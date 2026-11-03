Волонтера обманули на 860 тыс. грн: мошенник вернул деньги и еще задонатил – как так получилось

В Киеве волонтер перечислил почти 860 тыс. грн за комплектующие для дронов, которые продавцы через Telegram-канал так и не поставили, а обвиняемый контролировал счета и снимал с них деньги. Во время расследования мужчина вернул потерпевшему всю сумму и дополнительно передал 250 тыс. грн на помощь ВСУ, а обвинительный акт с соглашением о признании вины направили в суд.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура. Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры столицы обвинительный акт в отношении одессита передали в суд вместе с соглашением о признании вины.

В Киеве обманули волонтера п... Источник: Киевская городская прокуратура Развернуть

Как волонтер потерял почти 860 тысяч гривен

По материалам следствия, схема по продаже несуществующих комплектующих для беспилотников действовала с декабря 2025 года. Тогда обвиняемый вместе с сообщниками создал Telegram-канал, в котором предлагали товары для военных.

На объявление обратил внимание бывший военнослужащий, который после службы продолжил помогать своему подразделению как волонтер. Он решил приобрести комплектующие для дронов, необходимые для обеспечения потребностей военных. Продавец предоставил мужчине реквизиты для оплаты. По информации прокуратуры, деньги волонтер перечислил на счета физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые ему указали.

Общая сумма переводов составила почти 860 тыс. грн. Однако после получения денег продавцы не выполнили свои обязательства: заказанные комплектующие для беспилотников волонтер так и не получил. Через несколько дней после перевода денег мужчина понял, что стал жертвой мошенничества. Таким образом, деньги, которые он планировал потратить на обеспечение своего подразделения, оказались в руках людей, которые не собирались передавать обещанный товар.

Кто контролировал счета и снимал деньги

В прокуратуре отметили, что счета, на которые волонтер перечислял оплату, находились под контролем обвиняемого. Именно он, по данным следствия, снимал с них полученные средства. Речь идет об уголовном производстве по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.

Действия мужчины квалифицировали по части четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины. В то же время в сообщении прокуратуры не уточняется, сколько именно людей участвовали в схеме, как долго функционировал Telegram-канал и установлены ли все лица, причастные к получению денег.

Обвиняемый вернул деньги и перечислил 250 тысяч гривен ВСУ

Во время досудебного расследования обвиняемый возместил волонтеру всю сумму, которую получил от него за несуществующие комплектующие. Таким образом, потерпевшему вернули почти 860 тыс. грн.

Кроме этого, мужчина дополнительно перечислил 250 тыс. грн на помощь украинским военным. В прокуратуре отметили, что эти обстоятельства учли при оформлении процессуальных документов.

После этого прокуроры направили в суд обвинительный акт вместе с соглашением о признании виновности. Обвиняемый согласился признать свою вину в рамках соответствующего соглашения, которое должен рассмотреть суд.

Сам факт возврата средств и заключения соглашения не означает, что суд уже вынес окончательный приговор. Дальнейшее решение по уголовному производству должен принять суд в установленном законом порядке.

Досудебное расследование проводили следователи Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве. Оперативное сопровождение обеспечляло Управление противодействия киберпреступлениям в столице Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на государственном предприятии, входящем в состав "Укрспецэкспорта", выявили растрату средств на сумму более 1,1 млрд гривен. Организатором схемы мог быть бывший руководитель госпредприятия – ему уже объявили о подозрении.