, короткий пакет подорожает сразу на 10 грн, или примерно на 67%. Стоимость 28-дневного периода увеличится на 15 грн, или примерно на 33%. При этом оператор не сообщает об изменении самого принципа работы сервиса – обновляется именно его стоимость.

Что такое "МелоРинг"

"МелоРинг" – дополнительная контент-услуга для абонентов lifecell, с помощью которой обычные гудки ожидания во время входящего звонка можно заменить музыкой. То есть мелодию слышит не владелец номера, а человек, который ему звонит и ожидает соединения.

Абонент может выбрать композицию из доступного каталога. На официальном сайте сервиса представлены украинские и зарубежные исполнители, а сама услуга предоставляется ООО "Юселл".

Lifecell также периодически использует "МелоРинг" в своих промоакциях. Например, в 2026 году оператор предлагал абонентам устанавливать определенные композиции и участвовать в розыгрышах билетов на концерты.

Как установить мелодию вместо гудков

Один из способов управления сервисом – короткий номер 5050. В частности, Lifecell в своих официальных сообщениях предлагал абонентам звонить на 5050 и выбирать нужную мелодию в соответствующем разделе. Также для заказа отдельных мелодий используются специальные коды и USSD-меню *150#.

Сам каталог доступных композиций можно просмотреть на отдельном сайте "МелоРинг". Там представлены треки, которые абоненты могут установить вместо стандартного сигнала ожидания.

Важно учитывать, что речь идет о дополнительной контент-услуге, а не об обязательной составляющей мобильного тарифа. Поэтому у абонентов, не пользующихся "МелоРингом", из-за этого конкретного подорожания дополнительных расходов не возникнет.

Основные тарифы через "МелоРинг" не дорожают

Отдельно следует различать изменение цены дополнительной услуги и пересмотр основного тарифного плана. Объявленное на 30 сентября подорожание касается именно "МелоРинга". Оно само по себе не означает автоматического повышения абонентской платы за основной пакет мобильной связи.

Lifecell продолжает предлагать абонентам различные тарифные планы, а конечная стоимость некоторых из них может зависеть, в частности, от способа подключения и переноса номера от другого оператора. Например, в официальном интернет-магазине lifecell тариф "Макси" в настоящее время представлен со стандартной стоимостью 400 грн за пакет услуг на четыре недели и отдельной более низкой ценой при специальных условиях.

На официальном платежном сервисе оператора среди рекомендуемых сумм пополнения также отображаются 350, 400 и 550 грн. Поэтому абонентам стоит отдельно проверять условия именно своего тарифного плана в My lifecell.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине готовятся к возможным серьезным перебоям с интернетом из-за российских атак на дата-центры и другую критическую инфраструктуру, поэтому часть систем защищают физически, переносят в "облако" и за границу. В правительстве подчеркивают, что это подготовка к худшему сценарию, а не прогноз полного исчезновения интернета в стране.