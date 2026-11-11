"Метинвест" стал единственной украинской компанией в мировом рейтинге лучших работодателей для женщин

"Метинвест" вошел в мировой рейтинг лучших компаний для женщин 2026 года по версии американского Forbes. Он стал единственной украинской компанией среди 400 участников списка. Свой рейтинг Forbes подготовил совместно с международной исследовательской компанией Statista. В исследовании приняли участие около 120 тыс. женщин из более чем 36 стран мира, а всего организаторы проанализировали более 800 тыс. единиц данных.

Участницы анонимно оценивали своих работодателей, а исследователи также анализировали открытую информацию о компаниях. Среди ключевых критериев были опыт сотрудниц, репутация работодателя, отношение общества к компании и представленность женщин на руководящих должностях. "Метинвест" занял 361-е место в глобальном рейтинге.

Для горно-металлургической отрасли такое признание имеет особое значение, поскольку это традиционно сфера с высокой долей мужчин из-за специфики производства и физических нагрузок.

Сейчас около 30% сотрудников "Метинвеста" – женщины: они работают электромонтерами, машинистами окомкователей и земснарядов, операторами кранов, машинистами конвейеров и водителями карьерной техники.

Компания также отмечает, что женщины все чаще осваивают профессии, которые раньше считались преимущественно мужскими, в частности на фоне того, что около 8,5 тыс. работников "Метинвеста" служат в ВСУ.

Женщины занимают около четверти руководящих должностей среднего и высшего звена в компании. В "Метинвесте" подчеркивают, что решения о найме, оплате труда и карьерном продвижении принимают на основе профессиональных компетенций и результатов работы, независимо от пола.

Работницы также могут осваивать новые профессии, повышать квалификацию и получать техническое образование в "Метинвест Политехнике".

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова – один из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию неоднократно называли лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Кроме того, вуз компании "Метинвест Политехника" предлагает ветеранам льготное поступление на перспективные инженерные специальности: в вуз их принимают без экзаменов, только по результатам собеседования.