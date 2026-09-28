Почти 40% украинцев могут сменить жилье этой зимой: куда они планируют переезжать

Почти 40 % опрошенных украинцев уже планируют или рассматривают возможность переезда зимой 2026–2027 годов из-за возможных проблем с коммунальными услугами, а главными причинами для окончательного решения могут стать обстрелы, повреждения жилья, длительные отключения света и перебои с отоплением. Чаще всего украинцы готовы арендовать частный дом или квартиру, а среди потенциальных направлений переезда чаще всего называли Ивано-Франковскую, Киевскую и Закарпатскую области.

Об этом свидетельствует опрос профильного портала по поиску недвижимости. Опрос показывает, что для значительной части украинцев подготовка к очередной зиме в условиях войны предполагает не только закупку альтернативных источников энергии или накопление запасов, но и возможность временно сменить место жительства.

Сколько украинцев готовы переехать зимой

По результатам исследования, 17% респондентов уже планируют переезд на зиму 2026–2027 годов именно из-за возможных перебоев с коммунальными услугами. Еще 23% пока не приняли окончательного решения, однако также рассматривают возможность смены жилья.

Таким образом, в целом 40% опрошенных либо уже планируют переезд, либо допускают его из-за потенциальных зимних проблем. В то же время 38% украинцев заявили, что не собираются менять нынешнее место жительства. Еще 10% планируют переехать по другим причинам, не связанным с возможными отключениями или перебоями с коммунальными услугами, а 11% пока не определились.

Обстрелы – главная причина возможного переезда

Больше всего на решение украинцев будет влиять не бытовой комфорт, а безопасность. 45% опрошенных, допускающих смену жилья, могут переехать в случае ухудшения ситуации с безопасностью или увеличения количества обстрелов.

Еще для 36% критической причиной может стать повреждение жилья, в котором они сейчас проживают. В то же время среди основных факторов украинцы называют и возможные последствия атак на энергетическую и коммунальную инфраструктуру:

31% могут сменить жилье из-за длительных отключений электроэнергии;

30% — из-за отсутствия или регулярных перебоев с отоплением;

26% — если появится возможность найти более доступное жилье с лучшими условиями;

23% — из-за перебоев с водоснабжением;

13% готовы переехать заранее из-за предупреждений о сложной зиме;

12% могут принять такое решение из-за роста стоимости коммунальных услуг.

При этом 10% респондентов отметили, что не собираются менять место жительства ни при каких обстоятельствах. Таким образом, для большинства потенциальных переселенцев решение будет зависеть сразу от нескольких факторов.

Украинцы готовы переезжать даже в пределах своего города

Смена жилья не обязательно будет означать переезд в другую область или за границу. Часть украинцев готова просто найти более автономное или лучше подготовленное к зиме жилье неподалеку от нынешнего.

Среди тех, кто допускает переезд, 35% готовы искать новое жилье в своём городе. Столько же — 35% — рассматривают переезд в другой город Украины. Ещё 27% могут переехать в село или посёлок.

Такой вариант может быть актуален, в частности, для тех, кто имеет возможность найти частный дом и организовать более автономное проживание. Выезд за пределы Украины рассматривают 22% потенциальных переселенцев. Еще 6% готовы на определенное время поселиться у родственников или друзей.

Какие области украинцы рассматривают для переезда

Среди конкретных направлений чаще всего респонденты называли западные и центральные регионы Украины. Самым популярным потенциальным направлением стала Ивано-Франковская область — её назвали 23% опрошенных. Далее следуют Киевская область – 19% и Закарпатская – 17%.

Также среди возможных направлений украинцы называли Винницкую и Хмельницкую области – по 16%, а Львовскую и Черновицкую – по 12%. При этом фактический спрос на жилье зимой будет зависеть от развития ситуации. Поскольку значительная часть опрошенных пока лишь допускает возможность переезда, окончательный выбор региона, города и конкретного жилья может происходить уже в зависимости от обстоятельств.

Наибольший спрос может быть на частные дома

Опрос также показал, какое именно жилье украинцы готовы искать в случае переезда. Частный дом рассматривают 69% респондентов, что делает его самым популярным вариантом. Квартиру готовы искать 59%, а отдельно дом в деревне назвали 33% опрошенных.

Коттедж или таунхаус рассматривают 11%. Высокий интерес к частным домам может быть связан с возможностью более автономно организовать быт. Однако конкретные возможности дома зависят от его оборудования: системы отопления, водоснабжения, наличия генератора или другого резервного источника питания и других характеристик.

Большинство не собирается покупать новое жилье

Несмотря на готовность части населения сменить место жительства, большинство не планирует тратить деньги на приобретение новой недвижимости. 68 % тех, кто допускает переезд, собираются снимать жилье. Покупку квартиры или дома рассматривают лишь 24 %.

Еще 11% имеют возможность воспользоваться собственной дачей или вторым жильем. Для них временная смена места жительства может не потребовать дополнительных расходов на аренду.

Около 10% допускают проживание в общежитии, центре для внутренне перемещенных лиц или другом подобном месте. Еще 7% могут бесплатно переехать к родственникам или друзьям.

В OLX Недвижимость отмечают, что результаты опроса не означают, что 40% украинцев обязательно сменят место жительства этой зимой. Значительная часть респондентов лишь готовит альтернативный сценарий на случай серьезного ухудшения ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, аренда жилья во Львове за год подорожала примерно на 20% — однокомнатная квартира с хорошими условиями стоит от 23 тыс. грн в месяц, в центре — от 25 тыс. грн, а найти приличный вариант за 15 тыс. грн уже сложно. Спрос сейчас превышает предложение из-за студентов и внутренней миграции, однако риелторы не ожидают резкого дальнейшего подорожания.